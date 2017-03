Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

=== +++++ TAGESTHEMA +++++

Die Präsidentin der US-Notenbankfiliale von Kansas City, Esther George, hat erneut ein allmähliches Anziehen der Zinsen gefordert und äußerte sich optimistisch zum Verbrauchersektor der Wirtschaft. "Wir haben eine lange Zeit sehr niedrige Zinsen gehabt, und ich will sie nicht rasch anheben und so die Wirtschaft in Schock versetzen", sagte George. Es sei aber notwendig, sich langsam und sachte von den Niedrigzinsen zu verabschieden. George Sie gilt als einer der entschiedensten "Falken" in der US-Notenbank und hat sich regelmäßig zugunsten von Zinserhöhungen ausgesprochen. Fed-Gouverneur Jerome Powell geht derweil davon aus, dass die US-Notenbank fortfahren wird, die Zinsen in diesem Jahr langsam und schrittweise zu erhöhen. Zudem nähere sich der Zeitpunkt, zu dem es angemessen erscheine, dass die Federal Reserve damit beginne, ihr massives Portfolio an Wertpapieren abzubauen, fügte der Notenbanker hinzu. Die Fed hatte bereits angekündigt, das Portfolio abbauen zu wollen, ohne sich dabei jedoch auf einen genauen Zeitpunkt festzulegen. Wann die Fed mit der Rückführung der Bilanzsumme starten werde, hänge letztlich davon ab, welche

Richtung die Konjunktur einschlagen werde, sagte Powell.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++ INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.351,50 +0,00% Nikkei-225 19.196,42 -0,03% Hang-Seng-Index 24.379,92 +0,14% Kospi 2.165,94 +0,12% Shanghai-Composite 3.259,03 +0,19% S&P/ASX 200 5.873,50 +0,90% +++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas fester - Die guten Vorgaben der US-Börsen locken in Ostasien und Australien am Mittwoch nur wenige Anleger aus der Reserve. Zwar ist das Verbrauchervertrauen in den USA überraschend gut und zugleich so stark wie zuletzt im Jahr 2000 ausgefallen, woraufhin die US-Börsen deutlich zulegten; in Ostasien waren die Kurse aber quasi schon in Vorlage getreten, nachdem sie bereits am Dienstag kräftiger zugelegt hatten mit der Hoffnung auf eine robuste Konjunktur in den USA und auf das von US-Präsident Donald Trump angekündigte Steuersenkungs- und Infrastrukturprogramm. In Tokio wird der Nikkei-225 außerdem davon gebremst, dass viele Aktien ex Dividende gehandelt werden. Das allein schlage mit 130 Indexpunkten zu Buche, heißt es. Japan Airlines geben so beispielsweise um 3,2 Prozent nach, Takeda Pharmaceutical um 2,3 und Japan Post Insurance um 2,7 Prozent. Unter den Einzelwerten gewinnen Tencent nach dem Einstieg beim US-Elektroautobauer Tesla 0,8 Prozent und erreichen zwischenzeitlich mit 230,20 Hongkong-Dollar ein Rekordhoch. Cathay Pacific Airways profitieren davon, dass Kingboard Chemical jüngst ihre Beteiligung an der Fluglinie erhöht hat. Die Aktie legt um 0,7 Prozent zu. China Southern erholen sich von den jüngsten Einbußen und heben um 3,2 Prozent ab. Das Unternehmen hatte am Vortag mit dem Einstieg von American Airlines eine strategische Partnerschaft bekanntgegeben, worauf die Aktie zunächst nachgegeben hatte.

US-NACHBÖRSE

Auf ganzer Linie überzeugende Zahlen verliehen Restoration Hardware kräftig Auftrieb. Auf Nasdaq.com sprang der Kurs um über 16 Prozent an. Der Möbelhersteller verlautbarte, im abgelaufenen Quartal die Trendwende eingeläutet zu haben und nun immer stärker Tritt zu fassen. Dave & Buster gaben dagegen um 4,3 Prozent nach. Das Unternehmen, das Sportbars betreibt, verfehlte im vierten Quartal mit dem flächenbereinigten Umsatzwachstum die Erwartungen des Marktes und blieb auch mit dem Wachstumsausblick etwas hinter den Schätzungen zurück.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.701,50 0,73 150,52 4,75 S&P-500 2.358,57 0,73 16,98 5,35 Nasdaq-Comp. 5.875,14 0,60 34,77 9,14 Nasdaq-100 5.407,21 0,61 32,94 11,18

Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 822,2 Mio 825,6 Mio Gewinner 2.211 1.500 Verlierer 771 1.487 unverändert 130 122 Freundlich - Ein extrem starkes Verbrauchervertrauen schob die Kurse an der Wall Street nach oben. Der entsprechende Index stieg für März auf den höchsten Stand seit 16 Jahren. Die Schlappe von US-Präsident Donald Trump bei der Gesundheitsreform hätten die Anleger abgehakt, hieß es. Sie setzten nun darauf, dass Trump alles daran setzen werde, seine angekündigte Steuerreform zu verwirklichen. Apple stiegen auf ein Allzeithoch von 144,04 Dollar, der Tagesgewinn lag bei 2,1 Prozent. Die UBS hatte ihre Einstufung "Buy" und ihr Kursziel 151 Dollar bestätigt. Amazon gewannen 1,1 Prozent. Das Unternehmen expandiert mit der Übernahme der in Dubai beheimateten Souq.com in den Nahen Osten. Für Tesla ging es um 2,7 Prozent nach oben, nachdem der chinesische Technologiekonzern Tencent einen Anteil von 5 Prozent erworben hatte. Red Hat gewannen 5,2 Prozent nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen. Autowerte liefen dem Gesamtmarkt voran, der Sektor war mit plus 1,8 Prozent der stärkste im S&P-500. Die Ford-Aktie gewann 1,7 Prozent. Der Konzern will 1,2 Milliarden Dollar in die Modernisierung dreier Fabriken in Michigan investieren. General Motors kletterten um 2,5 Prozent. Das Unternehmen bekommt Druck vom Investor Greenlight Capital, der den Kurs durch Aufspaltung der Stammaktie in zwei Klassen treiben will.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,30 4,5 1,25 9,5 5 Jahre 1,96 3,9 1,92 3,3 7 Jahre 2,24 4,2 2,20 -0,9 10 Jahre 2,42 4,6 2,38 -2,3 30 Jahre 3,02 3,7 2,98 -4,6 Am US-Anleihemarkt drehten die Notierungen mit der gestiegenen Risikofreude am Aktienmarkt deutlich ins Minus. Für die Rendite zehnjähriger Papiere ging es um 5 Basispunkte auf 2,42 Prozent nach oben.

Devisen

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:26 % YTD EUR/USD 1,0810 -0,0% 1,0813 1,0862 +2,8% EUR/JPY 120,13 +0,0% 120,11 120,14 -2,3% EUR/GBP 0,8715 +0,4% 0,8680 0,8637 +2,2% GBP/USD 1,2405 -0,4% 1,2458 1,2576 +0,5% USD/JPY 111,12 +0,0% 111,07 110,61 -4,9% USD/KRW 1113,60 -0,3% 1116,40 1112,68 -7,8% USD/CNY 6,8914 +0,2% 6,8802 6,8841 -0,8% USD/CNH 6,8732 -0,0% 6,8734 6,8671 -1,5% USD/HKD 7,7677 -0,0% 7,7681 7,7676 +0,2% AUD/USD 0,7642 +0,1% 0,7635 0,7598 +5,9% Der Dollar lief mit den starken US-Daten steil aufwärts. Bereits zuvor hatte die Entspannung nach der Pleite von "Trumpcare" für eine Erholung in der US-Devise gesorgt. Zuletzt kostete der Euro in den USA 1,0814 Dollar, nachdem er zu Wochenbeginn mit 1,0906 Dollar noch auf dem höchsten Niveau seit November gelegen hatte. Im Tagestief sank der Euro kurzzeitig unter 1,08 Dollar.

Das Pfund geriet unter Druck und baut im asiatisch dominierten Geschäft die verluste noch aus im Umfeld der für den Mittwoch angekündigten offiziellen Einreichung des EU-Austrittsgesuchs Großbritanniens. Die meisten Experten rechnen damit, dass der Ausstieg stark negative Wirtschaftsfolgen für das Land nach sich ziehen werde. Das Pfund geht mit 1,2411 US-Dollar um, im Tageshoch des Vortages waren es noch fast 1,26. Vor der Brexit-Abstimmung im Juni 2016 kostete es noch rund 1,45 Dollar.

++++ Rohstoffe +++++

Öl

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,56 48,37 +0,4% 0,19 -13,4% Brent/ICE 51,51 51,33 +0,4% 0,18 -11,1% Das Öl verteuerte sich und trug damit zum festen Aktienmarkt bei. Jüngster treibender Faktor war die Meldung, dass in Libyen ein Milizheer mehrere Ölpipelines geschlossen hat. Bereits am Vortag konnten sich die Notierungen von WTI und Brent im Handelsverlauf deutlich von ihren Tagestiefs erholen. Hier stützte die Hoffnung auf eine mögliche Ausweitung der beschlossenen Förderbegrenzung, wie sie von der Opec am Wochenende ins Spiel gebracht worden war. Genannt wurde eine Verlängerung um weitere sechs Monate. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI verbesserte sich zum Settlement um 1,3 Prozent auf 48,37 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.249,29 1.253,66 -0,3% -4,37 +8,5% Silber (Spot) 18,06 18,18 -0,6% -0,12 +13,4% Platin (Spot) 953,95 952,50 +0,2% +1,45 +5,6% Kupfer-Future 2,66 2,67 -0,4% -0,01 +5,9% Der Goldpreis tendierte nach einigem Auf und Ab leichter, er fiel um 0,4 Prozent auf 1.251 Dollar je Feinunze. Neben dem festen Dollar lastete auch die Risikofreude der Anleger auf dem Goldpreis.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR JAPAN

Die Einzelhandelsumsätze in Japan sind im Februar im Vorjahresvergleich um 0,1 Prozent gestiegen.

POLITIK USA

US-Präsident Donald Trump hat offiziell die Abkehr von der Klimaschutzpolitik seines Vorgängers Barack Obama eingeleitet. Trump unterzeichnete ein entsprechendes Dekret. Es zielt darauf ab, die von Obama festgesetzten Auflagen für die Emissionen von Kohlekraftwerken zu kippen. Die Exekutivanordnung richtet sich hauptsächlich gegen den "Clean Power Plan" (Plan für saubere Energie) aus dem Jahr 2015. Damit sollten erstmals landesweit verbindliche Ziele für die Reduzierung von Treibhausgasen im Energiesektor vorgeschrieben werden. Der Plan trat allerdings nie in Kraft, weil er von rund 30 US-Bundesstaaten juristisch angefochten wurde.

WELLS FARGO

steht im Skandal um gefälschte Konten kurz vor der Beilegung einer Sammelklage. Mitarbeiter bei Wells Fargo hatten mehr als 2 Millionen Bankkonten im Namen von Kunden eröffnet worden, die davon nichts wussten, um ein besseres Geschäft vorzutäuschen. Die US-Großbank erzielte eine vorläufige Einigung über einen Vergleich, im Zuge dessen sie 110 Millionen US-Dollar zahlt. Das Gericht muss die Einigung noch absegnen.

