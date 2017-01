Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

=== +++++ TAGESTHEMA +++++

Der Technologiekonzern Apple verklagt Qualcomm wegen Lizenz-Praktiken. Eine entsprechende Klage sei am Freitag bei einem Gericht in Kalifornien eingereicht worden. Der Chip-Hersteller stelle erschwerte Bedingungen für seine Produkte und strebe damit offenbar eine Bestrafung von Apple für deren Kooperation mit den koreanischen Regulierungsbehörden an, wo es um die Lizenz-Praktiken von Qualcomm gehe. Es gehe bei der Klage um eine Summe von 1 Milliarde Dollar, teilte Apple mit. Erst vor wenigen Tagen hatte die US-Wettbewerbsbehörde FTC Qualcomm wegen mutmaßlich illegaler Taktiken zur Aufrechterhaltung eines Monopols auf einen in Handys verwendeten Chiptyp verklagt. Qualcomm habe seine Position als dominanter Anbieter von Basisbandprozessoren ausgenutzt, um Handyherstellern ungünstigere Bedingungen aufzudrücken und Wettbewerber zu behindern. In der Klage geht es vor allem um den Umgang von Qualcomm mit Apple. Qualcomm kündigte an, sich gegen die Klage der FTC zu wehren, die auf einer fehlerhaften Rechtstheorie und "erheblich falschen Vorstellungen" über die Mobiltechnologiebranche" beruhe.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

14:00 McDonald's Corp, Ergebnis 4Q

22:05 Yahoo! Inc, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.259,00 -0,30% Nikkei-225 18.891,03 -1,30% Hang-Seng-Index 22.871,76 -0,06% Kospi 2.076,79 +0,54% Shanghai-Composite 3.134,23 +0,36% S&P/ASX 200 5.611,00 -0,77%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich zeigen sich die Börsen in Ostasien zu Wochenbeginn. Weiterhin dominiere die Unsicherheit, was die Präsidentschaft von Donald Trump bringen werde, sagt ein Händler. Während es in Schanghai aufwärts geht, fielen die Kurse in Tokio mit einem festeren Yen zurück. Es zeigt sich ein erhöhtes Bedürfnis der Investoren nach Sicherheit, was sich in einem steigenden Yen und einem zulegenden Goldpreis niederschlägt. Die Börse in Sydney hat insgesamt fünf der vergangenen sieben Sitzungen mit Abgaben beendet. Markt-Stratege Chris Weston von IG sprach jedoch lediglich von einer Konsolidierung im weiter bestehenden Aufwärtstrend. Belastungsfaktor war auch das deutliche Minus von Brambles, die um 16 Prozent einbrachen. Der Logistiker warnte, dass das Gewinnwachstum im laufenden Jahr aufgrund der Entwicklung in den USA hinter den Erwartungen zurückbleiben könnte. In Schanghai sorgt vor allem eine temporäre Liquiditätsspritze der Notenbank im Vorfeld des in der kommenden Woche anstehenden Neujahrsfestes für eine positive Stimmung. Zudem wurde der Yuan erstmals seit drei Handelstagen wieder höher gefixt. Der stärkere Yen drückte vor allem die Exportwerte in Tokio ins Minus.

US-NACHBÖRSE

Kaum verändert hat sich die Qualcomm-Aktie am Freitag im nachbörslichen Handel gezeigt. Kurz vor dem Sitzungende war bekannt geworden, dass Apple den Chip-Hersteller wegen Lizenz-Praktiken verklagt. Es gehe dabei um eine Summe von 1 Milliarde Dollar, teilte Apple mit. Erst vor wenigen Tagen hatte die US-Wettbewerbsbehörde FTC Qualcomm aufgrund mutmaßlich illegaler Taktiken zur Aufrechterhaltung eines Monopols auf einen in Handys verwendeten Chiptyp verklagt. Die Qualcomm-Aktie schloss dem regulären Handel mit einem Minus von 2,4 Prozent. Bis um 19.57 Uhr Ortszeit zeigte sich der Qualcomm-Kurs wenig verändert bei 62,90 Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 19.827,25 0,48 94,85 0,33 S&P-500 2.271,31 0,34 7,62 1,45 Nasdaq-Comp. 5.555,33 0,28 15,25 3,20 Nasdaq-100 5.063,20 0,24 12,03 4,10

Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 974 Mio 755 Mio Gewinner 1.891 771 Verlierer 1.064 2.227 Unverändert 136 102 Recht verhalten hat die Wall Street zum Wochenausklang auf die mit Spannung erwartete Antrittsrede des neuen US-Präsidenten Donald Trump reagiert. Insgesamt waren die Aussagen allerdings nicht konkret genug, um an den Märkten größere Reaktionen hervorzurufen. Deutlich unter Druck geriet im späten Handel die Qualcomm-Aktie und verlor 2,4 Prozent. Apple hat den Chiphersteller wegen Lizenz-Praktiken verklagt. Vor drei Tagen hatte die US-Wettbewerbsbehörde FTC Qualcomm erst wegen mutmaßlich illegaler Taktiken zur Aufrechterhaltung eines Monopols auf einen in Handys verwendeten Chiptyp verklagt. Die Apple-Aktie legte um 0,2 Prozent zu. Procter & Gamble legten um 3,2 Prozent zu. Der Konzern hat im zweiten Quartal beim bereinigten Gewinn sowie beim Umsatz besser als erwartet abgeschnitten. Zudem wartete das Unternehmen mit einem etwas optimistischeren Wachstumsausblick auf. General Electric verloren 2,2 Prozent. Der Mischkonzern verbuchte im vierten Quartal einen Gewinnrückgang. Die Ergebnisse bewegten sich in etwa im Rahmen der Erwartungen.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag 10 Jahre 2,47 -0,4 2,47 30 Jahre 3,05 0,3 3,05 Die US-Anleihen holten ihre anfänglichen Abgaben während der Trump-Rede wieder vollständig auf und drehten ins Plus. Diese habe zu verstärkten Anleihekäufen geführt, hieß es. Die Rendite zehnjähriger Papiere lag mit 2,47 Prozent auf dem Niveau des Vortages. Zu Beginn der Rede hatte die Rendite noch bei 2,50 Prozent gelegen.

Devisen

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8.45 Uhr % YTD EUR/USD 1,0745 +0,4% 1,0703 1,0676 +2,2% EUR/JPY 122,00 -0,4% 122,45 122,57 -0,8% EUR/GBP 0,8648 +0,0% 0,8646 0,8650 +1,5% GBP/USD 1,2437 +0,5% 1,2381 1,2343 +0,8% USD/JPY 113,28 -1,0% 114,40 114,81 -3,1% USD/KRW 1175,40 0% 1175,40 1172,21 -2,6% USD/CNY 6,8765 -0,3% 6,8765 6,8744 -1,0% USD/CNH 6,8187 -0,3% 6,8388 6,8435 -2,2% USD/HKD 7,7577 -0,0% 7,7577 7,7581 +0,0% AUD/USD 0,7568 +0,2% 0,7560 0,7558 +4,9%

In Reaktion auf die Trump-Rede verlor der Dollar etwas an Boden. Im Gegenzug kletterte der Euro über die Marke von 1,07 Dollar. Im späten US-Handel notierte er bei 1,0695 Dollar. Vor den Trump-Aussagen hatte die Gemeinschaftswährung noch bei 1,0679 Dollar gelegen. Der Dollar setzte die Abwärtsbewegung der vergangenen Wochen tendenziell fort, sagte ein Teilnehmer. In Asien ging es für den Dollar auf breiter Front nach unten. Den Druck führen Händler auf die Rede von Trump zurück, die recht unkonkret in Bezug auf Details der künftigen Politik der neuen Administration geblieben sei. "Sollten die protektionistischen Aussagen noch zunehmen, dann ist mit einer steigenden Risikoaversion und damit einem weiter fallenden Dollar zu rechnen", sagt ein Devisen-Händler.

++++ Rohstoffe +++++

Öl

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,13 0 -0,2% -0,09 -2,8% Brent/ICE 55,44 55,49 -0,1% -0,05 -2,3%

Am Ölmarkt ging es zum Wochenausklang deutlich nach oben. Händler berichteten von Signalen eines knapper werdenden Angebots, nachdem sich die Opec im Vorjahr zu Fördersenkungen durchgerungen hat. Mit dem deutlichen Anstieg bei den aktiven Ölförderanlagen in den USA kamen die Preise dann allerdings von ihren Tageshochs zurück. Deren Zahlen liegt auf dem höchsten Niveau seit 14 Monaten, wie Baker Hughes mitteilte. WTI verteuerte sich zum US-Settlement um 2 Prozent auf 52,42 Dollar. Brent legte um 2,5 Prozent auf 55,49 Dollar zu. Im asiatischen Handel zeigten sich die Ölpreise kaum verändert.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.216,57 1.210,38 +0,5% +6,19 +5,7% Silber (Spot) 17,19 17,09 +0,6% +0,10 +8,0% Platin (Spot) 982,60 978,95 +0,4% +3,65 +8,7% Kupfer-Future 2,65 2,63 +0,9% +0,02 +5,7%

Eine etwas erhöhte Unsicherheit nach der Trump-Rede ließ den Goldpreis zulegen. Zunächst hatten noch Zinserhöhungsfantasien das Edelmetall belastet. Der Preis für die Feinunze stieg zum US-Settlement um 0,3 Prozent auf 1.205 Dollar, nach einem Tagestief bei 1.198 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR +++++

AMTSEINFÜHRUNG TRUMP

US-Präsident Donald Trump und sein Pressesprecher haben die Medien in einem beispiellosen Angriff für ihre Berichterstattung über die Amtseinführung kritisiert. Trump bezichtigte die Medien am Samstag der "Lüge" angesichts der Zahl der Zuschauer bei der Amtseinführung, sein Sprecher Sean Spicer sagte, die Presse werde "zur Rechenschaft gezogen".

IRAN-KRISE

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will mit dem neuen US-Präsidenten Trump bald über Maßnahmen gegen die "Bedrohung" seines Landes durch den Iran beraten. "Ich habe vor, bald mit Präsident Trump darüber zu reden, wie wir der Bedrohung entgegentreten können, die das iranische Regime darstellt, das zur Zerstörung Israels aufruft", sagte Netanjahu.

INNENPOLITIK VENEZUELA

Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hat den Zentralbankchef des Krisenlandes, Nelson Merentes, entlassen und durch den Politiker Ricardo Sanguino ersetzt.

DEUTSCH-AMERIKANISCHE BEZIEHUNGEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 23, 2017 01:59 ET (06:59 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 01 59 AM EST 01-23-17

-2 of 2- 23 Jan 2017 06:59:00 UTC DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-



Nach dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Trump hat Bundeskanzlerin Angela Merkel zu einem Festhalten an gemeinsamen Regeln aufgerufen. "Ich glaube ganz fest daran, dass es uns allen am besten geht, wenn wir ein regelbasiertes, auf gemeinsamen Werten beruhendes, gemeinsames Agieren haben", sagte Merkel.

BRITISCH-AMERIKANISCHE BEZIEHUNGEN

Premierministerin Theresa May will bei ihrem Treffen mit US-Präsident Trump mit Kritik nicht hinterm Berg halten. In erster Linie wolle sie mit dem neuen US-Präsidenten am Freitag im Weißen Haus über die künftigen Handelsbeziehungen beider Länder und den Kampf gegen den Terrorismus sprechen, sagte May.

INNENPOLITIK FRANKREICH

Bei der Abstimmung über die Präsidentschaftskandidatur von Frankreichs Sozialisten liegt der frühere Bildungsminister Benoît Hamon überraschend vorne.

INNENPOLITIK TÜRKEI

Das türkische Parlament hat in zweiter Lesung die umstrittene Ausweitung der Machtbefugnisse des Staatsoberhaupts gebilligt.

ÖLFÖRDERUNG

In ihrem Bemühen um eine Stabilisierung der Ölpreise ist die Opec mit ihren Unterstützern wie beispielsweise Russland nach eigenen Angaben bereits gut vorangekommen. Nach den Worten des saudischen Ölministers Khalid al-Falih erfüllt die Opec die Vorgaben der vereinbarten Förderbremse bislang "sehr gut".

Inflation SINGAPUR

Verbraucherpreise Dez +0,2% gg Vj (PROG: +0,1%)

Verbraucherpreise Kernrate Dez +1,2% (Nov: +1,3%) gg Vj

APPLE/FOXCONN

Der chinesische Auftragsfertiger Foxconn denkt darüber nach, ein neues Werk zur Produktion von Bildschirmen in den USA zu bauen. Das Werk würde als Gemeinschaftsunternehmen mit Apple errichtet und könne 30.000 bis 50.000 Jobs schaffen, sagte Foxxconn-Chef Terry Gou.

=== Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2017 01:59 ET (06:59 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 01 59 AM EST 01-23-17