=== +++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Hongkong, Schanghai und Südkorea bleiben die Börsen wegen der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest (Mondneujahr) geschlossen.

DIENSTAG: In Hongkong und Schanghai findet wegen des chinesischen Neujahrsfests kein Börsenhandel statt.

MITTWOCH bis DONNERSTAG: In Schanghai bleibt die Börse wegen des chinesischen Neujahrsfests geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Tausende Menschen haben in den USA erneut gegen das von Präsident Donald Trump verhängte Einreiseverbot für Bürger aus mehreren muslimischen Staaten protestiert. In New York versammelten sich am Sonntag laut AFP mehrere tausend Demonstranten im Battery Park an Manhattans Südspitze, von dem aus die Freiheitsstatue zu sehen ist. Tausende weitere demonstrierten vor dem Weißen Haus sowie in Boston. Auch in anderen Städten und auf mehreren Flughäfen des Landes riefen Aktivisten zu Protestkundgebungen auf. Trump hatte am Freitag per Dekret angeordnet, dass Bürger der sieben mehrheitlich muslimischen Länder Irak, Iran, Libyen, Somalia, Syrien, Sudan und Jemen für 90 Tage keine Visa erhalten dürfen. Flüchtlingen weltweit wurde die Einreise für 120 Tage untersagt, syrischen Flüchtlingen sogar auf unbestimmte Zeit. Trump will in der Zeit neue striktere Überprüfungsmechanismen ausarbeiten lassen, um "radikale islamische Terroristen" aus den USA fernzuhalten. Die Maßnahme sorgte für Chaos. Dutzende Reisende wurden an Flughäfen festgehalten, obwohl sie gültige Einreisepapiere besaßen.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Dezember Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++ INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.282,00 -0,31% Nikkei-225 19.368,85 -0,51% Hang-Seng-Index Feiertag Kospi 2.076,79 -0,33% Schanghai-Composite Feiertag S&P/ASX 200 5.661,50 -0,92%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Aktien werden tendenziell verkauft - zumindest dort, wo es möglich ist. Denn an zahlreichen Plätzen ruht der Handel wegen der Feierlichkeiten zum Neujahrsfest. Im Handel schiebt man die Verluste auf die schwächelnde US-Konjunktur oder auf die umstrittenen Entscheidungen Trumps, die weltweit auf scharfe Kritik stoßen. Die US-Wirtschaft ist im vierten Quartal etwas weniger deutlich als erhofft gewachsen, die Auftragseingänge für langlebige Güter im Dezember sanken sogar statt einem prognostizierten Zuwachses. Doch das eigentliche Thema liefert Trump. Dieser hat das US-Flüchtlingsprogramm für vier Monate ausgesetzt und die Einreise von Menschen aus zahlreichen islamischen Staaten für 90 Tage untersagt. Die Maßnahme habe stark zur Verunsicherung der Anleger beigetragen, heißt es. Sie deute auf eine Abschottung der USA hin und könne daher als ein Schritt auf dem Weg zum Protektionismus verstanden werden. Wieder andere Marktbeobachter blicken sorgenvoll in Richtung japanische Notenbank. Diese hat zwar ein Zurückfahren der Wertpapierkäufe bis auf Weiteres ausgeschlossen, doch angesichts der anziehenden Inflation erwarten einige Analysten genau das. Die Renditen steigen. Die schwachen US-Daten belasten den Dollar, während die Trump-Politik zusätzlich den Yen als vermeintlich sicheren Hafen stützt. Auch der Goldpreis profitiert von der politischen Verunsicherung durch Trump. Toshiba fallen um 3,9 Prozent. Lokale Medien berichten von der Vorbereitung einer Klage gegen das Unternehmen durch Fondsgesellschaften und Banken. In Sydney stiegen QBE nach einem sehr festen Start letztlich nur um 0,2 Prozent. Allianz befindet sich einem Zeitungsbericht zufolge in informellen Gesprächen über eine Übernahme. Die australische Versicherung dementierte entsprechende Übernahmegespräche.

US-NACHBÖRSE

American Superconductor kletterten um 5,6 Prozent. Der Halbleiterkonzern hatte seine Umsatzprognose für das dritten Quartal nach oben genommen. Das Einzelhandelsunternehmen Lowe's kündigte einen Aktienrückkauf im Volumen von 5 Milliarden Dollar an, der Titel zog 0,3 Prozent an.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.093,78 -0,04 -7,13 1,68 S&P-500 2.294,69 -0,09 -1,99 2,50 Nasdaq-Comp. 5.660,78 0,10 5,61 5,16 Nasdaq-100 5.168,06 0,22 11,14 6,26

Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 751 Mio 829 Mio Gewinner 1.286 1.441 Verlierer 1.701 1.559 Unverändert 112 105 Behauptet - Nach dem 20.000er-Gipfelsturm ruhten sich die Anleger auf dem Erreichten aus. Die Blicke sind weiter nach vorne gerichtet und auf eine weiter wirtschaftsfreundlich erwartete Politik des neuen Präsidenten Donald Trump. Das zeigte sich im Handelsverlauf daran, dass enttäuschende US-Konjunkturdaten die Kurse nicht belasteten. Die Ökonomen von HSBC Trinkaus & Burkhardt kommentierten, manche Experten sähen die Zahlen als "Schnee von gestern. Viel zu sehr gilt das eigentliche Interesse bereits dem Ausmaß des möglichen Trump-Effekts in den kommenden Quartalen". Dazu passte auch, dass das von der Uni Michigan ermittelte Verbrauchervertrauen auf ein 13-Jahreshoch stieg. Auf Unternehmensseite übertraf Intel mit Umsatz und bereinigtem Gewinn die Analystenschätzungen. Morgan Stanley stufte die Aktie darauf auf "Equalweight" hoch. Der Kurs stieg um 1,1 Prozent. Alphabet blieb im vierten Quartal hinter den Erwartungen zurück. Microsoft verdiente dagegen mehr als erwartet. Die Microsoft-Aktie legte um 2,3 Prozent zu. Alphabet gaben passend zu den enttäuschenden Zahlen um 1,4 Prozent nach. Chevron verbilligten sich in Reaktion auf die eigenen Geschäftszahlen um 2,4 Prozent. Der Ölkonzern kehrte im vierten Quartal zwar in die schwarzen Zahlen zurück, verfehlte die Markterwartungen aber dennoch klar. TREASURYS Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 5 Jahre 1,95 -1,6 1,97 2,5 10 Jahre 2,48 -1,8 2,50 4,0 30 Jahre 3,06 -2,5 3,08 -0,7 Wenig tat sich nach den Konjunkturdaten bei den Anleihen. Sie erholten sich etwas von den jüngsten kräftigen Verlusten, ausgelöst von der Euphorie am Aktienmarkt. Die Zehnjahresrendite gab um knapp 2 Basispunkte nach auf 2,48 Prozent.

Devisen

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8.53 Uhr % YTD EUR/USD 1,0717 +0,0% 1,0714 1,0669 +1,9% EUR/JPY 122,86 -0,2% 123,09 122,93 -0,1% EUR/GBP 0,8532 +0,1% 0,8526 0,8498 +0,1% GBP/USD 1,2562 -0,0% 1,2566 1,2553 +1,8% USD/JPY 114,64 -0,2% 114,89 115,24 -1,9% USD/KRW 1175,82 -0,3% 1178,82 1176,32 -2,6% USD/CNY 6,8817 0% 6,8817 6,8817 -0,9% USD/CNH 6,8693 +0,1% 6,8656 6,8725 -1,5% USD/HKD 7,7594 +0,0% 7,7592 7,7584 +0,1% AUD/USD 0,7547 -0,2% 0,7559 0,7527 +4,6%

Am Devisenmarkt tat sich wenig, was die großen Währungen untereinander betrifft. Der Dollar gab in Reaktion auf die unter Erwarten ausgefallen Wirtschaftsdaten tendenziell leicht nach. Der Euro eroberte die Marke von 1,07 Dollar zurück, konnte sie aber im späten US-Handel nicht ganz halten. Der mexikanische Peso holte derweil die Verluste vom Vortag zum Dollar wieder auf, nachdem das Weiße Haus beim ins Gespräch gebrachten Einfuhrzoll von 20 Prozent für Waren aus Mexiko zurückgerudert ist. Die Zölle, mit denen Präsident Trump den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko finanzieren will, seien "nur eine von mehreren Optionen, die auf dem Tisch liegen", hieß es nun beschwichtigend. Zusätzlicher Rückenwind kam von einem als "konstruktiv und produktiv" bezeichneten Telefonat, dass die Präsidenten beider Staaten am Freitag führten und das Hoffnungen auf eine Annäherung schürte. Zuletzt kostete der Dollar nur noch 20,90 Peso, im Tageshoch waren es knapp 21,40.

Im asiatisch dominierten Geschäft am Montag tendiert der Dollar zu leichter Schwäche. Die Stimmung für den Greenback werde getrübt vom von US-Präsident Trump verhängten Einreiseverbot, heißt es.

++++ Rohstoffe +++++

Öl

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,93 53,17 -0,5% -0,24 -3,2% Brent/ICE 55,25 55,52 -0,5% -0,27 -2,6%

Am Ölmarkt ging es auf dem inzwischen deutlich erhöhten Niveau weiter volatil zu. Nach den kräftigen Vortagesgewinnen fielen die Preise wieder. Dass in der vergangenen Woche 15 weitere Ölförderanlagen in den USA in Betrieb gingen, wie im späten US-Handel bekannt wurde, belastete die Ölpreise nicht weiter, nachdem sie zuvor schon unter Druck standen. Tatsächlich lösten sie sich darauf sogar von den Tagestiefs. US-Öl kostete zuletzt 53,12 Dollar, 1,2 Prozent weniger als am Donnerstag. Die Zunahme der Förderung in den USA komme nicht überraschend, hieß es. Denn nachdem sich der Ölpreis seit einiger Zeit bereits auf einem höheren Niveau angesiedelt hat, ist die Förderung von Schieferöl in den USA für viele Unternehmen wieder profitabel geworden.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.191,97 1.191,10 +0,1% +0,87 +3,5% Silber (Spot) 17,15 17,14 +0,1% +0,01 +7,7% Platin (Spot) 982,50 984,65 -0,2% -2,15 +8,7% Kupfer-Future 2,68 2,69 -0,2% -0,01 +7,1%

Der Goldpreis stabilisierte sich nach seinem Rücksetzer vom Donnerstag auf dem Niveau um 1.190 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR +++++

ATOMABKOMMEN IRAN

US-Präsident Donald Trump und Saudi-Arabiens König Salman haben sich in einem Telefonat für eine "strikte" Umsetzung des Atomabkommens mit dem Iran ausgesprochen. Laut einer vom Weißen Haus veröffentlichten Zusammenfassung des Gesprächs waren sich beide Seiten zudem darüber einig, gegen die "destabilisierenden Aktivitäten des Iran" in der Region vorzugehen, die Ausbreitung des "radikalen Islamischen Terrors" zu bekämpfen sowie Schutzzonen in den Kriegsländern Syrien und Jemen einzurichten.

BEZIEHUNGEN USA/RUSSLAND

US-Präsident Donald Trump hat erstmals seit seinem Amtsantritt mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin telefoniert. In dem Gespräch hätten die beiden Staatschefs vereinbart, bilaterale Beziehungen auf "Augenhöhe" anzustreben, teilte der Kreml mit.

BEZIEHUNGEN USA/DEUTSCHLAND/NATO

US-Präsident Donald Trump und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) haben in einem Telefonat die Bedeutung der Nato hervorgehoben. Beide seien sich über "die fundamentale Bedeutung einig, die das Nato-Bündnis für die transatlantischen Beziehungen hat und über die wichtige Rolle, die es bei der Bewahrung von Frieden und Stabilität spielt", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der Bundesregierung und des Weißen Hauses.

ATTENTAT KANADA

Nach den tödlichen Schüssen auf eine Moschee der kanadischen Stadt Quebec hat Premierminister Justin Trudeau von einem "Terroranschlag" gesprochen.

USA/MEXIKO

US-Präsident Donald Trump und sein mexikanischer Kollege Enrique Pena Nieto haben sich in einem Telefonat um die Entschärfung ihres Streits über die geplante US-Grenzmauer bemüht. Zu einer Annäherung in der Sache kam es aber nicht, wie aus einer Mitteilung des mexikanischen Präsidialamts hervorging. Trump berichtete gleichwohl, es sei ein "sehr, sehr freundliches" Gespräch gewesen. Beide Seiten wollten an einer "neuen" und "fairen" Beziehung arbeiten.

BONITÄT TÜRKEI

Die Ratingagentur Fitch hat das Rating für die Türkei von BBB- auf BB+ gesenkt. Der Ausblick lautet auf stabil

BOEING/LOCKHEED MARTIN

Der neue US-Verteidigungsminister Jim Mattis hat die erneute Prüfung von zwei hochkarätigen Flugzeugprogrammen angeordnet; dabei geht es um eine neue Präsidentenmaschine Air Force One und den Kampfjet F-35. In beide hatte sich Präsident Donald Trump persönlich eingemischt und niedrigere Kosten gefordert.

DELTA

Die US-Fluggesellschaft hat wegen Problemen mit dem Computersystem am Sonntag hunderte Flüge ausfallen oder verspätet starten lassen müssen. Wegen der Computerpanne mussten Passagiere manuell eingecheckt werden, einige ankommende Flugzeuge steckten für Stunden auf dem Rollfeld fest.

FACTSET/ICE

Der Finanzdatenanbieter Factset verstärkt sich mit der Übernahme von Interactive Data Managed Solutions (IDMS) bei Systemlösungen speziell für das Wealth Management. Verkäufer ist der Börsenbetreiber Intercontinental Exchange (ICE), zu dem unter anderem die New York Stock Exchange, die Londoner Terminbörse Liffe und mehrere Commodity-Marktplätze in Nordamerika gehören. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht.

GENERAL MOTORS

will bis zu 600 Mitarbeiter in einem Werk in Ontario entlassen. Die Produktion des älteren SUV Chevrolet Equinox läuft im Juli aus, bereits ein Jahr früher als ursprünglich geplant, und der Bau eines neuen SUV-Modells wird nach Mexiko verlagert.

STARBUCKS

Als Reaktion auf das von US-Präsident Donald Trump verhängte Einreiseverbot für Bürger aus mehreren muslimischen Staaten will Starbucks in den nächsten fünf Jahren weltweit 10.000 Flüchtlinge einstellen.

ETIHAD

Die Deutsche Lufthansa und Etihad haben für Mittwoch zu einer gemeinsamen Pressekonferenz in Abu Dhabi eingeladen. Thema der Konferenz werde eine mögliche Ausweitung der Zusammenarbeit der beiden Airlines sein.

QBE

Der Münchener Versicherer Allianz befindet sich einem Zeitungsbericht zufolge in informellen Gesprächen über die Übernahme des australischen Versicherers QBE. Allianz-Chef Oliver Bäte soll sich dazu kurz vor Weihnachten zu einem intensiven Austausch mit John Neal, dem CEO von QBE getroffen haben, berichtet das Handelsblatt.

VOLKSWAGEN

Wegen einer Reihe von Mängeln wird Volkswagen knapp 600.000 Fahrzeuge in den USA zurückrufen. Betroffen seien vor allem Fahrzeuge der Marke Audi, teilte die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA mit.

