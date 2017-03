Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Tagesthema I

Die US-Wirtschaft hat einer Erhebung der US-Notenbank zufolge ihren langsamen und stetigen Wachstumskurs fortgesetzt. Die Unternehmen seien zu Beginn des Jahres 2017 optimistisch, heißt es im jüngsten Konjunkturbericht "Beige Book" der Federal Reserve. Allerdings machen den Unternehmen die schwierige Suche nach Arbeitskräften und die Unsicherheit durch die Politik der neuen US-Regierung zu schaffen. Ein befragtes Unternehmen hob demnach die möglichen Importzölle und damit zusammenhängende Standortentscheidungen hervor. Ohne etwas mehr Sicherheit werde man sich bei Investitionen zunächst zurückhalten.

Der Bericht der Fed basiert auf Umfragen in allen zwölf Distrikten der Notenbank. Die Ergebnisse dienen der Vorbereitung auf die nächste Zinsentscheidung am 14. und 15. März. Vor geldpolitischen Entscheidungen führen die regionalen Dependancen breit angelegte Umfragen unter den Wirtschaftsakteuren des Landes durch, um ein Bild von der Konjunkturentwicklung zu erhalten.

In den jüngsten Tagen haben die Zinserwartungen an den Finanzmärkten merklich gedreht - eine Zinserhöhung um 25 Basispunkten bereits bei der Sitzung im März wird als zunehmend wahrscheinlich angesehen. Zu dieser veränderten Wahrnehmung haben neben soliden US-Konjunkturdaten nicht zuletzt Äußerungen von Fed-Vertretern beigetragen.

Tagesthema II

Der Konsumgüterhersteller Henkel will das US-Unternehmen Darex Packaging Technologies übernehmen. Dazu hat der Konzern der GCP Applied Technologies ein Angebot über 1,05 Milliarden US-Dollar inklusive Nettofinanzverbindlichkeiten unterbreitet, wie Henkel mitteilte. Die Verhandlungen seien exklusiv.

Darex ist ein Hersteller von Hochleistungsabdichtungen und -beschichtungen für Metallverpackungen. Zu den Kunden gehören weltweit tätige Hersteller von Getränke-, Lebensmittel- oder Aerosol-Dosen. 2016 erzielte Darex einen Umsatz von rund 300 Millionen Dollar. Das Unternehmen beschäftigt etwa 700 Mitarbeiter und hat 20 Standorte in 19 Ländern.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Weitere Termine:

08:30 DE/Continental AG, ausführliches Jahresergebnis (09:30 Webcast), Hannover

10:00 DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, PK zum Jahresergebnis, Stuttgart

10:00 DE/Aurubis AG, HV, Hamburg

Im Laufe des Tages:

FR/Engie SA, Jahresergebnis, Paris

DIVIDENDENABSCHLAG

Novartis: 1,75 Franken +++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++ -DE 08:00 Import-/Exportpreise Januar Importpreise PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+5,5% gg Vj zuvor: +1,9% gg Vm/+3,5% gg Vj -ES 09:00 BIP 4Q (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,7% gg Vq/+3,0% gg Vj 1. Veröff.: +0,7% gg Vq/+3,0% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vq/+3,2% gg Vj -EU 11:00 Verbraucherpreise Eurozone Februar (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +2,0% gg Vj zuvor: +1,8% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,9% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vj

11:00 Arbeitsmarktdaten Januar Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 9,6% zuvor: 9,6%

11:00 Erzeugerpreise Januar Eurozone PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,2% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+1,6% gg Vj -US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 245.000 zuvor: 244.000 +++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++ 10:30 ES/Auktion 0,40-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2022 Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2027 im Gesamtvolumen von 3 bis 4 Mrd EUR Auktion 0,30-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit November 2021 im Volumen von 500 Mio bis 1 Mrd EUR

10:50 FR/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 6,0 bis 7,0 Mrd EUR, davon: 0,25-prozentige Anleihen mit Laufzeit November 2026 1,25-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2036 1,75-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2066

11:00 SE/Auktion 0,25-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juni 2022 im Volumen von 500 Mio SEK Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Dezember 2027 im Volumen von 250 Mio SEK

11:30 HU/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2020 im Volumen von 18 Mrd HUF Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 im Volumen von 15 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2027 im Volumen von 12 Mrd HUF

11:30 PL/Auktion von Anleihen (Transaktion gestrichen)

11.30 GB/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2022 im Volumen von 2,5 Mrd GBP +++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++ INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.391,30 -0,09% Nikkei-225 19.564,80 +0,88% Shanghai-Composite 3.232,75 -0,44%

INDEX zuletzt +/- % DAX 12.067,19 +1,97% DAX-Future 12.076,50 +2,14% XDAX 12.077,37 +2,13% MDAX 23.603,91 +1,02% TecDAX 1.925,90 +1,12% EuroStoxx50 3.390,20 +2,13% Stoxx50 3.114,40 +1,49% Dow-Jones 21.115,55 +1,46% S&P-500-Index 2.395,96 +1,37% Nasdaq-Comp. 5.904,03 +1,35% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,00 -97 +++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick

Nach der Vortagesrally zeichnen sich an Europas Börsen am Donnerstagmorgen leichte Abgaben zur Eröffnung ab. Der Rede von US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch die Börsen auf neue Jahreshochs getrieben, und das obgleich Trump keine Details lieferte, wie er seine Wirtschafts- und Steuerpläne in die Tat umzusetzen gedenkt. Das macht die Aktienmärkte nach Einschätzung aus dem Handel zwar anfällig für Korrekturen, so lange die Wirtschaftsdaten bzw Unternehmenszahlen positiv überraschen, sei mit einem Einbruch an den Börsen aber nicht zu rechnen. Unter den einzelnen Branchen dürften Automobilwerte gesucht sein, nachdem die jüngsten US-Absatzzahlen positiv überrascht haben.

Rückblick

Sehr fest - Europas Börsen markierten nach der Rede von US-Präsident Trump vor dem US-Kongress neue Jahreshochs. Trump blieb zwar mit Details zu seinem Wirtschafsprogramm erneut sehr vage, sehr positiv kam aber der staatsmännische und versöhnliche Ton der Rede an. Trump versprach unter anderem Millionen neuer Jobs und eine historische Steuerreform. Unterstützung für die Aktienmärkte kam auch aus China. Dort hat sich die Industrie im Februar besser entwickelt als erwartet. Anleihen wurden verkauft, die Renditen zogen im Umfeld verstärkter Zinserhöhungserwartungen in den USA also an. Auf den Anleihen lastete auch, dass sie als sicherer Hafen angesichts der Euphorie an den Aktienmärkten derzeit nicht gesucht waren. Der Bankensektor stieg um 3,0 Prozent und war damit Tagessieger. Der Rohstoffsektor gewann 2,9 Prozent. "Bankenaktien profitieren zum einen von steigenden Zinsen am langen Laufzeitenende in den USA und zum anderen von der weltweiten konjunkturellen Erholung", sagte ein Händler. Die Käufe im Rohstoffsektor dürften vor allem den robusten chinesischen Einkaufsmanagerindizes geschuldet sein und der Erwartung umfangreicher Investitionen in die Infrastruktur der USA. Für Eni ging es nach Vorlage von Geschäftszahlen um 3,3 Prozent nach oben. Der Ölgesellschaft ist im vierten Quartal die Rückkehr in die Gewinnzone gelungen. Rheinmetall steigerte dank besserer Geschäfte in beiden Sparten den Umsatz deutlich und verbesserte die Profitabilität. Die Aktie stieg um 5,1 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Der Dax markierte ein neues Jahreshoch bei 12.074 Punkten, rund 40 Punkte über dem alten. Covestro verloren 6,7 Prozent, für Bayer ging es um 1,7 Prozent nach oben. Dass die Übernahme von Monsanto Bayer sehr viel Geld kostet ist schon länger bekannt. Deshalb wurde auch schon länger darauf gesetzt, dass Bayer die Beteiligung an Covestro verringert. Bayer verkaufte 10,9 Prozent der Covestro-Aktien und nahm damit 1,47 Milliarden Euro ein. Bayer hält weiter die Mehrheit an Covestro, will sich davon aber ebenfalls trennen. Damit dürfte auch weiter ein latenter Aktienüberhang den Covestro-Kurs im Zaum halten. Rheinmetall steigerte dank besserer Geschäfte in beiden Sparten den Umsatz deutlich. Zudem verbesserte das auch als Autozulieferer tätige Unternehmen die Profitabilität. Die Aktie stieg um 5,1 Prozent. Größter Gewinner im MDAX waren Aareal mit einem Plus von 5,3 Prozent nach Optimierung der Kapitalstruktur.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): +0,1% auf 12.077 Pkt

Die Aktie von GFT Technologies stand am Mittwoch nachbörslich unter Abgabedruck. Das IT-Beratungsunternehmen erwartet beim Ergebnis 2017 keine großen Sprünge. Der Umsatz soll zwar kräftig zulegen, operativ geht die GFT Technologies SE jedoch nur von leicht höheren Ergebnissen aus. Bei hohen Umsätzen wurden die Titel bei Lang & Schwarz gut 10 Prozent tiefer getaxt mit 18,25 Euro.

USA / WALL STREET

Fest - Nach der präsidial gehaltenen Rede von US-Präsident Donald Trump vor dem Kongress hat die Wall Street zur Wochenmitte zum Höhenflug angesetzt. Nach der Verschnaufpause am Vortag, im Anschluss an die längste Gewinnstrecke des Dow-Jones-Index seit 30 Jahren, überwand der Index erstmals die Marke von 21.000 Punkten. Auch S&P-500 und Nasdaq-Composite stiegen auf neue Allzeithochs. Trump äußerte sich, vor allem was sein Wirtschaftsprogramm wie steigende Ausgaben für die Infrastruktur und sinkende Unternehmenssteuern angeht, zwar erneut nur vage, dafür fiel der Ton seiner Rede insgesamt überraschend versöhnlich aus. Daneben machte sich auch ein zunehmender Konjunkturoptimismus breit. Zum einen von ermutigenden Wirtschaftsdaten aus China, zum anderen von den jüngsten Auftritten diverser US-Notenbanker. Dazu kamen überzeugende US-Konjunkturdaten. Der Bankensektor legte um 3,3 Prozent zu. Ein höheres Zinsniveau verbessert die Gewinnperspektive der Banken und der Versicherer. JP Morgan waren mit einem Plus von 3,3 Prozent größter Gewinner im Dow. Goldman Sachs legten 1,9 Prozent zu. Die McDonald's-Aktie war zwischenzeitlich vom Handel ausgesetzt wegen einer bevorstehenden wichtigen Nachricht. Der Konzern setzt sich neue ambitionierte Ziele. Die Aktie schloss 1,1 Prozent höher. Mit der Zinsspekulation zogen am US-Anleihemarkt die Renditen stark an. Die US-Zehnjahresrendite legte um 6 Basispunkte auf 2,45 Prozent zu, das größte Tagesplus seit November.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 18:21 EUR/USD 1,0532 -0,2% 1,0551 1,0567 EUR/JPY 120,19 +0,1% 120,02 120,11 EUR/CHF 1,0642 -0,0% 1,0643 1,0640 GBP/EUR 1,1663 +0,0% 1,1656 1,1660 USD/JPY 114,12 +0,3% 113,75 113,65 GBP/USD 1,2285 -0,1% 1,2299 1,2322 Am Devisenmarkt legte der Dollar mit der Zinsspekulation auf breiter Front zu. Der Euro fiel von 1,0625 Dollar im Hoch am Dienstag auf 1,0546 Dollar im späten US-Handel zur Wochenmitte. Geschürt wurde sie von einer Reihe von US-Notenbankern.

Am Donnerstagmorgen setzt der Dollar seinen Anstieg fort. Dass sich nun auch Fed-Gouverneurin Lael Brainard für Zinserhöhungen ausspreche, mache einen solchen Schritt für viele Marktteilnehmer erst richtig glaubwürdig, sagt ein Teilnehmer. Brainard war bislang für ihre ausgesprochen "taubenhafte" Haltung bekannt. Für Freitag ist ein Auftritt von Fed-Chefin Janet Yellen angekündigt, von dem sich Anleger endgültig Aufschluss darüber erhoffen, ob eine Zinserhöhung noch im März zu erwarten ist. Die Ungewissheit um die Politik von US-Präsident Trump dürfte die Aufwertung des Dollar jedoch im Zaum halten, meint Sean Callow von Westpac. Überdies bestehe ein Überhang an Dollar-Longpositionen, fügt er hinzu.

+++++ Rohstoffe +++++

Öl

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,59 53,83 -0,4% -0,24 -3,3% Brent/ICE 56,16 56,36 -0,4% -0,20 -3,1% Die Ölpreise gaben anfängliche Gewinne wieder ab, als zunächst gute Wirtschaftsdaten aus China und die Konjunkturzuversicht gestützt hatten. Doch dann belasteten zunehmend der feste Dollar und der neuerliche Anstieg der US-Lagerdaten. Diese haben sich die achte Woche in Folge erhöht. Ein Barrel der Sorte WTI reduzierte sich um 0,3 Prozent auf 53,83 Dollar, Brent verlor 0,3 Prozent auf 56,36 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.244,97 1.249,55 -0,4% -4,58 +8,1% Silber (Spot) 18,39 18,42 -0,2% -0,03 +15,5% Platin (Spot) 1.015,40 1.017,00 -0,2% -1,60 +12,4% Kupfer-Future 2,73 2,73 -0,1% -0,00 +8,8% Das keine Zinsen abwerfende Gold litt dagegen unter der Erwartung steigender Zinsen sowie unter dem festeren Dollar. Die Feinunze kostete zum US-Settlement 1.250 Dollar, ein Minus von 0,3 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

BREXIT

Das britische Oberhaus hat für eine Änderung am Brexit-Gesetz gestimmt und könnte damit den Zeitplan für Großbritanniens Austritt aus der EU durcheinander bringen. 358 Lords votierten dafür, in dem Gesetz die Rechte der derzeit in Großbritannien lebenden drei Millionen EU-Ausländer zu garantieren, 256 stimmten dagegen. Im Oberhaus hat die konservative Partei von Premierministerin May keine eigene Mehrheit.

KABINETTSBILDUNG / USA

US-Präsident Donald Trump bekommt sein Kabinett allmählich zusammen. Am Mittwoch stimmte Senat der Nominierung von Innenminister Ryan Zinke zu. Zu Wochenbeginn hatte die Kongresskammer bereits Wilbur Ross als Handelsminister bestätigt. Damit haben nun inzwischen 16 Kabinettsmitglieder den Nominierungsprozess hinter sich. Bei fünf Kandidaten steht die erforderliche Zustimmung des Senats hingegen noch aus. Zudem muss der Präsident noch einen neuen Kandidaten für das Amt des Arbeitsministers ernennen, nachdem sein ursprünglicher Kandidat Andrew Puzder von seiner Nominierung zurückgetreten war.

GELDPOLITIK / USA

Nach Ansicht von Robert Kaplan, Präsident der Federal Reserve Bank of Dallas, ist die US-Wirtschaft "stark genug", um weitere Zinserhöhungen zu verkraften. Die Fed sollte demnach mit einer graduellen Erhöhung der Zinsen beginnen, so Kaplan weiter. Fed-Gouverneurin Lael Brainard sagte, dass eine Anhebung angesichts eines besseren Wirtschaftsumfelds sowohl in den USA als auch im Ausland bald möglich sei. Brainard hatte sich in der Vergangenheit immer wieder skeptisch hinsichtlich einer Straffung der Zinspolitik geäußert.

CONTINENTAL

hat alle notwendigen Genehmigungen erhalten und kann somit die Übernahme des Oberflächenspezialisten Hornschuch vollziehen.

DEUTSCHE TELEKOM

hat auch im Schlussquartal 2016 von ihrer wachstumsstarken US-Tochter profitiert und ihre Jahresziele erreicht. Im vierten Quartal betrug der Umsatz 19,54 Milliarden Euro, Analysten hatten knapp 19 Milliarden Euro erwartet. Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA stieg um 2,4 Prozent auf 5,265 Milliarden Euro. Hier hatten Analysten 5,3 Milliarden Euro erwartet. Unterm Strich stand als Folge der Wertminderung der BT-Beteiligung ein Verlust von 2,124 Milliarden Euro. Unbereinigt stieg der Nettogewinn um 1,5 Prozent auf 973 Milliarden Euro. Der Free Cashflow ging auf 893 von 998 Millionen Euro zurück. Analysten hatten mit rund 1 Milliarde Euro gerechnet.

EVONIK

litt 2016 unter einer flaueren Wirtschaftsdynamik und sinkenden Preisen. Der Umsatz sank um 6 Prozent auf 12,7 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA nahm um 12 Prozent auf knapp 2,17 Milliarden ab, lag damit aber am oberen Ende der von Evonik ausgegebenen Prognose. Netto verdiente Evonik mit 844 Millionen Euro 14 Prozent weniger. Die Aktionäre sollen eine unveränderte Dividende von 1,15 Euro erhalten. Für das vierte Quartal wies Evonik einen stabilen Umsatz von 3,2 Milliarden Euro aus, das bereinigte EBITDA sank um 13 Prozent auf 437 Millionen Euro. Für 2017 erwartet das Unternehmen ein bereinigtes EBITDA zwischen 2,2 und 2,4 Milliarden Euro.

KRONES

hat 2016 ein Vorsteuerergebnis von 237,6 (Vorjahr: 223) Millionen Euro erzielt. Analysten hatten 235 Millionen Euro erwartet. Das Ergebnis nach Steuern und Dritten belief sich auf 169,1 (156) Millionen Euro, Analysten hatten 164 Millionen erwartet. Der Umsatz betrug 3,39 (3,174) Milliarden Euro. Hier hatten Analysten mit 3,326 Milliarden gerechnet.

GFT TECHNOLOGIES

erwartet beim Ergebnis 2017 keine großen Sprünge. Der Umsatz soll zwar kräftig zulegen, operativ geht GFT jedoch nur von leicht höheren Ergebnissen aus. Der Gewinnausblick liegt nach GFT-Angaben unter der Markterwartung. 2016 steigerte GFT Gewinn und Umsatz trotz eines schwachen Schlussquartals. Die Dividende soll unverändert bleiben.

FLUGHAFEN BER

Die Sondersitzung zur Führungskrise der Berlin-Brandenburger Flughafengesellschaft ist vertagt worden. Das Treffen des BER-Aufsichtsrates sei in der Nacht zum Donnerstag "nach ergebnisoffener Diskussion unterbrochen" worden, teilte die Flughafengesellschaft mit. Die Beratungen sollen nun am kommenden Montag fortgesetzt werden.

FLUGHAFEN HAHN

Der Flughafen Hahn ist an die chinesische HNA-Gruppe verkauft. HNA übernimmt den Anteil von 82,5 Prozent des Landes Rheinland-Pfalz an dem Flughafen. Zum Kaufpreis wurden zunächst keine Angaben gemacht.

LAFARGEHOLCIM

hat im Schlussquartal trotz geringerer Umsätze operativ mehr verdient. Zudem stellte das Unternehmen weiteres Wachstum für 2017 in Aussicht. Das betriebliche EBITDA kletterte um 31 Prozent auf 1,3 Milliarden Schweizer Franken. Um Fusions- und andere Kosten bereinigt liegt das Plus noch bei knapp 16 Prozent. Der Umsatz sank um gut 12 Prozent auf 6,53 Milliarden Franken. Der Konzerngewinn erreichte 564 Millionen Franken, nachdem im Vorjahr noch ein Minus von 78 Millionen verzeichnet wurde. Die Dividende für 2016 wird auf 2,00 von 1,50 Franken erhöht. Zudem will das Unternehmen eigene Aktien im Wert von bis zu 1 Milliarden Franken bis 2018 zurückkaufen.

APPLE

Zwei Jahre nach der Verurteilung des US-Technologieriesen Apple zu einer Entschädigungszahlung von mehr als 500 Millionen Dollar hat ein Berufungsgericht in den USA das Urteil wegen Patentverstoßes kassiert. Das Gericht befand, der Kläger - das weitgehend unbekannte Unternehmen Smartflash - habe keine neue Technologie geschaffen. Es handele sich um "alltägliche Computeraktivitäten", die nicht patentiert werden müssten.

IPO/SNAP

Die Aktie von Snap wird zu einem Preis von 17 Dollar ihr Börsendebüt an der Wall Street geben. Die Mutter des Instant-Messaging-Dienst Snapchat wird damit mit rund 24 Milliarden Dollar bewertet, der höchste Wert seit dem Alibaba-Börsengang im Jahr 2014. Der erste Handelstag der Snap-Aktie an der Nyse wird am Donnerstag sein. Das Börsenkürzel lautet "SNAP".

