Die Unsicherheit über die globale Konjunktur lässt offensichtlich auch japanische Unternehmen vor Investitionen zurückschrecken. Im Januar wurden weniger neue Maschinen geordert, wie die Regierung mitteilte. Der Kernmaschinenauftragseingang, eine wichtige Kennziffer für Investitionen, sank gegenüber dem Vormonat um 3,2 Prozent. Für den Dezember wurde der Wert auf eine Zunahme von 2,1 Prozent revidiert. Analysten hatten für den Januar nur einen Rückgang um 0,5 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich nahm der Auftragseingang im Kernbereich um 8,2 Prozent ab.

Für das erste Quartal erwartet die Regierung dennoch in Summe einen Orderanstieg um 1,5 Prozent. Im Schlussquartal ging es um 0,3 Prozent nach oben.

Japans Firmen haben zuletzt vom schwachen Yen und einer zyklisch bedingten Verbesserung der globalen Wirtschaft profitiert, vor allem die Halbleitersparte. Ihr kommt die gestiegene Nachfrage im Zusammenhang mit dem Internet der Dinge zugute.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

Keine wichtigen Daten angekündigt.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.366,80 -0,08% Nikkei-225 19.633,75 +0,15% Hang-Seng-Index 23.829,70 +1,11% Kospi 2.177,50 +0,97% Shanghai-Composite 3.231,72 +0,59% S&P/ASX 200 5.757,30 -0,32% +++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Zum Start in die neue Woche lässt sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz ausmachen. Übergeordnetes Thema ist die anstehende US-Notenbanksitzung, deren Ergebnis am Mittwoch bekannt gegeben wird. Bis dahin dürften sich die Anleger zurückhalten. Ansonsten bewegen lokale Faktoren die einzelnen Märkte. In Tokio ist es der schwächere Yen, der vor allem den Aktien exportorientierter Unternehmen Auftrieb gibt. Überraschend schwache Daten zu den Auftragseingängen der japanischen Maschinenbauer werden ignoriert. Der rohstofflastige Aktienmarkt in Sydney leidet unter den jüngsten Preisrückgängen bei Rohstoffen. An der Börse in Seoul wird das nunmehr formal eingeleitete Amtsenthebungsverfahren gegen die südkoreanische Präsidentin Park Geun-hye mit Erleichterung aufgenommen. In Hongkong stützt das Schwergewicht HSBC mit einem Plus von 2,2 Prozent den Markt. Die Bank hat mit Mark Tucker erstmals einen externen Kandidaten zum neuen Chief Executive ernannt. Auch andere in Hongkong gelistete chinesische Banken legen zu, nachdem Goldman Sachs sich positiv zu den Ertragsaussichten der Geldhäuser geäußert hat. China Construction Bank gewinnen 3 Prozent, Bank of China 2,3 Prozent und Agricultural Bank of China 2,6 Prozent. Die ebenfalls schwergewichteten Aktien von Tencent verbessern sich um 1,1 Prozent, getragen von Erwartungen, dass das chinesische Internetunternehmen überzeugende Geschäftszahlen vorlegen wird. In Tokio sind neben den Exportwerten auch die Aktien "energiehungriger" Unternehmen gesucht. Sie profitieren vom zuletzt deutlich gesunkenen Ölpreis. Sumitomo Chemical gewinnen 2,8 Prozent, Japan Airlines steigen um 1 Prozent und Chubu Electric Power 2,1 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Änderungen in der Zusammensetzung des S&P-500 haben am Freitag im nachbörslichen Handel auf nasdaq.com die betroffenen Aktien bewegt. Der Kurs von Advanced Micro Devices (AMD), die neu in den Index aufgenommen werden, stieg um 5 Prozent auf 14,60 Dollar. Die beiden anderen Aufsteiger Raymond James Financial und Alexandria Real Estate rückten um 0,2 und 1,3 Prozent vor.

Den Aufsteigern weichen müssen Urban Outfitters, First Solar und Frontier Communications. Urban Outfitters verloren 0,8 Prozent. First Solar verbilligten sich um 1,5 Prozent und Frontier Communications um 1,1 Prozent. Alle Indexänderungen werden am Montag vor Handelsbeginn wirksam.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.902,98 0,21 44,79 5,77 S&P-500 2.372,61 0,33 7,74 5,98 Nasdaq-Comp. 5.861,73 0,39 22,92 8,89 Nasdaq-100 5.385,90 0,41 21,92 10,74

Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 838 Mio 882 Mio Gewinner 2.001 905 Verlierer 979 2.101 Unverändert 120 97 Etwas fester - Die eher verhaltene Reaktion auf den überraschend deutlichen Stellenzuwachs auf dem US-Arbeitsmarkt erklärten Händler, damit, dass nach dem starken ADP-Bericht vom Mittwoch mit einem erneut kräftigen Anstieg gerechnet worden sei. Das überraschend moderate Wachstum der Löhne habe überdies die Erwartungen an das Tempo der Fed-Zinserhöhungen gedämpft. Die fortgesetzte Talfahrt der Ölpreise lastete erneut auf dem Energiesektor. Dort büßten Exxon Mobil 0,1 Prozent ein. Die britische Zeitung "Evening Standard" berichtete vom möglichen Interesse von Exxon Mobil an BP. Time schlossen unverändert. Kreisen zufolge soll es weitere Interessenten an dem Medienunternehmen geben, das sich bereits mitten in einem Verkaufsprozess befindet und für das abschließende Gebote innerhalb der nächsten beiden Wochen erwartet werden. Unter anderem gilt Meredith als ein Interessent. Die Aktie verlor 1,6 Prozent. Die Finisar-Aktie brach um fast 23 Prozent ein, nachdem der Hersteller optischer Komponenten mit seinem Quartalsbericht und seinem Ausblick in allen Belangen enttäuschte. Verifone verzeichneten ein Minus von 6,2 Prozent. Der Bezahldienstleister hatte Ergebnisse vorgelegt, die rückläufig waren, gleichwohl aber noch besser als von Analysten erwartet.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,58 -3,1 2,61 13,3 30 Jahre 3,16 -2,6 3,19 9,6 Am US-Anleihemarkt linderte der moderate Anstieg der Löhne etwas die Angst vor rasch steigenden Zinsen, die schon in Umlauf befindliche Schuldtitel unattraktiv machen würden. Die Notierungen machten einen Teil ihrer jüngsten Verluste wett. Übergeordnet blieb die Aufwärtstendenz der Renditen allerdings erhalten, vor den als "falkenhaft" interpretierten EZB-Ausführungen am Donnerstag rentierten zehnjährige US-Treasurys noch mit 2,56 Prozent.

Devisen

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:38 % YTD EUR/USD 1,0703 +0,2% 1,0679 1,0591 +1,8% EUR/JPY 122,68 +0,0% 122,68 122,20 -0,2% EUR/GBP 0,8777 -0,0% 0,8780 0,8713 +3,0% GBP/USD 1,2195 +0,3% 1,2164 1,2157 -1,2% USD/JPY 114,63 -0,2% 114,88 115,37 -1,9% USD/KRW 1148,81 -1,0% 1148,81 1156,65 -4,8% USD/CNY 6,9068 -0,0% 6,9095 6,9145 -0,6% USD/CNH 6,8929 +0,1% 6,8860 6,9074 -1,2% USD/HKD 7,7644 -0,0% 7,7654 7,7645 +0,1% AUD/USD 0,7569 +0,4% 0,7538 0,7518 +4,9% Der Dollar gab nach dem Arbeitsmarktbericht nach. Der Euro stieg im Gegenzug auf rund 1,07 Dollar. Händler erklärten diese untypische Reaktion - eigentlich hätten die Zinserwartungen den Dollar stärken müssen - mit dem verhaltenen Anstieg der Löhne. Dieser könnte die Fed bremsen und die Geldpolitik weniger aggressiv straffen lassen. "Nach den ADP-Daten hatten viele Anleger wohl einen 'hammermäßigen' Arbeitsmarktbericht erwartet und schon mit vier statt nur drei Zinserhöhungen in diesem Jahr gerechnet", meinte Bill Stone, Chief Investment Strategist bei PNC Asset Management. Diese Hoffnung habe sich nicht ganz erfüllt.

Am frühen Montagmorgen erreichte der Euro mit 1,0707 Dollar den höchsten Stand seit Ende Januar. Beobachter verweisen auf Meldungen aus informierten Kreisen, wonach auch die Europäische Zentralbank über Zinserhöhungen nachdenkt.

++++ Rohstoffe +++++

Öl

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,07 48,49 -0,9% -0,42 -13,3% Brent/ICE 51,02 51,37 -0,7% -0,35 -12,0% Zentrales Thema am Ölmarkt war erneut die Überversorgung. In der vergangenen Woche waren in den USA acht weitere Ölförderanlagen in Betrieb genommen worden, wie das Unternehmen Baker Hughes meldete. Mit diesem achten Anstieg in Folge summiert sich die Zahl der "aktiven" Bohranlagen auf 617 - den höchsten Stand seit 18 Monaten. Der schwächere Dollar stützte die Preise nicht, obwohl er Öl für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum verbilligt. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 1,6 Prozent auf 48,49 Dollar. Die europäische Referenzsorte Brent ermäßigte sich um 1,6 Prozent auf 51,37 Dollar. Am Montagmorgen setzen die Ölpreise ihre Talfahrt fort.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.208,56 1.206,04 +0,2% +2,52 +5,0% Silber (Spot) 17,08 16,99 +0,5% +0,09 +7,2% Platin (Spot) 946,00 941,75 +0,5% +4,25 +4,7% Kupfer-Future 2,61 2,59 +0,8% +0,02 +4,1% Der Goldpreis war zeitweise unter die Marke von 1.200 Dollar gerutscht und pendelte später um diese Marke. Zum Settlement notierte die Feinunze bei 1.201,40 Dollar und somit 0,2 Prozent niedriger als am Donnerstag. Im nachfolgenden elektronischen Handel behauptete sie dieses Niveau. Mit der Aussicht auf eine US- Zinserhöhung in der kommenden Woche dürfte eine Erholung des zinslosen Edelmetalls unwahrscheinlich sein, so ein Beobachter.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

CHINA / INDUSTRIEPOLITIK

China tritt Befürchtungen entgegen, mit seiner Industriepolitik ausländische Unternehmen beim Zugang zum chinesischen Markt zu diskriminieren. Der Minister für Industrie und Informationstechnologie, Miao Wei, sagte, heimische und ausländische Firmen würden gleich behandelt. Er wies auch Vorwürfe zurück, wonach Peking "starken Druck" auf Auslandsunternehmen ausübe, ihre Spitzentechnologie auszuhändigen, um im Gegenzug zum chinesischen Markt zugelassen zu werden.

HSBC

bekommt einen neuen Chairman: Mark Tucker, Chef des Versicherers AIA Group, wird den Posten im Oktober übernehmen. Es ist das erste Mal in der 152-jährigen Geschichte der Bank, dass ein externer Manager zum Chairman berufen wurde. Tucker übernimmt das Amt von Douglas Flint, der seit Ende 2010 Chairman ist und bereits seit 1995 im Board der HSBC vertreten ist.

