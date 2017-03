Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Im Streit um die Pläne zur Beseitigung der Gesundheitsreform seines Vorgängers Barack Obama hat US-Präsident Donald Trump der eigenen Partei ein Ultimatum gestellt. Vor der auf Freitag verschobenen Abstimmung über seine Gesetzesvorlage ließ Trump die Rebellen in den eigenen Reihen wissen, dass "Obamacare" zunächst bestehen bleibe, wenn es im Repräsentantenhaus keine Zustimmung gebe. Die Abstimmung war verschoben worden, weil sich weiterhin eine größere Zahl von republikanischen Abgeordneten der Gesetzesvorlage widersetzte. Der Präsident habe ausrichten lassen, "dass er morgen in jedem Fall eine Abstimmung haben will", sagte der republikanische Abgeordnete Chris Collins nach einer Dringlichkeitssitzung der Fraktion am Donnerstag. In letzter Minute wwar im US-Repräsentantenhaus die Abstimmung über den von ihm unterstützten Plan zur Beseitigung der großen Gesundheitsreform Obamas verschoben worden. Die Fraktionsspitze von Trumps Republikanischer Partei hatte sich zur Verschiebung entschlossen, weil sich weiterhin zu viele republikanische Abgeordnete der Gesetzesvorlage widersetzten. Damit fehlte die Mehrheit für den von der Fraktionsführung vorgelegten Plan. Er sieht vor, "Obamacare" durch ein stärker marktwirtschaftlich ausgerichtetes Modell zu ersetzen.

07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Jahresergebnis

08:00 DE/Adler Real Estate AG, Jahresergebnis

08:00 GB/Zeal Network SE, ausführliches Jahresergebnis

09:10 DE/Aumann AG, Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Börse

14:00 DE/Hapag-Lloyd AG, ausführliches Jahresergebnis

-FR 08:45 BIP 4Q (3. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+1,2% gg Vj 2. Veröff.: +0,4% gg Vq/+1,2% gg Vj 3. Quartal: +0,2% gg Vq/+1,0% gg Vj

09:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,1 zuvor: 56,4

09:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,4 zuvor: 52,2 -DE 09:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,6 zuvor: 54,4

09:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,5 zuvor: 56,8 -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,3 zuvor: 55,5

10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,2 zuvor: 55,4 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 55,8 zuvor: 56,0 -US 13:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Februar PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: revidiert +2,0% gg Vm; vorläufig +1,8% gg Vm 14:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 53,8

14:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 54,2

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++ INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.345,50 0,24% Nikkei-225 19.262,53 0,93% Schanghai-Composite 3.268,30 0,61%

DAX 12.039,68 +1,14% DAX-Future 12.045,00 +0,67% XDAX 12.016,76 +0,67% MDAX 23.433,67 +1,13% TecDAX 1.980,10 +1,36% EuroStoxx50 3.452,18 +0,92% Stoxx50 3.136,31 +0,79% Dow-Jones 20.656,58 -0,02% S&P-500-Index 2.345,96 -0,11% Nasdaq-Comp. 5.817,69 -0,07% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,97% -22

Ausblick: Die europäischen Börsen werden zum Wochenschluss zunächst im Plus erwartet. Weiterhin hält US-Präsident Donald Trump mit der von ihm angeschobenen US-Gesundheitsreform die Börsen in Atem. Sollte sein Programm scheitern, würde dies von den Börsen vermutlich negativ interpretiert. Dann könnte auch die vom US-Präsidenten angekündigte US-Steuerreform die politische Unterstützung versagt werden, und damit einer der Treiber der Trump-Rally wegfallen. Aktuell setzen die Akteure offenbar darauf, dass die Republikaner nach der Verschiebung der Abstimmung in der damit gewonnenen Zeit die fehlenden Stimmen noch einsammeln und die US-Gesundheitsreform auf den Weg bringen werden. Neben der US-Politik stehen Wirtschaftsdaten aus Europa im Fokus.

Rückblick: Sehr fest - Die Wall Street hat am Donnerstag die europäischen Börsen aus ihrer anfänglichen Lethargie geweckt. Am Nachmittag zogen die Kurse europaweit kräftig an, als auch an den US-Börsen wieder Optimismus Einzug hielt nach der jüngsten Kursschwäche. Im frühen Handel hatte noch die Sorge überwogen, dass US-Präsident Donald Trump mit einer Reform des bestehenden Gesundheitssystems politisch scheitern könnte - und darunter auch Pläne für Steuersenkungen, Investitionen in die Infrastruktur und eine Deregulierung des Finanzsektors leiden könnten. Am Nachmittag hieß es dann, Trumps Administration könne bei einer fehlenden Mehrheit für die Gesundheitsreform die Abstimmung zunächst verschieben. Ein Agenturbericht über eine mehrere Milliarden Franken schwere Kapitalerhöhung der Credit Suisse Group ließ den Kurs der schweizerischen Bank um 2 Prozent nachgeben. In London kamen Geschäftszahlen des britischen Einzelhändlers Next gut an, die Aktie legte um gut 8 Prozent zu. Das sorgte auch bei anderen britischen Einzelhändlern für Kursgewinne.

Sehr fest - Im Dax waren RWE und Lufthansa mit 3,5 bzw. 2,8 Prozent Plus die größten Kursgewinner. RWE profitierten laut Händlern von einem erhöhten Kursziel der Societe Generale. Bei Lufthansa griffen Anleger nach zwei schwachen Tagen auf niedrigerem Kursniveau wieder zu. Im Zuge der Käufe von Finanzwerten an der Wall Street waren diese auch am deutschen Markt gesucht. So legten Allianz, Munich Re, Deutsche Börse und Commerzbank zwischen 1,4 und 2,6 Prozent zu. Nur Deutsche Bank blieben wegen der laufenden Kapitalerhöhung zurück und schlossen kaum verändert. Medigene schnellten um 10,5 Prozent auf 11,49 Euro nach oben. Das Unternehmen hat 2016 den Verlust eingegrenzt und den Umsatz gesteigert. Pfeiffer Vacuum erhöht die Dividende, was den Kurs um 3,8 Prozent steigen ließ. Die Ermittlungen von US-Behörden wegen Preisabsprachen bei Hapag-Lloyd drückten den Kurs um weitere 1,9 Prozent nach unten.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (21 Uhr) -0,2% auf 12.013 Punkte

Merck KGaA wurden 3,5 Prozent fester gestellt, nachdem bekannt geworden war, dass Merck in den USA für sein Krebsmittel Avelumab die erste Zulassung erhalten hat.

Knapp behauptet - Im Umfeld der möglicherweise richtungsweisenden Entscheidung der Politik legte die Wall Street eine Achterbahnfahrt hin. Investoren warteten mit Spannung auf die Abstimmung im US-Repräsentantenhaus über die Gesundheitsreform von US-Präsident Trump. Als kurz vor Handelsende die Entscheidung einer Vertagung des Votums bekannt wurde, büßte der Markt seine anfänglichen Gewinne wieder ein. Händler charakterisierten die Abstimmung als eine Art Lackmustest: Bei einem Scheitern dürften die Zweifel steigen, ob Trump seine geplante Agenda von Steuersenkungen, Deregulierungen und Infrastrukturmaßnahmen umsetzen könne. Die zuletzt arg gebeutelten Bankenaktien liefen mit der Hoffnung auf die in Aussicht gestellte Deregulierung besser als der Gesamtmarkt. Der Sektorindex verbuchte Aufschläge von 0,2 Prozent, der Gesundheitssektor büßte dagegen 0,4 Prozent ein. Ford sanken indes um 0,8 Prozent. Der Autobauer hatte vor einem Gewinnrückgang im laufenden Jahr gewarnt. Five Below zogen um 10,8 Prozent an. Der Jahresumsatz stieg über die magische Marke von 1 Milliarde Dollar und übertraf damit ebenso die Erwartungen wie der Gewinn. PVH schnellten um 8,5 Prozent empor. Der Bekleidungskonzern hatte die Erwartungen für 2017 klar geschlagen.

Entspannung signalisierten sinkende Kurse am Rentenmarkt, nachdem die Notierungen zu Beginn der Sitzung noch gestiegen waren. Zwischenzeitlich hatten schwache wöchentliche Arbeitsmarktdaten den Anleihemarkt gestützt.

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do., 17.11 Uhr EUR/USD 1,0766 -0,2% 1,0783 1,0785 EUR/JPY 119,96 +0,2% 119,70 119,87 EUR/CHF 1,0718 +0,1% 1,0710 1,0707 GBP/EUR 1,1589 -0,0% 1,1609 1,1613 USD/JPY 111,43 +0,4% 111,02 111,14 GBP/USD 1,2476 -0,3% 1,2518 1,2524 Am Devisenmarkt tat sich wenig. Händler sprachen von einer gewissen Nervosität vor der Abstimmung über die letztlich dann vertagte Abstimmung im US-Repräsentantenhaus. Der Euro zeigte sich mit 1,0785 Dollar wenig verändert zum Vorabend. Im asiatisch dominierten Geschäft am Freitag zeigt der Dollar etwas Stärke; er zieht sowohl zum Euro wie auch zum Yen an.

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,85 47,7 +0,3% 0,15 -14,6% Brent/ICE 50,68 50,56 +0,2% 0,12 -12,6% Der Preisverfall setzte sich den dritten Tag in Folge fort. Übergeordnet belastete weiter die Sorge vor einem steigenden Ölangebot - vor allem durch eine anziehende US-Förderung. Laut Kreisen sind die Ölreserven am Rohöldrehkreuz von Cushing erneut gestiegen, die Menge des dort gelagerten Erdöls überstieg die Werte des Vorjahres. Händler sprachen von einem Rekordstand in den USA. WTI verlor 0,7 Prozent auf 47,70 Dollar. Für Brent ging es um 0,2 Prozent auf 50,56 Dollar nach unten.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.242,56 1.244,89 -0,2% -2,34 +7,9% Silber (Spot) 17,57 17,58 -0,1% -0,01 +10,3% Platin (Spot) 957,40 960,75 -0,3% -3,35 +6,0% Kupfer-Future 2,62 2,64 -0,7% -0,02 +4,4% Der Goldpreis überwand zunächst die Marke von 1.250 Dollar, kam dann aber zurück. Im späten Geschäft zeigte sich die Feinunze auf Tagessicht mit 1.247 US-Dollar knapp behauptet.

Der Präsident der Federal Reserve Bank of San Francisco, John Williams, erwartet in diesem Jahr insgesamt drei oder vier Zinserhöhungen der US-Notenbank. Die Leitzinsanhebung in der vergangen Woche zählt mit dazu. "Ich denke, die Wirtschaft ist aktuell in einer guten Verfassung. Das Wachstum lag im Wesentlichen leicht über dem Trend", sagte Williams dem Wall Street Journal in einem Interview. "Drei oder sogar vier Erhöhungen sind alles in allem sinnvoll." Der Präsident der Federal Reserve Bank von Dallas, Robert Kaplan, hält drei Zinserhöhungen in diesem Jahr für angemessen. Eine Pause bei den Anhebungen sei nicht nötig, solange sich US-Arbeitsmarkt und Inflation weiter verbesserten, sagte Kaplan. Fed-Vertreter erwarten im Mittel bislang drei Anhebung des Leitzinses in diesem Jahr.

Nach dem SPD-Parteitag liegen Sozialdemokraten und Union im "Deutschlandtrend" gleichauf. Wie die im ARD-"Morgenmagazin" veröffentlichte Umfrage ergab, kommen beide in der Sonntagsfrage auf 32 Prozent der Wählerstimmen. Für die SPD bedeutet dies ein Plus von einem Punkt im Vergleich zur letzten Erhebung vor zwei Wochen. Die Union blieb unverändert. Die AfD kommt in der Umfrage auf 11 Prozent, die Grünen liegen bei 8 Prozent und die Linke bei 7 Prozent. Die FDP erreicht 6 Prozent.

MERCK KGAA

hat in den USA für sein Krebsmittel Avelumab die erste Zulassung erhalten. Die US-Gesundheitsbehörde FDA ließ das Immuntherapeutikum unter dem Handelsnamen Bavencio zur Behandlung des sogenannten Merkelzellkarzinom (MCC) zu. Die Therapie ist die erste, die die FDA für die seltene Hautkrebsart genehmigte. Der gemeinsam mit dem US-Konzern Pfizer entwickelte Wirkstoff ist der größte Hoffnungsträger in der Pharma-Pipeline von Merck.

AUMANN

Der Börsengang von Aumann scheint ein Erfolg zu werden. Wie der Spezialist für Elektromobilität mitteilte, liegt der Ausgabepreis bei 42 Euro je Aktie und damit am oberen Ende der Preisspanne, die bei 35 bis 43 Euro je Aktie lag. Der Bruttoemissionserlös beträgt bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption rund 251,2 Millionen Euro. Im außerbörslich Handel wurde die Aktie zuletzt per Erscheinen mit Kursen knapp über 44 Euro gehandelt.

TELECOM ITALIA

ist im vergangenen Jahr wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt und verdiente 1,8 Milliarden Euro. Operativ steigerten die Italiener ihr Ergebnis um ein Viertel auf 3,7 Milliarden Euro. 2015 hatten noch Einmaleffekte den Italienern das Ergebnis verhagelt.

