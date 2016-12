Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

=== +++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Russland und Südkorea bleiben die Börsen wegen eines Ausgleichstags für Silvester geschlossen. In Großbritannien und Australien finden verkürzte Börsensitzungen statt. In den USA endet nur der Anleihehandel früher.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die verkaufsstarke Woche vor Weihnachten ist für die beiden Rivalen Apple und Samsung Electronics offenbar im Rahmen der üblichen Entwicklung verlaufen. Das geht aus einem Bericht des Yahoo-Dienstes Flurry Analytics hervor, der zeigt, welche Smartphones und Tablets in der Zeit vom 19. bis 25. Dezember erstmals aktiviert wurden. Wie im Vorjahr bleiben Apple und Samsung die Marktführer vor Wettbewerbern wie Huawei, LG, Amazon und Motorola. Dabei ging es weder dramatisch aufwärts noch abwärts. Apple stellte in der untersuchten Zeit mit 44 Prozent die Mehrheit der aktivierten Geräte. Samsung kam mit seinen Smartphones und Tablets auf 21 Prozent.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 265.000 zuvor: 275.000

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.245,80 +0,02% Nikkei-225 19.145,14 -1,32% Hang-Seng-Index 21.717,67 -0,17% Shanghai-Composite 3.102,87 +0,02% S&P/ASX 200 5.699,10 +0,25% +++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Die ostasiatischen Börsen wie auch der Aktienmarkt in Australien zeigen sich am Donnerstag von schwächeren Vorgaben der Wall Street nur wenig beeindruckt. Lediglich zu Anfang sorgten sie für etwas Druck auf die Kurse, ehe sich diese von ihren Tiefs lösten. Nur in Tokio geben die Aktien stärker nach, was in erster Linie dem Anstieg des Yen geschuldet ist. Das Kursdebakel bei Toshiba geht weiter. Nachdem der Kurs am Mittwoch um das maximale Tageslimit von 20 Prozent nachgegeben hatte, verliert er nun bei extrem hohen Umsätzen weitere knapp 17 Prozent. Toshiba hatte am Dienstag Abschreibungen in mehrstelliger Dollar-Milliardenhöhe auf das Nukleargeschäft seiner US-Tochter Westinghouse angekündigt, was Sorgen um die Existenz des Unternehmens schürt. Die Aktie des Airbag-Herstellers Takata legt dagegen um über 16 Prozent zu nach einem Bericht, wonach das Unternehmen kurz vor einer Einigung stehen soll im Zusammenhang mit dem Vorwurf kriminellen Fehlverhaltens, nachdem gerissene Airbags Ursache für mehrere Todes- und Verletztenfälle waren.

US-NACHBÖRSE

Die Nvidia-Aktie setzte ihre Talfahrt aus dem regulären Handel fort und verlor weitere 1,7 Prozent auf 107,35 Dollar. Ausgelöst hatte die Kursschwäche der Short-Seller Citron Research mit der Behauptung, die Aktie sei überbewertet und ein angemessener Kurs liege bei 90 Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 19.833,68 -0,56 -111,36 13,82 S&P-500 2.249,92 -0,84 -18,96 10,08 Nasdaq-Comp. 5.438,56 -0,89 -48,89 8,61 Nasdaq-100 4.926,29 -0,80 -39,52 7,25

Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 623 Mio 498 Mio Gewinner 816 1.861 Verlierer 2.201 1.155 Unverändert 100 116 Leichter - Die US-Börsen zeigten nach der jüngsten Rekordserie Anzeichen von Ermüdung. Der erhoffte Anlauf auf die runde 20.000er Marke im Dow-Jones-Index wurde erst einmal vertagt. Für etwas Verstimmung sorgten enttäuschende Daten aus dem Immobiliensektor. Vor allem Technologie-, Banken- und Autowerte standen auf den Verkaufslisten. Allerdings blieben die Umsätze kurz vor Jahresende erneut gering und auch Impulse waren Mangelware. Aktien der Rohstoffbranche waren zunächst gesucht, weil die Preise für Metalle und Öl jüngst wieder gestiegen waren. Doch im späten Geschäft konnte sich auch dieser Sektor der Verkaufswelle nicht entziehen. Im Dow drehten Exxon und Chevron ins Minus, der S&P-Rohstoffsektor fiel um 1 Prozent. Im Technologiesektor gaben Qualcomm 2,2 Prozent nach, nachdem die südkoreanische Kartellbehörde eine Strafe von 852,9 Millionen Dollar gegen den Chiphersteller verhängt hat. Noch schlimmer erwischte es Nvidia, die um 6,9 Prozent abstürzten. Teilnehmer sprachen von Gewinnmitnahmen, denn die Aktie ist 2016 um rund 260 Prozent nach oben geschnellt. Anthera Pharmaceuticals brachen um gut 63 Prozent ein. Ein wichtiges Medikament verfehlte in der Studienphase 3 den primären Endpunkt

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag 2 Jahre 1,27 3,9 1,23 5 Jahre 2,00 -5,4 2,06 7 Jahre 2,32 -4,8 2,36 10 Jahre 2,51 -4,7 2,56 30 Jahre 3,10 -4,2 3,14 Am Anleihemarkt legten die Notierungen mit den fallenden Aktienkursen zu. Eine Auktion neuer fünfjähriger Treasurys war auf die stärkste Nachfrage seit über zwei Jahren gestoßen, nachdem am Vortag neue zweijährige Papiere noch verschmäht worden waren. Die neue fünfjährige Anleihe bietet eine Rendite von 2,06 Prozent, während zum Beispiel deutsche Staatspapiere dieser Laufzeit eine negative Rendite von rund 0,56 Prozent aufweisen. Das große Interesse schwappte auch auf den Sekundärmarkt über. Anziehende Kurse drückten die Rendite der zehnjährigen Papiere um 5 Basispunkte auf 2,51 Prozent.

Devisen

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:30 % YTD EUR/USD 1,0455 +0,4% 1,0418 1,0469 -3,7% EUR/JPY 121,94 +0,0% 121,93 123,03 -4,4% EUR/GBP 0,8536 +0,1% 0,8524 0,8519 +15,9% GBP/USD 1,2247 +0,2% 1,2222 1,2287 -17,0% USD/JPY 116,64 -0,3% 117,04 117,52 -0,7% USD/KRW 1208,31 -0,3% 1211,65 1209,52 +2,7% USD/CNY 6,9552 -0,1% 6,9594 6,9546 +7,1% USD/CNH 6,9755 +0,0% 6,9743 6,9570 +6,2% USD/HKD 7,7577 -0,0% 7,7579 7,7579 +0,1% AUD/USD 0,7207 +0,4% 0,7180 0,7213 -1,1% Der Dollar zeigte im US-Handel am Mittwoch Stärke, eher er im Späthandel etwas zurückkam. Der Euro, der im frühen Handel noch bei 1,0480 Dollar lag, fiel knapp unter die Marke von 1,04 Dollar zurück und erholte sich im späten Geschäft nur leicht. Auch zum Yen und zum Pfund zog die US-Devise an, das Pfund fiel auf ein Achtwochentief, zusätzlich belastet von der Unsicherheit um den Brexit. Devisenhändler verwiesen auf die überraschend guten Daten zum US-Verbrauchervertrauen vom Dienstag. Der entsprechende Index notierte auf dem höchsten Stand seit 15 Jahren. Analysten erwarten, dass der Dollar noch stärker aufwerten und neue Hochs erreichen wird, getragen von Erwartungen an eine steigende Inflation, höhere Zinsen und das Konjunkturprogramm, das der künftige US-Präsident Donald Trump versprochen hat. Im asiatisch dominierten Geschäft am Donnerstag gibt der Dollar weiter nach. Händler sprechen von Ermüdungserscheinungen nach der jüngsten starken Aufwertung.

++++ Rohstoffe +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,78 54,06 -0,5% -0,28 +20,6% Brent/ICE 56,17 56,22 -0,1% -0,05 +22,2% Etwas fester - Der Preis für ein Barrel Leichtöl der US-Sorte WTI stieg im US-Geschäft um 0,3 Prozent auf 54,06 Dollar. Hier stützte weiter die Aussicht auf eine weltweite Produktionsbegrenzung. In Asien zeigen sich die Preise am Donnerstag wenig verändert und damit wenig beeindruckt von den neuesten Daten des American Petroleum Institute. Demnach sind die wöchentlichen Ölvorräte stark gestiegen, allerdings begleitet von einem ebenfalls starken Rückgang der Benzinvorräte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.147,95 1.141,50 +0,6% +6,45 +8,2% Silber (Spot) 16,14 16,08 +0,4% +0,06 +16,8% Platin (Spot) 905,35 901,00 +0,5% +4,35 +1,6% Kupfer-Future 2,50 2,49 +0,3% +0,01 +16,0% Der Goldpreis setzte seine jüngste Erholungsbewegung fort und stieg im späten US-Geschäft um 0,3 Prozent auf 1.142 Dollar je Feinunze. Vor Weihnachten war das Edelmetall sieben Wochen in Folge gefallen, belastet von der Aussicht auf höhere US-Zinsen und vom steigenden Dollar. Auslöser war der Sieg Donald Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl gewesen. Trump habe Gold zunächst den Glanz genommen, stellte Naeem Aslam, leitender Marktanalyst bei ThinkMarkets, fest. Doch rückten nun auch andere Aspekte in den Blick. Trumps Präsidentschaft ist nach Meinung von Aslam nicht frei von Risiken. Unter anderem sei noch ungewiss, ob der neue Präsident eine gute Arbeitsbeziehung zu China herstellen könne. Negativschlagzeilen zu diesem Thema könnten Gold im kommenden Jahr wieder Zulauf verschaffen, glaubt Aslam. Auch die anziehende Teuerung könnte Gold wieder attraktiver erscheinen lassen.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

GELDPOLITIK JAPAN

Eine Mehrheit der Ratsmitglieder der japanischen Notenbank (BOJ) hat sich auf der jüngsten Sitzung für eine Fortsetzung der ultralockeren Geldpolitik ausgesprochen. Ein Ratsmitglied habe dabei dafür plädiert, die Zinsen "für eine beträchtliche Zeit" bei null zu lassen, um die Inflation anzuheizen. Das geht aus der Kurzfassung des Protokolls der Sitzung des geldpolitischen Rats vom 19./20. Dezember hervor.

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Die Industrieproduktion in Südkorea ist im November zum Vormonat um 3,4 Prozent gestiegen, stärker als von Volkswirten mit 1,0 Prozent erwartet. Der Index der Frühindikatoren lag unverändert bei 101,0.

TAKATA

Der skandalgebeutelte Airbag-Hersteller Takata steht offenbar kurz vor einer Einigung mit der US-Justiz wegen kriminellen Fehlverhaltens im Zusammenhang mit fehlerhaften Luftkissen. Takata dürfte eine Geldstrafe von bis zu 1 Milliarde US-Dollar aufgebrummt bekommen. Sie könne schlussendlich aber auch im hohen Hundert-Millionen-Dollar-Bereich liegen, so Informanten.

