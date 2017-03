Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

=== +++++ TAGESTHEMA +++++

Der Energieversorger Innogy zahlt seinen Aktionären eine höhere Dividende als am Markt erwartet. Pro Anteilsschein sollen Aktionäre 1,60 Euro für das Geschäftsjahr 2016 erhalten, wie das Unternehmen bei der Vorlage seiner ersten Jahresbilanz in Essen mitteilte. Die Analysten hatten im Konsens auf 1,56 Euro getippt. "Mit 1,60 Euro je Aktie wollen wir rund 80 Prozent des bereinigten Nettoergebnisses an unsere Investoren ausschütten", sagte Vorstandschef Peter Terium bei der Vorlage der Zahlen. Die RWE-Tochter stelle damit unter Beweis, dass Innogy ein dividendenstarker Titel sei. Die Rendite auf die Ausschüttung beträgt nach Unternehmensangaben rund 5 Prozent zum Schlusskurs 2016. Für das laufende Jahr stellte Terium einen höheren Gewinn in Aussicht. Für das Gesamtjahr 2016 gab das Unternehmen folgende Daten bekannt (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj16 ggVj Gj16 ggVj Zahl Gj15 Außenumsatz 43.611 +0% 43.801 +1% 12 43.456 EBITDA 4.203 -7% 4.147 -8% 12 4.521 Betriebsergebnis 2.735 -10% 2.753 -10% 13 3.050 bereinigtes Nettoergebnis 1.123 +0% 1.136 +2% 8 1.119 Ergebnis je Aktie 2,72 -- 2,39 -- 5 k.A.

Dividende je Aktie 1,60 -- 1,56 -- 13 k.A.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Weitere Termine:

07:30 DE/Hypoport AG, ausführliches Jahresergebnis, Berlin

DIVIDENDENABSCHLAG

Eisen- und Hüttenwerke 0,85 EUR MVV Energie 0,90 EUR +++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++ -IT 10:00 Industrieproduktion Januar PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+3,3% gg Vj zuvor: +1,4% gg Vm/+6,6% gg Vj

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++ 11:00 IT/Auktion 0,05-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2019 im Volumen von 2,25 Mrd bis 2,75 Mrd EUR Auktion neuer 1,85-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2024 im Volumen von 3 Mrd bis 3,5 Mrd EUR Auktion 2,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2033 Auktion 3,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2046 im Gesamtvolumen von 2 Mrd bis 2,75 Mrd EUR

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++ INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.366,80 -0,08 Nikkei-225 19.633,75 0,15 Schanghai-Composite 3.231,56 0,59

INDEX zuletzt +/- % DAX 11.963,18 -0,13% DAX-Future 11.950,00 -0,26% XDAX 11.951,56 -0,26% MDAX 23.325,48 +0,17% TecDAX 1.968,02 +0,96% EuroStoxx50 3.416,27 +0,19% Stoxx50 3.101,36 +0,16% Dow-Jones 20.902,98 +0,21% S&P-500-Index 2.372,60 +0,33% Nasdaq-Comp. 5.861,73 +0,39% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,03 -73 +++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Der zum US-Dollar weiter aufwertende Euro dürfte zu Wochenbeginn die europäischen Aktienmärkte etwas bremsen. Medienberichte, denen zufolge die EZB die Zinsen vor einem Ende der Wertpapierkäufe erhöhen könnte, stützten die Gemeinschaftswährung und bremsten gleichzeitig etwas die Aktienmärkte, sagt ein Händler. Eindeckungen von Leerverkäufen des Euro gegen Dollar hätten den Euro vorübergehend über 1,07 Dollar aufwerten lassen. Die als sicher geltende Zinserhöhung der Federal Reserve am Mittwoch, der große Verfall an der Eurex am Freitag und möglicherweise auch die Parlamentswahl in den Niederlanden könnten für eine volatile Börsenwoche sorgen.

Rückblick: Ein festerer Euro hat die europäischen Aktienmärkte am Freitag gebremst, weil Aktien exportabhängiger Unternehmen verkauft wurden. Von der Aussicht auf steigende US-Zinsen profitierte der Bankensektor, der um 0,8 Prozent stieg. Deutsche Bank legten um 2,1 Prozent zu und Commerzbank um 5,8 Prozent. Größter Gewinner war jedoch der Öl- und Gassektor mit plus 1,2 Prozent. Dieser hatte in den vergangenen Tagen unter dem Einbruch der Ölpreise gelitten, nun verhalfen ihm Übernahmefantasien und andere gute Nachrichten aus der Branche zu einer Erholung. BP stiegen um 3,7 Prozent. Ein Bericht des "Evening Standard" über ein Übernahme-Interesse des US-Ölmultis ExxonMobil an BP trieb den Kurs nach oben. Im Fahrwasser von BP stiegen Royal Dutch Shell in London um 1,2 Prozent. Repsol verbesserten sich um 2,5 Prozent. Der spanische Öl- und Gaskonzern hat in Alaska ein Ölfeld mit Reserven von 1,2 Milliarden Barrel entdeckt. In Amsterdam verteuerten sich Akzo Nobel nach dem Übernahmeangebot von PPG Industries aus den USA um weitere 4,7 Prozent. Am Vortag war sie bereits um 13 Prozent nach oben geschnellt. In London gewannen BT Group 3,7 Prozent. Der ehemalige staatliche Telekomkonzern hat sich nach jahrelangem Streit mit dem britischen Regulierer um die Zukunft seiner Infrastruktursparte namens Openreach geeinigt. Diese wird nun in eine rechtlich selbstständige Einheit überführt.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Größter Kursgewinner aller Standardwerte waren Evotec, die um 8,7 Prozent auf 8,40 Euro nach oben sprangen. Die Berenberg Bank hat die Aktie mit "Kaufen" empfohlen und ein Kursziel von 9,50 Euro genannt. Zalando verteuerten sich um 2,7 Prozent, gestützt von einem positiven Analystenkommentar der Barclays Bank. Diese rät zum Übergewichten der Aktie. Stada stiegen um 2,1 Prozent. Der Kurs wird seit Mitte Februar vom Übernahme-Interesse gleich mehrerer Bieter gestützt. Auf schwächere Börsentage folgen immer wieder Aktienkäufe.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): -0,1% auf 11.952 Punkte

Die deutschen Aktien haben am Freitag im nachbörslichen Handel noch etwas nachgegeben, obwohl aus den USA leicht positive Vorgaben kamen. Beobachter vermuteten einen Zusammenhang mit dem Anstieg des Euro zum Dollar, der sich am Abend fortsetzte und die Gemeinschaftswährung dicht an die Marke von 1,07 Dollar führte. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten habe es nicht gegeben, berichtete ein Händler und verwies auf die dünne Nachrichtenlage. Auch die Mitteilung von Porsche, man werde für 2016 eine Dividende auf Vorjahresniveau zahlen, bewegte die Aktie nicht.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Die eher verhaltene Reaktion auf den überraschend deutlichen Stellenzuwachs auf dem US-Arbeitsmarkt erklärten Händler, damit, dass nach dem starken ADP-Bericht vom Mittwoch mit einem erneut kräftigen Anstieg gerechnet worden sei. Das überraschend moderate Wachstum der Löhne habe überdies die Erwartungen an das Tempo der Fed-Zinserhöhungen gedämpft. Die fortgesetzte Talfahrt der Ölpreise lastete erneut auf dem Energiesektor. Dort büßten Exxon Mobil 0,1 Prozent ein. Die britische Zeitung "Evening Standard" berichtete vom möglichen Interesse von Exxon Mobil an BP. Time schlossen unverändert. Kreisen zufolge soll es weitere Interessenten an dem Medienunternehmen geben, das sich bereits mitten in einem Verkaufsprozess befindet und für das abschließende Gebote innerhalb der nächsten beiden Wochen erwartet werden. Unter anderem gilt Meredith als ein Interessent. Die Aktie verlor 1,6 Prozent. Die Finisar-Aktie brach um fast 23 Prozent ein, nachdem der Hersteller optischer Komponenten mit seinem Quartalsbericht und seinem Ausblick in allen Belangen enttäuschte. Verifone verzeichneten ein Minus von 6,2 Prozent. Der Bezahldienstleister hatte Ergebnisse vorgelegt, die rückläufig waren, gleichwohl aber noch besser als von Analysten erwartet. Am Anleihemarkt erholten sich die Notierungen etwas von den jüngsten Verlusten. Im Gegenzug sank die Rendite zehnjähriger Anleihen um 3 Basispunkte auf 2,58 Prozent. Übergeordnet blieb die Aufwärtstendenz der Renditen allerdings erhalten, vor den als "falkenhaft" interpretierten EZB-Ausführungen am Donnerstag rentierten zehnjährige US-Treasurys noch mit 2,56 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.50 EUR/USD 1,0701 +0,2% 1,0679 1,0673 EUR/JPY 122,70 +0,0% 122,68 122,77 EUR/CHF 1,0785 -0,0% 1,0789 1,0780 GBP/EUR 1,1391 +0,0% 1,1389 1,1394 USD/JPY 114,65 -0,2% 114,88 114,99 GBP/USD 1,2190 +0,2% 1,2164 1,2163

Der Euro behauptet am Montagmorgen das Niveau von 1,07 Dollar. Hintergrund seien Medienberichte vom Freitagabend, denen zufolge die EZB die Zinsen vor einem Ende der Wertpapierkäufe erhöhen könnte, heißt es aus dem Handel. Zudem hätten Eindeckungen von Leerverkäufen des Euro gegen den Dollar die Gemeinschaftswährung angetrieben.

+++++ Rohstoffe +++++

Öl

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,09 48,49 -0,8% -0,40 -13,2% Brent/ICE 51,03 51,37 -0,7% -0,34 -12,0%

Zentrales Thema am Ölmarkt war erneut die Überversorgung. In der vergangenen Woche waren in den USA acht weitere Ölförderanlagen in Betrieb genommen worden, wie das Unternehmen Baker Hughes meldete. Mit diesem achten Anstieg in Folge summiert sich die Zahl der "aktiven" Bohranlagen auf 617 - den höchsten Stand seit 18 Monaten. Der schwächere Dollar stützte die Preise nicht, obwohl er Öl für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum verbilligt. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 1,6 Prozent auf 48,49 Dollar. Die europäische Referenzsorte Brent ermäßigte sich um 1,6 Prozent auf 51,37 Dollar. Im asiatischen Handel bauten die Ölpreise ihre Abgaben noch leicht aus.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.208,06 1.206,04 +0,2% +2,02 +4,9% Silber (Spot) 17,06 16,99 +0,4% +0,07 +7,1% Platin (Spot) 945,50 941,75 +0,4% +3,75 +4,6% Kupfer-Future 2,61 2,59 +0,8% +0,02 +4,1%

Der Goldpreis war zeitweise unter die Marke von 1.200 Dollar gerutscht und pendelte später um diese Marke. Zum Settlement notierte die Feinunze bei 1.201,40 Dollar und somit 0,2 Prozent niedriger als am Donnerstag. Im nachfolgenden elektronischen Handel behauptete sie dieses Niveau. Mit der Aussicht auf eine US-Zinserhöhung in der kommenden Woche dürfte eine Erholung des zinslosen Edelmetalls unwahrscheinlich sein, so ein Beobachter. In Asien kam es zu einer deutlicheren Erholung von den jüngsten Abgaben.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

EZB

Die EZB hat nach Einschätzung von Ratsmitglied Jan Smets bei der Ratssitzung am Donnerstag keine Änderungen ihres Policy-Mix signalisiert. Im Gegensatz zu der optimistischen Marktreaktion seien die Notenbanker zu dem Schluss gekommen, dass sich der Ausblick für die Inflation seit Dezember nicht wesentlich verbessert habe. Smets bestritt, dass die EZB auch nur einen kleinen Schritt in Richtung Ausstieg vergangene Woche unternommen habe.

NIEDERLANDE/TÜRKEI

Nach der Verhinderung von Wahlkampfauftritten türkischer Minister in Rotterdam haben der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und sein Außenminister die Niederlande am Wochenende mit Faschismus-Vorwürfen überzogen.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Unsicherheit über die globale Konjunktur lässt offensichtlich auch japanische Unternehmen vor Investitionen zurückschrecken. Im Januar wurden weniger neue Maschinen geordert, wie die Regierung mitteilte. Der Kernmaschinenauftragseingang sank gegenüber dem Vormonat um 3,2 Prozent. Für den Dezember wurde der Wert auf eine Zunahme von 2,1 Prozent revidiert. Analysten hatten für Januar nur einen Rückgang um 0,5 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich nahm der Auftragseingang im Kernbereich um 8,2 Prozent ab.

STREIK FLUGHÄFEN BERLIN

Wegen eines Streiks des Bodenpersonals fallen an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld am Montag fast alle Flüge aus. Der Flughafenbetreiber Berlin Airport teilte am Sonntagabend mit, in Tegel würden 448 Flüge gestrichen und in Berlin-Schönefeld 194. Hintergrund ist ein Tarifkonflikt um bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen für die gut 2.000 Beschäftigten der Bodendienste an den beiden Berliner Flughäfen.

RATING DEUTSCHLAND

Deutschland behält bei der Ratingagentur Fitch seine Top-Bonitätsnote "AAA". Der Ausblick sei stabil. Das "AAA"-Rating verdanke Deutschland seiner breit aufgestellten Wirtschaft, der hohen Wertschöpfung seiner Wirtschaft, den starken Institutionen und dem soliden Schuldenmanagement, erklärten die Analysten ihre Entscheidung.

ISLAND

Island hat die im Zuge der Finanzkrise von 2008 verhängten Kapitalkontrollen aufgehoben. "Die für Privatkunden, Unternehmen und Pensionsfonds verhängten Kapitalkontrollen sind aufgehoben", die Maßnahme trete am Dienstag in Kraft, erklärte die Regierung am Sonntag.

WAHL NIEDERLANDE

Wenige Tage vor den Parlamentswahlen in den Niederlanden hat die rechtsliberale VVD-Partei von Ministerpräsident Mark Rutte die einwanderungsfeindliche PVV des Rechtspopulisten Geert Wilders laut einer aktuellen Umfrage auf Platz zwei verdrängt.

DEUTSCHE BANK

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Bank, Paul Achleitner, schließt weitere Milliardenbelastungen aufgrund von Rechtsstreitigkeiten weitestgehend aus. "Versprechen kann man das nie, aber das Management ist davon überzeugt, dass wir das Schlimmste hinter uns haben", sagte Achleitner der "Welt am Sonntag". Die jetzige Kapitalerhöhung erfolge aus einer Position neuer Stärke heraus.

VONOVIA

Vonovia kommt bei Finanzierungen nun ohne immobilienbesicherte Wertpapiere (CMBS) aus. Wie die "Börsen-Zeitung" berichtet, habe der DAX-Konzern beinahe unbemerkt vom Kapitalmarkt im Februar die letzte große strukturierte Finanzierung, die 2014 im Zuge der Gagfah-Übernahme in die Bücher kam, vorzeitig getilgt.

WCM

WCM-Großaktionär Gerhard Schmidt will bei der Beteiligungsgesellschaft noch weiter aufstocken. Wie das Unternehmen am Samstag mitteilte, habe er seine Absichten gegenüber der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG am Mittwoch erklärt. Schmidt hatte in der vergangenen Woche seine Beteiligung schnell und kräftig aufgestockt auf 25,95 Prozent. Bei der vorherigen Pflichtmitteilung lag der Anteil noch bei 20,15 Prozent.

PORSCHE SE

Die Volkswagen-Mutter Porsche Automobil Holding SE will die Dividende für das abgelaufene Jahr unverändert lassen. Der am 30. Mai 2017 in Stuttgart stattfindenden Hauptversammlung werde eine Ausschüttung von 1,01 Euro je Vorzugsaktie und 1,004 Euro je Stammaktie vorgeschlagen, teilte Porsche mit.

=== Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com DJG/ros/cln

