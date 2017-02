Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

=== +++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen Washingtons Geburtstag geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Versicherungskonzern Allianz hat seinen Gewinn im vierten Quartal dank einer geringeren Schadensbelastung deutlich gesteigert. Auch im Gesamtjahr legte das Ergebnis zu und erreichte komfortabel den oberen Bereich der prognostizierten Spanne. Die Dividende wird auf 7,60 von 7,30 Euro erhöht. Die Allianz SE erhöhte ihren operativen Gewinn 2016 um 1 Prozent auf 10,83 Milliarden Euro. Der Konzern selbst hatte 10,5 Milliarden Euro mit einer möglichen Abweichung von 500 Millionen nach oben oder unten in Aussicht gestellt. Analysten hatten 10,72 Milliarden Euro erwartet. Im laufenden Jahr soll der operative Gewinn 10,8 Milliarden Euro erreichen, wobei wiederum eine Abweichung von 500 Millionen Euro möglich ist. Im vierten Quartal legte der operative Gewinn um 9,3 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro zu. Dabei kletterte das Ergebnis im Segment Schaden- und Unfallversicherung überproportional um 16,4 Prozent. Das Segment Lebens- und Krankenversicherung gab um 1,7 Prozent nach. In der Vermögensverwaltung gab es wiederum einen leichten Anstieg um 0,5 Prozent. Des Weiteren hat die Allianz ein Rückkaufprogramm für eigene Aktien mit einem Volumen von bis zu 3 Milliarden Euro beschlossen. Das Unternehmen gab folgende Eckpunkte für das vierte Quartal bekannt (Angaben in Millionen Euro, Dividende in Euro, Combined Ratio in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

4. Quartal 2016 2015 Prognose Operatives Ergebnis Gesamt: 2.826 2.586 2.714 Operatives Ergebnis P/C: 1.421 1.221 1.342 Operatives Ergebnis Life & Health: 1.083 1.101 960 Operatives Ergebnis Asset Management: 640 637 655 Ergebnis nach Steuern und Dritten 1.744 1.418 1.621 Ergebnis je Aktie 3,83 3,12 -- Combined Ratio (1) 94,0 96,2 94,3 Gj Combined Ratio (1) 94,3 94,6 94,4 Dividende 2016 7,60 7,30 7,41 (1) Schaden- und Unfallversicherung.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

06:30 FR/Essilor International SA, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Fortec Elektronik 0,60 EUR Infineon 0,22 EUR +++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++ -US 16:00 Index der Frühindikatoren Januar PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++ INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.345,00 -0,03 Nikkei-225 19.234,62 -0,58 Schanghai-Composite 3.212,17 -0,54

INDEX zuletzt +/- % DAX 11.757,24 -0,31% DAX-Future 11.775,50 -0,20% XDAX 11.779,63 -0,20% MDAX 23.297,52 -0,09% TecDAX 1.890,62 +0,04% EuroStoxx50 3.311,04 -0,38% Stoxx50 3.058,36 -0,49% Dow-Jones 20.619,77 +0,04% S&P-500-Index 2.347,22 -0,09% Nasdaq-Comp. 5.814,90 -0,08% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,75% +36

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit kaum veränderten Kursen rechnen Händler zum Auftakt des letzten Börsentags der Woche. "Man hat gestern schon gesehen, dass an der Wall Street vor dem langen Wochenende etwas die Luft raus war", sagt ein Broker. Am Montag wird dort wegen des Feiertags "Washingtons Birthday" nicht gehandelt. Auch für den Dax rechnet der Händler daher mit einer leichten Korrektur auf etwa 11.700 Punkte zum Wochenschluss. Weder aus dem Devisenhandel, noch von den Anleihen- und Rohstoffmärkten gebe es am Freitagmorgen größere Impulse für die Aktien. Allenfalls die nachgebenden Preise für Eisenerz und Industriemetalle sprächen gegen Käufe im Rohstoffsektor.

Rückblick: Für etwas Bewegung sorgte die Berichtssaison, ansonsten verlief der Handel in ruhigen Bahnen. Für Gegenwind sorgte der feste Euro. Ein gutes Ergebnis schob die Aktie von Air France-KLM um 12,6 Prozent nach oben. Nestle ist langsamer als erwartet gewachsen und verfehlte seine Jahresprognose. Der Kurs fiel um 1,0 Prozent. Cobham hat die Anleger mit schwachen Geschäftszahlen und einem düsteren Ausblick verschreckt. Die Aktie verlor 15,2 Prozent. NN schlossen 7,6 Prozent im Minus. Auf Grund von Sturmschäden und Einmalbelastungen verfehlte das Ergebnis die Markterwartung. Lancashire haussierten dagegen nach guten 2016er Zahlen um knapp 9 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Lufthansa stellte mit einem Plus von 2,2 Prozent den Gewinner im DAX. Dabei profitierte die Aktie von den sehr guten Zahlen des Wettbewerbers Air France-KLM. Zudem half die Einigung mit den Piloten vom Vortag. Zu erkennen war auch, dass Anleger in eher defensive Werte wie Merck und Henkel umschichteten. Gewinne wurden dagegen bei den Banken mitgenommen, so schlossen Commerzbank 2,5 Prozent leichter, für Deutsche Bank ging es um 2,0 Prozent nach unten. Die Deutsche Börse hat 2016 etwas mehr eingenommen als erwartet, der Kurs legte 0,8 Prozent zu. Takkt hat 2016 seine Jahresziele leicht übertroffen, für die Aktie ging es um 3,7 Prozent nach oben. Fuchs Petrolub schlossen nach Zahlen kaum verändert. Für Hugo Boss ging es um 6,6 Prozent nach oben. Im Handel wurde auf einen Bericht verwiesen, wonach der Investor Albert Frere rund 3 Prozent an dem deutschen Modehersteller halten soll. Deutsche Rohstoff standen unter Druck, der Kurs verlor 10,1 Prozent. Der Jahresüberschuss wird "leicht unterhalb des Vorjahresergebnisses von 0,5 Millionen Euro" erwartet.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): XDAX +0,2% auf 11.780 Pkt - Allianz sehr fest

Die überraschend am Donnerstagabend veröffentlichten Geschäftszahlen der Allianz haben laut einem Händler das Geschäft ganz klar dominiert. "Die Zahlen und der Aktienrückkauf kamen gleichermaßen gut an", sagte der Marktteilnehmer. Die Aktie wurde am Abend 3 Prozent fester gestellt. Stada hat eine weitere Interessenbekundung für eine eventuell vollständige Übernahme erhalten. Der indikative Angebotspreis lag den Angaben zufolge über den bislang erhaltenen Geboten. Die Titel wurden 2 Prozent fester getaxt.

USA / WALL STREET

Kaum verändert - Nach dem jüngsten Rekordlauf haben erste Gewinnmitnahmen im Verlauf eingesetzt. Zuvor hatten die drei wichtigsten Indizes im Verlauf erneut Allzeithochs markiert. Die gestiegene Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung bereits im März nahm Anlegern etwas den Wind aus den Segeln. Die als "Angstbarometer" bekannten Volatilitätsindizes legten in den vergangenen Tagen deutlich zu und untermauerten damit die Bedenken der Mahner. Vor allem das Thema Leitzinserhöhung erhielt neue Nahrung: Der Philadelphia-Fed-Index kletterte auf das höchste Niveau seit über 30 Jahren und schlug die Markterwartungen klar. Cisco büßte im zweiten Geschäftsquartal bei Umsatz und Ergebnis zwar ein, übertraf aber dennoch die Erwartungen leicht. Für die Aktie ging es um 2,4 Prozent nach oben. Applied Materials fielen trotz Vorlage von Rekordergebnissen um 0,9 Prozent. Das Haar in der Suppe lieferte der Ausblick auf das zweite Halbjahr. Sunpower hatte einen unerwartet großen Verlust gemeldet und enttäuschte zudem mit dem Umsatzausblick. Die Aktie fiel um 6,8 Prozent. Anleihen waren nach der jüngsten Schwächephase wieder stärker gesucht, was die Verunsicherung unter Anlegern untermauerte. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen reduzierte sich um 4 Basispunkte auf 2,45 Prozent. Zuvor waren die Renditen in fünf aufeinander folgenden Sitzungen gestiegen.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.27 Uhr EUR/USD 1,0667 -0,0% 1,0668 1,0675 EUR/JPY 120,94 +0,1% 120,85 120,85 EUR/CHF 1,0644 +0,0% 1,0641 1,0656 GBP/EUR 1,1716 +0,0% 1,1703 1,1710 USD/JPY 113,39 +0,1% 113,28 113,23 GBP/USD 1,2498 +0,1% 1,2485 1,2500

Mit einem insgesamt ruhigen Wochenausklang rechnen Devisenhändler. Aufgrund des in den USA am Montag anstehenden Feiertages dürfte der Handel in engen Bahnen verlaufen, heißt es von einem Teilnehmer. Der Euro kann am Morgen seine Vortagesgewinne behaupten. Teilnehmer sehen für die Gemeinschaftswährung Potenzial bis auf 1,0715 Dollar zum Wochenausklang.

+++++ Rohstoffe +++++

Öl

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,42 53,36 +0,1% 0,06 -2,3% Brent/ICE 55,74 55,65 +0,2% 0,09 -2,9%

Die Preise zeigten sich hoch volatil. Als Treiber wirkte die Meldung, dass die Opec sich auf zusätzliche Fördersenkungen einigen könnte. Doch zwischenzeitlich besannen sich Anleger auf die hohen Reserven in den USA, die am Vortag ausgewiesen worden waren. Es gebe keinerlei Signale, dass die US-Schieferölproduzenten an Effizienz einbüßten, hieß es. WTI verteuerte sich letztlich um 0,5 Prozent auf 53,36 Dollar, Brent verlor dagegen 0,2 Prozent auf 55,65 Dollar. In Asien holten die Ölpreise ihre Vortagesverluste weitgehend wieder auf.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.237,76 1.239,08 -0,1% -1,32 +7,5% Silber (Spot) 18,04 18,10 -0,3% -0,05 +13,3% Platin (Spot) 1.012,20 1.013,00 -0,1% -0,80 +12,0% Kupfer-Future 2,72 2,72 +0,0% +0,00 +8,5%

Der Goldpreis profitierte von den zurückgehenden Renditen und dem fallenden Dollar. Die Feinunze verteuerte sich um 0,5 Prozent auf knapp 1.240 Dollar - das höchste Niveau seit über drei Monaten. In Asien konnten die Vortagesgewinne verteidigt werden.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

USA-EINREISEDEKRET

US-Präsident Trump will in der kommenden Woche ein neues Einwanderungsdekret erlassen. "Wir werden eine neue und sehr umfassende Anordnung zum Schutz unseres Volkes vorlegen", kündigte Trump am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Washington an. Nach der Blockade des ersten Einwanderungsdekrets durch ein US-Bundesgericht und die Bestätigung durch ein Berufungsgericht werde die zweite Fassung nun "maßgeschneidert".

DEUTSCHE POST

Die Deutsche Post muss möglicherweise ihre Rabattverträge im Bereich Pressevertrieb ändern. Das Bundeskartellamt bestätigte am Donnerstag eine Meldung, die die Frankfurter Allgemeine Zeitung vorab verbreitet hatte. Auf Anfrage teilte die Behörde mit, dass ein Verwaltungsverfahren gegen den Logistikriesen eingeleitet worden sei.

STADA

Der Generikahersteller Stada hat eine weitere rechtlich unverbindliche Interessenbekundung für eine eventuell vollständige Übernahme erhalten. Der indikative Angebotspreis liegt den Angaben zufolge bei 58 Euro je Aktie. Mit den Finanzinvestoren Cinven und Advent sind bereits zwei Kaufinteressenten an den MDAX-Konzern herangetreten. Mit diesen Beiden hat Stada bereits Gespräche aufgenommen. Cinven hat einen indikativen Angebotspreis von 56,00 Euro je Aktie unterbreitet.

