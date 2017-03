Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

=== +++++ TAGESTHEMA +++++

China hat im Februar wegen eines rasanten Anstiegs der Importe ein Handelsdefizit verzeichnet. Die Einfuhren kletterten um 44,7 Prozent nach einem Zuwachs von 25,2 Prozent im Januar. Das Wachstum der Exporte schwächte sich dagegen ab: Nach einem Anstieg von 15,9 Prozent zum Jahresstart lag es bei 4,2 Prozent. Die Daten gelten allerdings als verzerrt wegen der unterschiedlichen Lage des chinesischen Neujahrsfests 2016 und 2017, einmal im Januar und einmal im Februar.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Februar Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +188.000 Stellen zuvor: +246.000 Stellen

14:30 Produktivität ex Agrar 4Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +1,5% gg Vq 1. Veröff.: +1,3% gg Vq zuvor: +3,5% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,6% gg Vq 1. Veröff.: +1,7% gg Vq zuvor: +0,2% gg Vq

16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++ Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.759,70 -0,03% +1,06% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.254,03 -0,47% +0,73% 07:00 Kospi (Seoul) 2.095,41 +0,06% +3,40% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.233,98 -0,26% +4,20% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 23.738,40 +0,24% +7,61% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.139,99 +0,31% +9,00% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.728,07 -0,03% +5,26% 10:00 +++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Wenig verändert - Auch am Mittwoch tut sich an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien insgesamt wenig. Beobachter erklären das mit zunehmender Zurückhaltung vor der Bekanntgabe des wichtigen US-Arbeitsmarktberichts am Freitag und der in der kommenden Woche mehrheitlich erwarteten Zinserhöhung in den USA. Zudem tagt bereits am Donnerstag die EZB, die sich zuletzt verstärkter Kritik an ihrem ultraexpansiven geldpolitischen Kurs ausgesetzt sah. In Tokio fällt der Nikkei-Index bereits den vierten Tag in Folge zurück. Unter anderem lässt der zuletzt zum Dollar trotz der US-Zinserhöhungsspekulation stabile Yen keine Kaufstimmung aufkommen. Zudem wurden die Daten zum Wirtschaftswachstum im letzten Quartal 2016 zwar nach oben revidiert, aber nicht so stark wie von Experten erwartet. In Schanghai kommt ein leicht positiver Impuls von den Handelsbilanzzahlen im Februar. Auch wenn die Zahlen verzerrt seien, weil das chinesische Neujahrsfest im Vorjahr auf einen anderen Monat fiel als in diesem, so zeigten sie doch einen Anstieg der Handelsaktivität. "Sowohl Exporte als auch Importe sind zum Start 2017 stärker geworden", sagt Volkswirt Julian Evans-Pritchard von Capital Economics. Unter den Einzelwerten in Tokio gewinnen die zuletzt schwer gebeutelten Toshiba 2,7 Prozent, gestützt von einem Bericht, wonach das Elektronikunternehmen Midea an einer Investition bei dem Chiphersteller interessiert sein soll. Nintendo legen bereits den vierten Tag in Folge zu, gestützt vom erfolgreichen Start der neuen Hybrid-Spielekonsole Switch. Nintendo gewinnen 0,9 Prozent. Für Sony mit dem Konkurrenzprodukt Playstation geht es um 0,4 Prozent nach unten.

US-NACHBÖRSE

Urban Outfitters litten unter enttäuschend ausgefallenen Quartalszahlen. und gaben um 1,6 Prozent nach. Das dritte Jahr in Folge verzeichnete Urban Outfitters einen Rückgang des Jahresgewinns. Diesmal ging er um 3 Prozent auf 218 Millionen Dollar zurück, während der Umsatz um 3 Prozent zulegte. Gewinnseitig verfehlte das Unternehmen damit die Analystenschätzungen. H&R Block stiegen dagegen um 7,8 Prozent. Das Steuerberatungsunternehmen wies zwar eine Ausweitung des Verlusts im Berichtsquartal auf 104 Millionen Dollar aus, schnitt aber dennoch besser ab, als Analysten erwartet hatten.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.924,76 -0,14 -29,58 5,88 S&P-500 2.368,39 -0,29 -6,92 5,79 Nasdaq-Comp. 5.833,93 -0,26 -15,25 8,37 Nasdaq-100 5.351,28 -0,17 -9,03 10,03 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 792 Mio 795 Mio Gewinner 906 918 Verlierer 2.078 2.097 Unverändert 117 100 Knapp behauptet - Mit dem Näherrücken der US-Arbeitsmarktdaten am Freitag und der Fed-Sitzung in der kommenden Woche setzte die Wall Street ihren Konsolidierungskurs fort. Neue Daten zum Außenhandel setzten keine Akzente, denn sie lagen ungefähr im Rahmen der Erwartungen. Überdurchschnittlich hohe Kursverluste verbuchten Pharma- und Biotechnologieaktien, nachdem US-Präsident Trump sich via Twitter abermals für Preissenkungen bei Medikamenten ausgesprochen hatte. Valeant Pharmaceuticals und Endo International fielen um 5,6 und 4,3 Prozent. Mallinckrodt gaben um 3 Prozent nach und Perrigo um 1,8 Prozent. Eli Lilly ermäßigten sich um 1,3 Prozent und Allergan um 1,1 Prozent. Der Nasdaq-Biotechnology-Index rutschte um 1,6 Prozent ab. Pier 1 stiegen um 5,6 Prozent. Der Innenausstatter hatte seinen Viertquartalsausblick angehoben. Navistar gaben dagegen um 4,9 Prozent nach. Der Lkw-Hersteller setzte im Quartal bis Ende Januar aufgrund der weiterhin schwachen Nachfrage deutlich weniger um als erwartet und fuhr einen überraschend hohen Verlust ein. Snap, die am Donnerstag vergangener Woche ein fulminantes Börsendebüt gefeiert hatten, setzten die am Montag begonnene Talfahrt fort und verloren 9,8 Prozent. Die Analysten von Needham hatten eine Verkaufsempfehlung für Snap ausgesprochen und die Aktie mit einem Lotterielos verglichen.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,52 1,6 2,50 7,1 30 Jahre 3,11 1,0 3,10 4,7 Am Anleihemarkt gaben die Kurse etwas nach, nachdem die Auktion dreijähriger Anleihen auf nur geringe Nachfrage gestoßen war. Darüber hinaus lastete die Zinserhöhungsspekulation auf den Notierungen.

Devisen

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:05 % YTD EUR/USD 1,0566 -0,0% 1,0566 1,0598 +0,5% EUR/JPY 120,12 -0,3% 120,46 120,56 -2,3% EUR/GBP 0,8658 -0,0% 0,8658 0,8670 +1,6% GBP/USD 1,2205 -0,0% 1,2206 1,2224 -1,1% USD/JPY 113,68 -0,3% 113,99 113,77 -2,8% USD/KRW 1146,20 -0,4% 1150,57 1147,89 -5,1% USD/CNY 6,9004 -0,0% 6,9025 6,8980 -0,6% USD/CNH 6,9034 +0,1% 6,8944 6,8908 -1,0% USD/HKD 7,7660 +0,0% 7,7644 7,7654 +0,2% AUD/USD 0,7597 +0,1% 0,7589 0,7611 +5,3% Der Dollar gewann leicht an Boden. Im späten US-Geschäft notierte der Euro bei knapp 1,0570 Dollar und somit etwas niedriger als am Montag zur gleichen Zeit. Dass die derzeitige Zinserhöhungserwartung für März den Dollar weitgehend kalt lässt, schreibt Devisenexpertin Sonja Marten von der DZ Bank zum großen Teil dem Motto "Buy the rumour, sell the fact" zu. Hinzu komme, dass der Markt bislang vor allem seine Erwartungen für den kurzen Horizont angepasst habe, das erwartete Gesamtvolumen der Zinserhöhungen für dieses Jahr bislang aber nicht massiv gestiegen sei.

++++ Rohstoffe +++++

Öl

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,79 53,14 -0,7% -0,35 -4,8% Brent/ICE 55,58 55,92 -0,6% -0,34 -4,1% Die Ölpreise gaben anfängliche Gewinne wieder ab. Sie hatten zunächst davon profitiert, dass wegen neuer bewaffneter Auseinandersetzungen zwei wichtige libysche Häfen geschlossen wurden und deshalb von dort kein Öl verschifft werden kann. Später lastete eine Studie der staatlichen Energy Information Administration (EIA) auf den Preisen. Die zum US-Energieministerium gehörende EIA hatte ihre Prognose für die US-Ölfördermenge in diesem und dem kommenden Jahr erhöht. Im ganz späten Geschäft drückte die Nachricht auf die Preise, wonach laut Daten des American Petroleum Institute in der vergangenen Woche die Rohölvorräte deutlich gestiegen sind. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI kostete zuletzt in den USA weniger als 53 Dollar, verglichen mit einem Tageshoch von 53,75 Dollar. Im asiatisch dominierten Handel am Mittwoch tendieren die Ölpreise seitwärts.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.217,76 1.214,57 +0,3% +3,19 +5,8% Silber (Spot) 17,52 17,49 +0,2% +0,03 +10,0% Platin (Spot) 962,00 961,00 +0,1% +1,00 +6,5% Kupfer-Future 2,62 2,61 +0,3% +0,01 +4,5% Der Goldpreis gab nach einer zwischenzeitlichen Erholung weiter nach und rutschte zum ersten Mal seit Mitte Februar wieder unter 1.220 Dollar. Das Edelmetall steht mit der gestiegenen Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung in den USA bereits in der kommenden Woche unter Druck. Auch der wieder leicht zur Stärke neigende Dollar drückte auf die Stimmung für Gold. Der Preis für die Feinunze gab zum US-Settlement um 0,8 Prozent auf 1.216,10 Dollar nach.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR JAPAN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 08, 2017 01:42 ET (06:42 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 01 42 AM EST 03-08-17

-2 of 2- 08 Mar 2017 06:42:00 UTC DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-



Die japanische Wirtschaft ist im vierten Quartal schneller gewachsen als zunächst angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt legte im Vergleich zum Vorquartal um annualisiert 1,2 Prozent zu. Die vorherige Schätzung hatte auf 1,0 Prozent gelautet. Allerdings hatten Ökonomen angesichts jüngster Investitionsdaten des Finanzministeriums mit einer Revision auf 1,6 Prozent gerechnet. Die Investitionen der Unternehmen stiegen um 2,0 Prozent statt der zunächst angenommenen 0,9 Prozent.

POLITIK USA

Die Pläne der Republikaner zur Abschaffung der Gesundheitsreform von Ex-Präsident Barack Obama stoßen in der eigenen Partei auf Kritik: Mehrere erzkonservative Politiker kritisierten den Gesetzentwurf als nicht radikal genug. Die Vorschläge zum Ersatz des als "Obamacare" bezeichneten Systems glichen noch zu sehr dem bestehenden Versicherungssystem.

=== Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 08, 2017 01:42 ET (06:42 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 01 42 AM EST 03-08-17