Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

=== +++++ TAGESTHEMA I +++++

Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re hat im vierten Quartal und im Gesamtjahr deutlich weniger verdient als im Vorjahr. Dem DAX-Konzern machen das schwierige Preisumfeld, die niedrigen Zinsen und die Restrukturierung bei der Tochter Ergo zu schaffen. Zudem war die Schadensbelastung höher als im Vorjahr, insbesondere im Schlussquartal. Die Aktionäre können sich dennoch über eine Dividende von 8,60 Euro freuen - 35 Cent mehr als im Vorjahr. Der Gewinn der Munich Re sank 2016 auf 2,6 Milliarden Euro von 3,1 Milliarden Euro im Vorjahr. Im vierten Quartal erzielte der Konzern einen Gewinn von 0,5 von 0,7 Milliarden Euro zuvor. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten für 2016 einen Nettogewinn von 2,65 Milliarden Euro und für das vierte Quartal von 554 Millionen Euro prognostiziert. Munich Re hatte den eigenen Ausblick im November angehoben und erwartete seither ein Ergebnis, dass die zuvor angepeilten 2,3 Milliarden Euro deutlich übertrifft.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Die Hannover Rück hat 2016 vom verbesserten Schaden-Rückversicherungsgeschäft und einer niedrigeren Steuerquote profitiert. Der Gewinn fiel deutlich höher aus als vom Unternehmen selbst erwartet, wie der MDAX-Konzern am Mittwochmorgen überraschend mitteilte. Die Hannover Rück verdiente vorläufigen Zahlen zufolge 2016 netto rund 1,17 Milliarden Euro. Das Gewinnziel hatte auf "mindestens" 950 Millionen Euro gelautet. Ein Grund für den unerwartet hohen Anstieg sei das nochmals verbesserte versicherungstechnische Ergebnis in der Schaden-Rückversicherung. Zudem sinke die Steuerquote durch die weggefallene steuerliche Vorsorge des Vorjahres auf ein "normalisiertes Niveau". Erst vergangene Woche hat die Hannover Rück SE ihre Prognose für das Jahr 2017 erhöht. Der Konzern erwartet jetzt mehr als 1 Milliarde Euro. Zuvor waren "mehr als" 950 Millionen Euro angepeilt.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

GEA GROUP

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

4. Quartal PROG gg Vj Anzahl 2015 Auftragseingang 1.171 -6% 4 1.246 Umsatz 1.310 -2% 9 1.336 Erg vSt 171 -14% 4 199 Ergebnis je Aktie 0,74 -16% 7 0,88

JENOPTIK

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr 2016 (Angaben in Millionen Euro, Bilanzierung nach IFRS):

Auftrags- Gesamtjahr eingang Umsatz EBIT MITTELWERT 725 689 67 Vorjahr 637 669 61 Anzahl 3 3 3

Weitere Termine:

08:00 GB/BP plc, Ergebnis 4Q

09:00 SE/Vattenfall AB, Jahresergebnis

13:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 4Q

13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 4Q

17:45 FR/Vinci SA, Jahresergebnis

22:00 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 4Q

22:15 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q

22:30 AU/Cimic Group Ltd, Jahresergebnis

Im Laufe des Tages

- DE/Flughafen Berlin Brandenburg GmbH,

AR-Sitzung zum Eröffnungstermin

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Metro Vorzüge 1,06 EUR Metro Stämme 1,00 EUR +++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++ -DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe Dezember saisonbereinigt PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm

-US 14:30 Handelsbilanz Dezember PROGNOSE: -44,70 Mrd USD zuvor: -45,24 Mrd USD

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++ 11:00 AT/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2023 Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2026 im Gesamtvolumen von 1,43 Mrd EUR

11:30 DE/Auktion 0,10-prozentiger inflationsindexierter Bundesanleihen mit Laufzeit April 2046 im Volumen von 500 Mio EUR

11:30 GB/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2019 im Volumen von 3 Mrd GBP

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++ INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.285,50 -0,04 Nikkei-225 18.910,78 -0,35 Schanghai-Composite 3.150,43 -0,21

INDEX zuletzt +/- % DAX 11.509,84 -1,22% DAX-Future 11.506,00 -1,30% XDAX 11.508,90 -1,32% MDAX 22.365,86 -1,23% TecDAX 1.830,21 -1,33% EuroStoxx50 3.238,31 -1,06% Stoxx50 2.993,91 -0,48% Dow-Jones 20.052,42 -0,09% S&P-500-Index 2.292,56 -0,21% Nasdaq-Comp. 5.663,55 -0,06% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,43 +110 +++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Nach einem schwachen Start in die Woche werden die Börsen in Europa am Dienstag zunächst kaum verändert erwartet. "Die Investoren werden vorsichtiger", stuft ein Aktienhändler die aktuelle Lage ein. Daher erwartet er, dass jede Aufwärtsbewegung am Aktienmarkt von den Anlegern genützt werden dürfte, das Risiko herunterzufahren. Mit der laufenden Kapitalerhöhung der Unicredit in Italien dürften weiter die Banken im Fokus stehen. Aber auch der Anleihenmarkt könnte mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen, nachdem die Renditen Frankreichs und Italiens am Montag gegenüber den Bundesanleihen deutlich auseinander gelaufen waren. Investoren steuern vermehrt die sicheren Häfen am Kapitalmarkt an. So handelt Gold nahe dem höchsten Stand seit November 2016. Auch der Yen neigt am Morgen zur Stärke.

Rückblick: Im Handel wurde auf die anhaltende Unsicherheit verwiesen. Zwar seien die Quartalszahlen in den USA und Europa bislang solide ausgefallen. Gleichzeitig würden aber die protektionistischen Maßnahmen der neuen US-Regierung die Anleger auch in den kommenden Tagen weiter verunsichern, sagte ein Analyst. Es lauere die Gefahr einer größeren Korrektur nach der Rally der vergangenen Wochen. Für Unbehagen sorgte auch der sich ausweitende Renditespread zwischen deutschen und französischen Staatsanleihen. Hintergrund waren die zunehmenden politischen Unsicherheiten im Vorfeld der französischen Präsidentschaftswahlen. Der sich ausweitende Korruptionsskandal um Francois Fillon kommt Marine Le Pen vom Front National zugute. Auch die Spreads zwischen deutschen und italienischen Anleihen weiteten sich kräftig aus. Bankentitel profitierten nicht mehr von der sich abzeichnenden Deregulierungen in den USA. Diese könnte US-Banken einen entscheidenden Vorteil gegenüber europäischen Wettbewerbern liefern, hieß es. Der Sektor verlor 1,3 Prozent. Unicredit standen mit dem Beginn ihrer Kapitalerhöhung im Blick. Die Aktien verloren 6,9 Prozent, das Bezugsrecht sogar 18,9 Prozent. Telecom Italia stiegen um 1,4 Prozent. Treiber waren solide Geschäftszahlen. Bei Ryanair blieb der Gewinn hinter der Markterwartung zurück, die Aktien verloren 4,2 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - VW gaben 2,1 Prozent nach. Der Großkunde Deutsche See hat den Autobauer wegen des Dieselskandals verklagt. Für BMW ging es um 1,3 Prozent nach unten - wegen Airbag-Problemen rufen die Münchener in den USA 230.000 Fahrzeuge zurück. Der Autosektor litt zudem unter einer Abstufung auf "Underweight" durch Bank of America-Merrill Lynch. Mit der Schwäche im europäischen Bankensektor verloren Deutsche Bank und Commerzbank 1,9 bzw. 2,6 Prozent. Auf der Hauptversammlung von Metro warb der Vorstand um Zustimmung für die geplante Aufspaltung des Handelskonzerns. Die Aktie profitierte davon nicht und verlor in dem unfreundlichen Umfeld 0,8 Prozent. Medigene stiegen nach einer Korrektur und anschließender Konsolidierung um 2,7 Prozent. Die Aktie sei gleich auf zwei Aktien-Portalen im Internet empfohlen worden, aber ohne jegliche Neuigkeit, sagte ein Beobachter.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): unv. bei 11.509 Punkten

Die Gea-Aktie reagierte mit einem Plus von 2,5 Prozent auf die Mitteilung eines Aktienrückkaufs, wie ein Händler von Lang & Schwarz sagte. Die Metro-Aktie habe knapp 1 Prozent verloren. Die Aktionäre haben erwartungsgemäß der Aufspaltung des Konzerns zugestimmt.

USA / WALL STREET

Knapp behauptet - Der Dow-Jones-Index hat die Marke von 20.000 Punkten gehalten. Für Aufschläge hat es aber nicht gereicht. Es mangelte es an Impulsen, zumal die Konjunkturagenda leer war. "Der Handel heute macht eine Pause nach der Rally", sagte Portfoliomanagerin Diane Jaffee von TCW. Sie geht zwar davon aus, dass Finanzwerte noch weiter von den Deregulierungen der Trump-Administration profitieren werden. Es steige jedoch die Gefahr, dass weitere Maßnahmen aus dem Weißen Haus die Märkte belasten könnten. Die von Trump heraufbeschworene Verunsicherung ließ Anleger auch den vermeintlich sicheren Rentenhafen ansteuern. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel um 5 Basispunkte auf 2,42 Prozent. Am Aktienmarkt rangierte unter den Branchen ganz unten der Energiesektor, der unter den schwachen Ölpreisen litt. Gut schlugen sich dagegen Technologiewerte. Unter den Einzelwerten stiegen Hasbro um 14,1 Prozent. Der Spielzeughersteller verbuchte Umsätze und Gewinne über Markterwartung. Tyson Foods ermäßigten sich um 3,4 Prozent. Der Lebensmittelhersteller muss sich gegenüber der SEC im Zusammenhang mit einer Untersuchung zu Preisabsprachen bei Hühnern äußern. Nach dem Rücktritt des Tiffany-Vorstandsvorsitzenden verlor die Aktie 2,5 Prozent. Für Newell Brands ging es 5,7 Prozent abwärts. Nach schwachen Umsatzzahlen hat wurde die Prognose gekappt. Die Analysten von JP Morgan haben die Aktie von Cabot

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 07, 2017 01:47 ET (06:47 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 01 47 AM EST 02-07-17

-2 of 2- 07 Feb 2017 06:47:00 UTC DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Oil & Gas auf "Overweight" erhöht. Das reichte für ein Plus von 10,7 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 18.40 Uhr EUR/USD 1,0693 -0,5% 1,0748 1,0738 EUR/JPY 119,66 -0,4% 120,17 120,49 EUR/CHF 1,0646 -0,1% 1,0652 1,0661 GBP/EUR 1,1639 +0,0% 1,1602 1,1601 USD/JPY 111,90 +0,1% 111,80 112,22 GBP/USD 1,2447 -0,2% 1,2469 1,2457

Der Dollar setzt seine Aufwärtsbewegung gegenüber dem Euro fort und drückt diesen unter 1,07 Dollar. Der "sichere Hafen" Yen legt gegenüber Euro und Dollar auf den höchsten Stand seit zwei Monaten zu. Grund ist die zunehmende politische Unsicherheit in Europa, sagt ein Teilnehmer.

+++++ Rohstoffe +++++

Öl

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,13 53,01 +0,2% 0,12 -2,8% Brent/ICE 55,84 55,72 +0,2% 0,12 -2,8%

Die Erdölpreise gaben nach. US-Leichtöl der Sorte WTI ermäßigte sich um 1,5 Prozent auf 53,01 Dollar. Steigende Förderaktivitäten in den USA schmälerten das Interesse der Investoren, hieß es. Die Anzahl der in den USA aktiven Ölförderanlagen steigt seit geraumer Zeit stetig an. Im asiatischen Handel holten die Ölpreise einen Teil ihrer Verluste wieder auf.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.233,60 1.235,61 -0,2% -2,02 +7,1% Silber (Spot) 17,70 17,74 -0,2% -0,04 +11,1% Platin (Spot) 1.009,70 1.015,25 -0,5% -5,55 +11,7% Kupfer-Future 2,65 2,65 -0,0% -0,00 +5,8%

Die Verunsicherung über die erratische Politik von Trump beflügelte indes den Goldpreis. Auch die politische Unsicherheit in Europa ließ das Edelmetall glänzen, nachdem die Front-National-Bewerberin für das französische Präsidentenamt Marine Le Pen erneut den Austritt ihres Landes aus Nato und EU thematisiert hat. Das Settlement war mit 1.232,10 Dollar je Feinunze das höchste seit fast drei Monaten. Im späten Geschäft kletterte Gold dann sogar auf 1.235 Dollar, ein Plus von 1,2 Prozent. Analysten sprachen erneut von einer hohen Nachfrage nach börsengehandelten Goldfonds und entsprechenden Mittelzuflüssen. Dies wird als Zeichen der Absicherung gegen Inflation und politische Risiken gewertet.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

TRUMP-REDE GROSSBRITANNIEN

Der Präsident des britischen Unterhauses, John Bercow, hat sich strikt gegen einen Besuch von US-Präsident Donald Trump in der Parlamentskammer ausgesprochen. Bercow sagte am Montag, eine Rede vor dem Unterhaus sei kein "automatisches Recht, es ist eine verdiente Ehre".

US-NOTENBANK

Der Präsident der Philadelphia-Fed, Patrick Harker, hat seine Unterstützung für eine Zinserhöhung bei der nächsten Sitzung der US-Notenbank im März signalisiert. Zudem wiederholte Harker, der in diesem Jahr im zinsgebenden Offenmarktausschuss der Federal Reserve erstmals stimmberechtigt ist, seine Erwartung, dass die US-Notenbank die Zinsen in diesem Jahr drei Mal erhöhen wird.

ZINSEN AUSTRALIEN

Die Zinsen in Australien bleiben auf einem Rekordtief. Der Zinssatz steht weiter bei 1,50 Prozent, teilte die Reserve Bank of Australia am Dienstag in Sydney mit. Ökonomen hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Man sei der Auffassung, dass die derzeitige Haltung im Einklang mit den nachhaltigen Wachstumsaussichten und der Erreichung des Inflationsziels steht, erklärte Philip Lowe, Gouverneur der Reserve Bank of Australia, in einer Mitteilung.n

SICHERHEIT DEUTSCHLAND

Die Spitzen der großen Koalition haben am Montag bei ihrem Treffen in München grünes Licht für ein Maßnahmenpaket zur Stärkung der inneren Sicherheit gegeben. Die Neuregelungen sollen die Überwachung und Abschiebung von Asylbewerbern vereinfachen, die von den Behörden als gefährlich eingestuft werden. Die Bundesminister für Inneres und Justiz hatten das Paket bereits im Januar als Konsequenz aus dem Berliner Weihnachtsmarktanschlag vorgestellt.

METRO

Die Aktionäre des Handelskonzerns Metro haben der Aufspaltung zugestimmt. Die Hauptversammlung votierte mit 99,95 Prozent für die Aufteilung des Unternehmens in einen Lebensmittelhandel- und einen Unterhaltungselektronikkonzerns. Die Zustimmung war erwartet worden, hatten doch bereits im Vorfeld die drei Großaktionäre Haniel, Schmidt-Ruthenbeck und Beisheim, die zusammen knapp 50 Prozent der Anteile halten, ihre Zustimmung signalisiert.

VW

Der Volkswagen-Konzern lehnt eine Entschädigung europäischer Verbraucher in der Abgasaffäre weiter ab. Dies teilte die EU-Kommission nach einem Treffen von Volkswagen-Konzernchef Matthias Müller mit Justiz- und Verbraucherkommissarin Vera Jourova am Montag in Brüssel mit. Der Konzern hat demnach nur zugesichert, monatlich Berichte über die bis zum Herbst geplanten Umrüstungen an Fahrzeugen europäischer Kunden vorzulegen sowie Autobesitzer besser über diese Möglichkeit zu informieren.

GEA

Gea will bis zu 450 Millionen Euro für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben. Im Zeitraum vom 1. März 2017 bis zum 28. Februar 2018 sollen Gea-Aktien im Gesamtwert dieser Summe über die Börse erworben werden, wie der Konzern mitteilte.

BNP PARIBAS

BNP Paribas hat im vierten Quartal 2016 dank der Belebung im Investmentgeschäft ihren Gewinn mehr als verdoppelt. Bei der Dividende will sie nun eine Schippe drauf legen. Das Nettoergebnis wuchs im vergangenen Jahresviertel auf 1,44 Milliarden Euro von 665 Millionen Euro im Vorjahr. Analysten hatten jedoch mit 1,57 Milliarden Euro gerechnet. Nach Angaben der BNP Paribas wurde der Gewinn allerdings im Schlussquartal von einer Abschreibung auf das Geschäft in Polen und Restrukturierungskosten von 127 Millionen Euro belastet.

=== Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 07, 2017 01:47 ET (06:47 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 01 47 AM EST 02-07-17