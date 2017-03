Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

=== +++++ TAGESTHEMA +++++

Der Rat der EZB wird bei seinen Beratungen am Donnerstag nichts an dem im Dezember beschlossenen und im Februar bestätigten geldpolitischen Kurs ändern. Das bedeutet: Die Wertpapierankäufe - ab April monatlich nur noch für 60 Milliarden Euro - werden bis Jahresende fortgeführt. Und: Die Forward Guidance - im Zweifelsfall könnten die Zinsen weiter gesenkt und die Ankäufe wieder hochgefahren werden - ist intakt. Alle 40 befragten Volkswirte erwarten, dass die EZB ihre Leitzinsen in dieser Woche unverändert lassen wird. Selbst die größten Optimisten erwarten nicht, dass die EZB an dieser Linie vor dem Sommer etwas ändern wird. Wichtigster Diskussionspunkt in der Pressekonferenz mit EZB-Präsident Mario Draghi könnte erneut die Inflationsentwicklung sein und - damit zusammenhängend - die EZB-Stabsprojektionen. Die Eurozone -Verbraucherpreise stiegen im Februar mit einer Jahresrate von 2,0 (Januar: 1,8) Prozent - genau wie erwartet. Inflationsprognose für 2017 dürfte angehoben werden. Allerdings ist die Teuerung inzwischen doch etwas stärker, als die EZB in ihren im Dezember veröffentlichten und im November fertiggestellten Stabsprojektionen vorausgesehen hatte. Nicht ohne Grund erwartet Bundesbank-Präsident Jens Weidmann , dass die neue Inflationsprognose für 2017 höher liegen wird.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

AXEL SPRINGER

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr 2016 (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj16 ggVj Zahl Gj15 Umsatzerlöse 3.310 +0% 6 3.295 EBITDA 588 +5% 6 559 Ergebnis nach Steuern/Dritten 385 +53% 2 252 Ergebnis je Aktie 3,53 +40% 5 2,53 Dividende je Aktie 1,84 +2% 7 1,80

RTL GROUP

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr 2016 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj16 ggVj Zahl Gj15 Umsatz 6.227 +3% 13 6.029 EBITA 1.193 +6% 5 1.130 EBIT 1.179 +0% 12 1.175 Ergebnis nach Steuern/Dritten 740 -6% 10 789 Ergebnis je Aktie 4,85 -6% 7 5,14 Dividende je Aktie 3,97 -1% 13 4,00

Weitere Termine:

07:00 DE/Morphosys AG, Jahresergebnis

07:45 DE/Hannover Rück SE, ausführliches Jahresergebnis

08:00 LU/RTL Group SA, Jahresergebnis

13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Februar

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-EU 13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% -US 14:30 Import- und Exportpreise Februar Importpreise PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 238.000 zuvor: 223.000

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++ 11:00 IE/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2016 Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2045 im Gesamtvolumen von 1 bis 1,25 Mrd EUR

11:30 GB/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit November 2036 im Volumen von 725 Mio GBP

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++ INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.364,00 0,00 Nikkei-225 19.312,15 0,30 Schanghai-Composite 3.216,21 -0,75

DAX 11.967,31 +0,01% DAX-Future 11.938,50 -0,12% XDAX 11.940,39 -0,12% MDAX 23.234,84 -0,16% TecDAX 1.955,18 +0,68% EuroStoxx50 3.389,62 +0,13% Stoxx50 3.093,18 -0,00% Dow-Jones 20.855,73 -0,33% S&P-500-Index 2.362,98 -0,23% Nasdaq-Comp. 5.837,55 +0,06% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,72% -55

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem verhaltenen Start an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler. Im Vorfeld der EZB-Entscheidung und den damit verbundenen Zinsaussagen wird mit weiteren Gewinnmitnahmen gerechnet. Für Bankaktien werden die Zinskommentare als gute Vorlage betrachtet, da ihre Profitabilität mit anziehenden Zinsen steigt. Selbst die Titel der Deutschen Bank dürften davon trotz der bevorstehenden Kapitalerhöhung profitieren. Umgekehrt dürfte der Druck auf die eher zinssensiblen Versorgerwerte weiter anhalten. In den USA zählte der Sektor mit 1,5 Prozent Minus am Vorabend zu den schwächsten. Dazu gesellen sich belastende Berichte über Eon, bei denen ein noch höherer Abschreibungsbedarf befürchtet wird. Dieses Szenario könnte sich bis in die kommende Woche mit der Entscheidung der US-Notenbank über eine Zinserhöhung fortsetzen, heißt es im Handel.

Rückblick: Kaum verändert - Vor den Sitzungen von EZB und US-Notenbank hielten sich die Anleger zurück. Rückenwind kam von den Daten zur deutschen Industrieproduktion, die überraschend deutlich gestiegen war. "Das deutet auf kräftig steigende Unternehmensgewinne im ersten Quartal hin", sagte ein Analyst. Nach einem Kursanstieg von 5,5 Prozent am Vortag legten Vallourec um weitere 4,6 Prozent auf 5,66 Euro zu. "Übergewichtet bleiben", riet Analyst Robert Pulleyn von Morgan Stanley und gab als Kursziel für den Stahlhersteller 11 Euro aus. EDF fielen mit dem Beginn der Kapitalerhöhung um fast 8 Prozent. Das Unternehmen bietet für 4 Milliarden Euro neue Aktien zur Zeichnung an.

DAX/MDAX/TECDAX

Kaum verändert - Adidas stiegen um 9,4 Prozent und führten damit den Dax mit großem Abstand an. Gute Geschäftszahlen und ein überzeugender Ausblick lieferten Kaufargumente. "Solide, aber uninspirierend" kommentierte ein Händler das Zahlenwerk der Deutschen Post. Der Kurs fiel um 2,7 Prozent. Beiersdorf verloren 0,6 Prozent. Angesichts einer hohen Cash-Position dürften einige Anleger von der unveränderten Dividende enttäuscht sein, sagte ein Analyst. Deutsche Pfandbriefbank (PBB) gewannen 3,8 Prozent. Die Bank erhöht die Dividende kräftig, enthalten ist darin aber eine Sonderdividende im Zusammenhang mit einer erhaltenen Heta-Rückzahlung. Sartorius legten um 6,2 Prozent zu. Der Kauf von Essen BioScience wird als teuer, aber strategisch sinnvoll eingestuft. Eine Kapitalerhöhung belastete Deutsche Euroshop nur geringfügig, der Kurs fiel um 0,4 Prozent. Capital Stage verloren 4,8 Prozent auf 6,29 Euro. Laut einem Händler hat Blue Elephant Venture ihren Anteil von 5,4 Millionen Aktien verkauft - und zwar zu einem Platzierungspreis von 6,25 Euro je Aktie.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): -0,2% auf 11.940 Pkt - Eon unter Druck

Im Sog der Wall Street haben auch die deutschen Aktien noch etwas nachgegeben. Die Verluste hielten sich aber meist in Grenzen, wie ein Händler berichtete. Eine Ausnahme waren die Aktien von Eon. Die Titel hatten auf Xetra schon 3,6 Prozent verloren und gaben am Abend weitere 1,5 Prozent ab. Der Händler verwies auf einen Bericht des Handelsblatts, wonach der Versorger das Jahr 2016 mit einem hohen Milliardenverlust abgeschlossen habe.

USA / WALL STREET

Kaum verändert - Selbst der überraschend starke ADP-Arbeitsmarktbericht lockte die Anleger am Mittwoch nicht aus der Reserve. Sie hielten sich vielmehr vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag und der Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche zurück. Die Standardwerte wurden vom Energiesektor gebremst, der den kräftig fallenden Ölpreisen nach unten folgte. Die Nasdaq-Indizes wurden dagegen von Kursgewinnen des Biotechnologiesektors gestützt, dessen Subindex sich um 0,9 Prozent erholte. Am Vortag hatte US-Präsident Trump den Sektor auf Talfahrt geschickt, indem er seine Absicht bekräftigte, Preissenkungen für Medikamente vorzuschreiben. Die im S&P-500 gelisteten Energiewerte gaben im Sog des Ölpreises im Schnitt um 2,5 Prozent nach. Unter den Einzelwerten fielen Exxon Mobil und Chevron um 1,8 und 2 Prozent. Halliburton verbilligten sich um 3,2 Prozent und Baker Hughes um 2,9 Prozent. Am übrigen Markt rutschten Urban Outfitters nach enttäuschenden Geschäftszahlen um 2,6 Prozent ab. Die Bekleidungskette Express hatte für das vierte Quartal einen Rückgang von Umsatz und Gewinn gemeldet. Auch der Ausblick auf das erste Quartal enttäuschte. Die Aktie brach um fast 11 Prozent ein. Für H&R Block ging es um fast 15 Prozent nach oben. Das Steuerberatungsunternehmen war zwar tiefer in die roten Zahlen gerutscht, schnitt aber dennoch besser ab, als Analysten erwartet hatten. GEO verloren 3,7 Prozent. Der Gefängnisbetreiber nutzt den kräftigen Anstieg seiner Aktie im Zuge der Trump-Rally zu einer Kapitalerhöhung.

Am Anleihemarkt wurden die Notierungen erneut von Zinsspekulationen gedrückt. Die im Gegenzug gestiegenen Renditen befeuerten jedoch das Interesse an der Auktion zehnjähriger Titel, worauf sich die Kurse von ihren Tagestiefs erholten.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.30 Uhr EUR/USD 1,0532 -0,1% 1,0541 1,0546 EUR/JPY 120,63 -0,0% 120,63 120,92 EUR/CHF 1,0698 -0,0% 1,0698 1,0703 GBP/EUR 1,1539 -0,0% 1,1544 1,1519 USD/JPY 114,54 +0,1% 114,44 114,66 GBP/USD 1,2154 -0,1% 1,2168 1,2149

Der Dollar neigte nach dem überraschend guten ADP-Bericht leicht zur Stärke gegenüber Euro, Pfund und Yen. Doch dürften die jüngsten Bewegungen am Devisenmarkt nicht überbewertet werden, sagte ein Teilnehmer. "Die Investoren werden mit ausbleibenden Details von der neuen US-Regierung zunehmend unruhig", merkte Devisenstratege Piotr Matys von der Rabobank mit Blick auf geplante Steuersenkungen, Deregulierungen und Infrastrukturausgaben an. Der Euro notierte im späten US-Handel bei etwa 1,0545 Dollar und damit in der Nähe seines Tagestiefs.

Die Schwäche des Euro zum Dollar setzt sich am Morgen im asiatisch geprägten Devisengeschäft fort. Allerdings sehen Devisenhändler Erholungspotenzial - zum Yem bis auf 121 -, sollte die EZB einen falkenhaften Tonfall anschlagen, indem sie ihre Inflationserwartungen und ihren Konjunkturausblick nach oben anpasst. Allerdings könnte der Euro auch angesichts steigender Risikoaversion Boden gutmachen, heißt es weiter. Allerdings gehen die Meinungen zum Euro auseinander. Andere Marktteilnehmer sehen durchaus die Möglichkeit, dass die Gemeinschaftswährung mit frischen Draghi-Aussagen weiter fallen könnte. "Ich denke nicht, dass Draghi etwas sagen wird, das dem Euro auf die Sprünge hilft", sagt ein Händler in Tokio.

+++++ Rohstoffe +++++

Öl

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,59 50,28 +0,6% 0,31 -8,7% Brent/ICE 53,55 53,11 +0,8% 0,44 -7,6%

Am Ölmarkt ging es mit den Preisen kräftig nach unten, nachdem das US-Energieministerium für die Vorwoche einen unerwartet starken Anstieg seiner Ölvorräte gemeldet hatte. Zwar waren die Akteure vorgewarnt, denn schon am späten Dienstag hatte der Branchenverband API von einer deutlichen Zunahme der Lagerbestände berichtet, der am Mittwoch veröffentlichte Zuwachs lag jedoch erheblich über den Schätzungen der Analysten. WTI fiel um 5,4 Prozent auf 50,28 Dollar. Brent verbilligte sich um 5 Prozent auf 53,11 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.205,81 1.207,16 -0,1% -1,35 +4,7% Silber (Spot) 17,21 17,24 -0,1% -0,03 +8,1% Platin (Spot) 948,00 947,00 +0,1% +1,00 +4,9% Kupfer-Future 2,58 2,59 -0,3% -0,01 +3,1%

Der Goldpreis stand unverändert im Bann der Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche. Eine Zinserhöhung wird mehrheitlich erwartet. Auch wenn es für den Goldpreis nach einer beschlossenen Zinserhöhung zunächst weiter nach unten gehen dürfte, sollten die weltweiten politischen Unsicherheiten das Edelmetall stützen, so Analyst David Govett von Marex Spectron. Der Preis für die Feinunze reduzierte sich bis zum Settlement um 0,6 Prozent auf 1.209,40 Dollar. Im anschließenden elektronischen Handel verharrte der Goldpreis in der Nähe dieser Marke.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

Inflation CHINA

Die Preise in China sind im Februar deutlich langsamer gestiegen als erwartet. Der Verbraucherpreisindex stieg gegenüber Vorjahr um 0,8 Prozent nach 2,5 Prozent im Januar. Damit fiel die Inflation schwächer aus als die Prognose der Ökonomen, die mit einem Anstieg von 1,6 Prozent gerechnet hatten. Außerdem blieb die Rate deutlich hinter dem Höchstwert von 3 Prozent zurück, die die Regierung für dieses Jahr festgelegt hat.

INFLATION NIEDERLANDE

Inflationsrate Feb 1,8% - CBS

Inflationsrate Jan war 1,7% - CBS

CIA-ENTHÜLLUNGEN

Die Wikileaks-Enthüllungen zu den Hackerangriffen der CIA auf Smartphones, Fernseher und andere Geräte haben für erhebliche Unruhe bei den betroffenen High-Tech-Unternehmen gesorgt. Apple und Samsung erklärten, sie wollten rasch die Software ihrer Geräte auf eventuell bestehende Sicherheitslücken überprüfen.

HUGO BOSS

Der Modekonzern erwartet nach einem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr 2017 eine Stabilisierung des Geschäfts. Der Umsatz dürfte stagnieren. Das bereinigte EBITDA werde sich in einem Korridor zwischen minus 3 und plus 3 Prozent bewegen. Die Aktionäre müssen sich für 2016 wegen der schwachen Geschäftsentwicklung mit einer deutlich niedrigeren Dividende begnügen.

LEG IMMOBILIEN

hat 2016 vom anhaltenden Boom auf dem deutschen Wohnungsmarkt profitiert. Der operative Gewinn legte kräftig zu, die Aktionäre können sich zudem über eine höhere Dividende freuen. Den Ausblick für 2017 und 2018 hob der MDAX-Konzern wegen eines Refinanzierungseffekts leicht an.

LINDE

Der Gase- und Anlagenbaukonzern hat 2016 trotz eines schwierigen Marktumfelds sowohl den Konzernumsatz als auch das operative Ergebnis währungsbereinigt gesteigert. Die Dividende wird um 7,2 Prozent auf 3,70 Euro erhöht. Gebremst wurde die Geschäftsentwicklung durch den im Vergleich zum Vorjahr niedrigeren Umsatzbeitrag der Engineering Division und negative Währungskursveränderungen.

MERCK KGAA

Der Pharma- und Spezialchemiekonzern hat im vierten Quartal operativ mehr verdient als am Markt erwartet. Der Umsatz und der bereinigte Konzerngewinn legten ebenfalls zu. Die Aktionäre sollen am Geschäftserfolg mit einer um 15 Cent höheren Dividende von 1,20 Euro je Aktie beteiligt werden. Analysten hatten im Konsens mit einer Anhebung von 10 Cent gerechnet. Der Umsatz stieg im Schlussquartal um 10,6 Prozent.

UNIPER

Der Energieversorger hält trotz Abschreibungen in Milliardenhöhe sein Dividendenversprechen ein. Die Anteilseigner erhalten wie angekündigt 55 Cent je Aktie für das Geschäftsjahr 2016. Wegen Abschreibungen auf Kraftwerke und Gasspeicher infolge des gefallenen Strompreises steht unter der Bilanz aber ein dickes Minus von 3,2 Milliarden Euro.

HSBC

Die britische Bank hat ein Portfolio mit US-Hypothekenkrediten für 3,4 Milliarden US-Dollar an die Credit-Suisse-Tochter DLJ Mortgage Capital verkauft. Die Transaktion erfolge im Zuge der Verringerung des Geschäftes mit privaten Hypothekenkrediten.

SUEZ/GE

Der Abfall- und Wasserwirtschaftskonzern Suez Environnement will zusammen mit dem kanadischen Pensionsfonds CDPQ das Wasseraufbereitungsgeschäft von General Electric (GE) kaufen. Die Franzosen werden künftig mit 70 Prozent die Mehrheit an GE Water halten und CDPQ die übrigen 30 Prozent. Der Deal bewertet GE Water & Process Technologies den weiteren Angaben zufolge mit 3,2 Milliarden US-Dollar.

BLACKROCK

Der weltgrößte Vermögensverwalter hat sich Verstärkung für sein Kreditinvestitionsgeschäft geholt. Timothy O'Hara, ehemaliger Leiter des Kapitalmarktgeschäfts bei Credit Suisse, soll den Bereich bei Blackrock als Co-Chef leiten und vorantreiben.

RADIOSHACK

Die Elektronikkette ist erneut insolvent: In der vergangenen Nacht beantragte ihr Eigentümer General Wireless Operations für das Unternehmen Gläubigerschutz nach Chapter 11 des US-Insolvenzrechts.

