Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

=== +++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Japan bleibt die Börse wegen des Feiertages "Geburtstag des Kaisers" geschlossen. In Australien und am US-Anleihemarkt findet als Ausgleich für Heiligabend lediglich ein verkürzter Handel statt.

MONTAG: In den USA, Hongkong und Australien findet aufgrund des zweiten Weihnachtsfeiertages kein Handel statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Deutsche Bank hat sich mit dem US-Justizministerium in dem Verfahren um fragwürdige Hypothekengeschäfte in den Jahren vor Ausbruch der Finanzkrise geeinigt. Wie die Deutsche Bank mitteilte, muss sie insgesamt 7,2 Milliarden US-Dollar zahlen, davon 3,1 Milliarden als Zivilbuße und 4,1 Milliarden Dollar als Erleichterungen für Verbraucher. Das ist deutlich weniger als die 14 Milliarden Dollar, die insgesamt als ursprüngliche Forderung im Raum standen und die Sorgen um die Existenz der Deutschen Bank ausgelöst hatten. Die Zivilbuße wird das Ergebnis des vierten Quartals mit etwa 1,17 Milliarden Dollar vor Steuern belasten. Ob die ebenfalls vereinbarten Erleichterungen für Verbraucher finanzielle Auswirkungen für das Geldhaus haben, hänge von den endgültigen Bedingungen des Vergleichs ab, teilte die Deutsche Bank mit. Derzeit werde daraus kein wesentlicher Einfluss auf das Ergebnis des Geschäftsjahres 2016 erwartet. Der Deutschen Bank wurde wie anderen Großbanken vorgeworfen, Investoren jahrelang über die Risiken von hypothekenbesicherten Wertpapieren getäuscht zu haben.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

16:00 Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Dezember (2. Umfrage) PROGNOSE: 98,7 1. Umfrage: 98,0 zuvor: 93,8 16:00 Neubauverkäufe November PROGNOSE: +3,0% gg Vm zuvor: -1,9% gg Vm Im Laufe des Tages: Baugenehmigungen November (revidiert)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.627,90 -0,28% +6,27% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) Kein Handel Kospi (Seoul) 2.035,55 -0,01% +3,79% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.113,05 -0,84% -12,04% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 21.534,53 -0,47% -1,28% 09:00 Straits-Times (Singapur) 2.870,59 -0,40% -0,42% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.619,44 -0,23% -4,32% 10:00 +++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas leichter - "Das Weihnachtsfest naht mit großen Schritten", heißt es von Hue Lu, Anlageexperte bei der BNP Paribas Investment Partners. Die Anleger führen ihr Risiko herunter, weil sie keine Überraschungen liebten. Mit den schwächeren Kursen folgt Asien der Vorlage von der Wall Street, an der die großen Indizes alle im roten Bereich aus dem Handel gingen. Die Börse in Tokio ist auf Grund des Feiertags "Geburtstag des Kaisers" geschlossen. Der Kapitalabzug in China hält weiter an. Auch zum Wochenschluss stehen die Anleihen unter Druck, die Zinsen steigen also. Dies ist Gift für den heiß gelaufenen Immobilienmarkt in den Megastädten Chinas. An der Börse sind die Investoren daher gegenüber dem Immobiliensektor vorsichtiger. So handeln CK Property 1,9 Prozent leichter, Hang Lung Property fallen um 1,2 Prozent. Aktien aus dem australischen Rohstoffsektor litten unter den nachgebenden Preisen bei den Rohstoffen. Der Kurs des Eisenerzförderers Fortescue verlor 4,5 Prozent, BHP Billiton kamen um gut 2 Prozent zurück.

US-NACHBÖRSE

Ein massiver Anstieg der Barbie-Auslieferungen trieb die Aktie des Spielzeugherstellers Mattel 11,1 Prozent auf 31,49 Dollar nach oben. Cintas gaben dagegen nach Vorlage von Quartalszahlen um 3 Prozent nach. Der Hersteller unter anderem von Arbeitsbekleidung hatte einen 6,4-prozentigen Anstieg des Gewinns im zweiten Quartal berichtet und einen Umsatzanstieg von 6,4 Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar. Mit seinem präzisierten Ausblick bewegte sich das Unternehmen innerhalb der zuvor bereits genannten Prognosespannen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 19.918,88 -0,12 -23,08 14,31 S&P-500 2.260,96 -0,19 -4,22 10,62 Nasdaq-Comp. 5.447,42 -0,44 -24,01 8,79 Nasdaq-100 4.934,39 -0,29 -14,51 7,43 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 724 Mio 698 Mio Gewinner 1.250 1.418 Verlierer 1.738 1.600 Unverändert 131 109 Knapp behauptet - Marktteilnehmer berichteten von einem ruhigen Geschäft vor den Feiertagen. Die zahlreichen Konjunkturdaten des Tages - darunter die Auftragseingänge bei langlebigen Wirtschaftsgütern und das BIP in dritter Lesung- wiesen keine einheitliche Tendenz auf, so dass von ihnen keine Impulse ausgingen. Apple verloren 0,7 Prozent, nachdem Nokia neue Patentrechtsklagen gegen den US-Konzern eingereicht hat. Micron Technology stiegen um 12,7 Prozent. Der Chiphersteller hatte im Quartal mehr verdient als erwartet.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag 10 Jahre 2,55 1,5 2,54 30 Jahre 3,13 1,7 3,11 Am US-Anleihemarkt gaben die Notierungen die leichten Gewinne des Vortages wieder ab, was mit den günstigen Daten zum US-Wirtschaftswachstum erklärt wurde. Die Rendite zehnjähriger Papiere erhöhte sich um 1 Basispunkt auf 2,55 Prozent.

Devisen

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:22 % YTD EUR/USD 1,0443 +0,1% 1,0434 1,0446 -3,8% EUR/JPY 122,58 -0,1% 122,66 122,87 -3,9% EUR/GBP 0,8499 +0,1% 0,8493 0,8448 +15,4% GBP/USD 1,2287 +0,0% 1,2286 1,2364 -16,7% USD/JPY 117,39 -0,1% 117,55 117,66 -0,0% USD/KRW 1203,60 -0,2% 1205,88 1199,25 +2,3% USD/CNY 6,9498 -0,0% 6,9504 6,9465 +7,0% USD/CNH 6,9451 -0,1% 6,9537 6,9403 +5,7% USD/HKD 7,7623 +0,0% 7,7621 7,7627 +0,2% AUD/USD 0,7205 -0,1% 0,7214 0,7235 -1,1% Auch am Devisenmarkt wurde das Geschäft zunehmend dünner. Nach einem zwischenzeitlichen Anstieg auf knapp 1,0490 zeigte sich der Euro im späten US-Handel kaum verändert bei rund 1,0440 Dollar. Ähnlich war es beim Währungsspaar Dollar/Yen.

++++ Rohstoffe +++++

Öl

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,66 52,95 -0,5% -0,29 +18,1% Brent/ICE 54,85 55,05 -0,4% -0,20 +19,3% Nach anfänglichen Verlusten ging es mit den Ölpreisen nach oben, was Beobachter mit den überraschend gut ausgefallenen revidierten BIP-Daten aus den USA begründeten. Diese hätten Hoffnungen auf eine konjunkturbedingt höhere Nachfrage geweckt. Eine unerwartet deutliche Abnahme des Erdgasangebots habe den Ölpreis ebenfalls gestützt. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg zum Settlement um 0,9 Prozent auf 52,95 Dollar. Für Brent ging es um 1,1 Prozent auf 55,05 Dollar nach oben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.131,53 1.128,70 +0,3% +2,83 +6,7% Silber (Spot) 15,82 15,79 +0,2% +0,03 +14,5% Platin (Spot) 907,50 907,50 0% 0 +1,8% Kupfer-Future 2,50 2,49 +0,3% +0,01 +15,9% In einem dünnen Geschäft gab der Goldpreis zum Settlement um 0,2 Prozent auf 1.130,70 Dollar nach. "Ich würde mit keinen größeren Bewegungen von heute bis zum neuen Jahr mehr rechnen", sagte Analyst David Govett von Marex Spectron. Gold hat seit dem Sieg Donald Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl kräftig Federn gelassen. Das Konjunkturprogramm, das er in Aussicht gestellt hat, hat das Interesse der Anleger an vermeintlich sicheren Häfen wie Gold gedämpft. Den gleichen Effekt haben die avisierte steilere Zinskurve der US-Notenbank für 2017 und der feste Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR SINGAPUR

Die Verbraucherpreise in Singapur sind im November zum Vorjahr wie auch erwartet unverändert geblieben.

TEVA PHARMACEUTICALS

hat eine Untersuchung wegen möglicher Verstöße gegen Antikorruptionsgesetze durch die Zahlung von 519 Millionen US-Dollar beigelegt. Teva hatte dafür bereits 520 Millionen US-Dollar zur Seite gelegt.

=== Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2016 01:53 ET (06:53 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.- - 01 53 AM EST 12-23-16