Der Markt-Überblick am Morgen

=== +++++ TAGESTHEMA +++++

Die Regierung von Präsident Donald Trump rudert bei den anstehenden Neuverhandlungen des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta zurück: sie signalisiert dem US-Kongress, dass sie in den Verhandlungen mit Kanada und Mexiko hauptsächlich moderate Änderungen anstreben werde. Trump hatte das Nafta-Abkommen im Wahlkampf als "Katastrophe" bezeichnet. Laut einem Entwurf, den das Büro des Handelsvertreter der Vereinigten Staaten im Kongress in Umlauf brachte, wollen die USA einige der umstrittensten Bestimmungen beibehalten. Dazu gehört ein Schiedsgericht, das Investoren ermöglicht, die lokalen Gerichte zu umgehen. In dem Entwurf, in den das Wall Street Journal Einblick hatte, ist davon die Rede, die "Verbesserung der Verfahren zur Lösung von Streitfällen anzustreben, anstatt die Schiedsgerichte abzuschaffen. Auch würden die USA die Nafta-Verhandlungen nicht für Devisenpolitik nutzen, oder um zahlenmäßige Ziele für bilaterale Handelsdefizite zu erreichen, wozu einige Freihandelsgegner gedrängt hatten.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 247.000 zuvor: 261.000

14:30 BIP 4Q (3. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,0% gg Vq 2. Veröff.: +1,9% gg Vq 3. Quartal: +3,5% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,0% gg Vq 2. Veröff.: +2,0% gg Vq 3. Quartal: +1,4% gg Vq

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++ INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.358,50 +0,06% Nikkei-225 19.052,64 -0,86% Hang-Seng-Index 24.293,88 -0,40% Kospi 2.161,60 -0,25% Shanghai-Composite 3.206,92 -1,06% S&P/ASX 200 5.896,20 +0,39% +++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Nach einem richtungslosen Aktiengeschäft an der Wall Street geht es am Donnerstag an den ostasiatischen Plätzen nach unten mit den Kursen - wenn auch zumeist nur moderat. Eine Ausnahme macht die rohstofflastige Börse in Sydney, wo es den vierten Tag in Folge aufwärts geht - diesmal vor allem dank gestiegener Ölpreise. In der gesamten Region gehören Aktien aus dem Ölsektor zu den gesuchten Werten. Jüngste Daten aus den USA zeigen einen unerwartet starken Rückgang der US-Benzinvorräte und einen weniger stark als erwartet ausgefallenen Anstieg der Ölvorräte. Die Ölpreise hatten darauf im US-Handel mit deutlichen Gewinnen reagiert. In Schanghai drücken weiter Sorgen vor einer Liquiditätsverknappung auf die Stimmung, nachdem die Notenbank des Landes den fünften Handelstag in Folge dem Bankensystem des Landes keine frische Liquidität zugeführt hat. Das Gesamtvolumen an Liquidität sei weiter relativ hoch, zudem stünden Ende des Monats verstärkte Investitionsausgaben des Staates auf der Agenda, begründet die People's Bank of China ihre derzeitige Zurückhaltung. Daneben berichten Teilnehmer aber auch von Bedenken über die konjunkturelle Stärke in China. Außerdem machten weiter Gerüchte die Runde, dass die Politik Handelsmöglichkeiten wichtiger Marktteilnehmer einschränken wolle, über die diese Vorteile haben beispielsweise beim Kauf neu an den Markt kommender Aktien. Einen Kurseinbruch um über 9 Prozent erleben Li & Fung nach Bekanntgabe eines 47-prozentigen Nettogewinneinbruchs. Das Einzelhandelsunternehmen sprach zudem von einer weiter schwach erwarteten Nachfrage und einem von Rabattangeboten bestimmten Umfeld.

US-NACHBÖRSE

Für Progress Software ging es um 9 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen gemeldet hatte. Der Kurs des Sportartikelherstellers Lululemon brach dagegen um 17,6 Prozent ein. Das auf Yoga-Ausrüstung spezialisierte Unternehmen enttäuschte auf ganzer Linie die Erwartungen, sowohl mit den Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal wie mit dem Ausblick. Für Conocophillips ging es mit der Nachricht über den Verkauf des kanadischen Ölsandgeschäfts an Cenovus Energy und einer Aufstockung des Aktienrückkaufvolumens um 5,7 Prozent aufwärts. Cenovus Energy rutschten dagegen um 8,3 Prozent ab.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.659,32 -0,20 -42,18 4,54 S&P-500 2.361,13 0,11 2,56 5,46 Nasdaq-Comp. 5.897,55 0,38 22,41 9,56 Nasdaq-100 5.430,27 0,43 23,06 11,65

Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 727,4 Mio 822,2 Mio Gewinner 1.954 2.211 Verlierer 1.044 771 unverändert 113 130 Uneinheitlich - Die Wall Street tat sich schwer, eine Richtung zu finden. Vom Immobilienmarkt kamen gute Daten, die Zuversicht für Wirtschaft und Konjunktur blieb damit hoch. Dies spiegelte sich auc in Aussagen von Marktteilnehmern wie Notenbankern wider. Ein Hauptthema waren die Daten zu den wöchentlichen Öllagerbeständen in den USA. Sie trieben den Ölpreis und mit ihm die Kurse der Energiewerte. Dagegen fielen Finanzwerte nach dem starken Vortag zurück. In der Pharmabranche schossen Vertex Pharmaceuticals um 20 Prozent in die Höhe. Das Unternehmen hat mit einem Präparat gegen Mukoviszidose viel versprechende Ergebnisse erzielt. Dagegen ging es mit Mylan deutlich abwärts, nachdem die US-Gesundheitsbehörde FDA ein Asthma-Generikum nicht zugelassen hatte. Die Aktie fiel um 3,3 Prozent. Apple erreichten ein neuerliches Rekordhoch, diesmal bei 144,49 Dollar. Starke Geschäftszahlen trieben die Aktie von Restoration Hardware um 15 Prozent nach oben.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,26 -4,0 1,30 6,0 5 Jahre 1,92 -3,7 1,96 0,0 7 Jahre 2,20 -4,7 2,25 -4,8 10 Jahre 2,38 -4,0 2,42 -6,6 30 Jahre 2,99 -3,7 3,03 -7,9 Die Notierungen am US-Anleihemarkt holten das Gros der Vortagesverluste wieder auf. Die Rendite zehnjähriger Papiere fiel um 4 Basispunkte auf 2,38 Prozent.

Devisen

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:55 % YTD EUR/USD 1,0754 -0,1% 1,0768 1,0789 +2,3% EUR/JPY 119,57 +0,1% 119,51 119,85 -2,7% EUR/GBP 0,8647 -0,1% 0,8655 0,8693 +1,4% GBP/USD 1,2438 -0,0% 1,2440 1,2411 +0,8% USD/JPY 111,19 +0,2% 111,01 111,10 -4,9% USD/KRW 1118,39 +0,7% 1110,74 1114,50 -7,4% USD/CNY 6,8926 +0,0% 6,8900 6,8901 -0,8% USD/CNH 6,8805 +0,2% 6,8692 6,8720 -1,4% USD/HKD 7,7712 +0,0% 7,7691 7,7679 +0,2% AUD/USD 0,7657 -0,2% 0,7670 0,7657 +6,1% Am Devisenmarkt spielte der Brexit nochmals eine Rolle, vor allem im Euro-Dollar-Paar. Der Euro gab auf 1,0769 nach von Ständen über 1,08 am späten Dienstag. Das Pfund, das schon am Vortag unter Druck geraten war, hielt sich knapp unter 1,2450 Dollar. Vor der Brexit-Abstimmung im Juni 2016 lag die britische Devise allerdings noch bei rund 1,45 Dollar. Den Investoren scheine langsam zu dämmern, was für eine Mammutaufgabe der Brexit werde, so Commerzbank-Devisenexpertin Thu Lan Nguyen.

++++ Rohstoffe +++++

Öl

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,68 49,51 +0,3% 0,17 -11,4% Brent/ICE 52,50 52,42 +0,2% 0,08 -9,4% Für die Ölpreise ging es nach den wöchentlichen US-Lagerdaten deutlich aufwärts, weil die Benzin-Vorräte drastisch sanken. Daneben trieb weiter die Meldung, wonach in Libyen ein Milizheer mehrere Ölpipelines geschlossen hat. Überdies stützte auch die Spekulation auf eine mögliche Ausweitung der Fördermengenkürzungen um weitere sechs Monate, wie sie die Opec zuletzt ins Spiel gebracht hatte. Der Preis für ein Barrel der Sorte WTI kletterte zum Settlement um 2,4 Prozent auf 49,51 Dollar und damit ein Dreiwochenhoch.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.250,20 1.253,29 -0,2% -3,09 +8,6% Silber (Spot) 18,16 18,24 -0,5% -0,08 +14,0% Platin (Spot) 956,30 954,00 +0,2% +2,30 +5,8% Kupfer-Future 2,66 2,67 -0,3% -0,01 +6,1% Wenig Veränderung gab es beim Goldpreis, der sich weiter über der wichtigen Marke von 1.250 Dollar behaupten konnte. Die Feinunze kostete 1.252 Dollar und lag damit auf dem Niveau vom Vorabend.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITWOCG 20.00 UHR +++++

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der Federal Reserve Bank of San Francisco, John Williams, fordert dieses Jahr weitere Zinserhöhungen in den USA. "Meine Ansicht entspricht weitgehend der Einschätzung der meisten Mitglieder des Offenmarktausschusses der Fed", sagte Williams. Das Gremium geht derzeit von drei Zinserhöhungen 2017 aus. Angesichts seiner Prognose und möglichen Aufwärtsrisiken könne er aber auch mehr als drei Anhebungen nicht ausschließen, so Williams.

POLITIK USA I

Die Tochter von US-Präsident Donald Trump, Ivanka Trump, übernimmt offiziell einen Posten im Weißen Haus. Die 35-jährige Unternehmerin werde künftig als Beraterin des Präsidenten arbeiten, teilte das Weiße Haus mit. Ihr offizieller Titel ist Assistentin des Präsidenten. Bezahlt werde Ivanka Trump für ihre Arbeit nicht. Ihr Ehemann Jared Kushner ist bereits als Berater für den Präsidenten tätig.

POLITIK USA II

Ein US-Bundesrichter in Hawaii hat den gegen die Einreiseverbote von US-Präsident Donald Trump verhängten landesweiten Stopp verlängert. Die neue Verfügung gilt nun zeitlich unbegrenzt.

