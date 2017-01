Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

=== +++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages Martin Luther King Day geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der künftige US-Präsident Donald Trump droht BMW und anderen deutschen Autoherstellern mit Strafzöllen von bis zu 35 Prozent, wenn sie Produktionsanlagen in Mexiko statt in USA errichten und ihre Fahrzeuge von dort in die USA exportieren wollen. "Sie sollen nicht ihre Zeit und ihr Geld verschwenden - es sei denn sie wollen in andere Länder exportieren", sagte Trump der Bild-Zeitung und der Times auf die Frage nach den Plänen von BMW, 2019 eine Autofabrik in Mexiko zu eröffnen. Im weiteren verurteilte Trump die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung und der Bundeskanzlerin. Über Angela Merkel sagte er: "Ich finde, sie hat einen äußerst katastrophalen Fehler gemacht, und zwar all diese Illegalen ins Land zu lassen." Nach dem Brexit erwartet Trump, dass weitere EU-Staaten dem Vorbild Großbritanniens folgen werden. Zugleich erklärte er, dass die Briten ohne die Flüchtlingskrise nicht aus der EU ausgetreten wären. "Der Brexit wird sich letztlich als eine großartige Sache herausstellen", erklärte Trump weiter.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.266,20 -0,28% Nikkei-225 19.095,24 -1,00% Hang-Seng-Index 22.703,97 -1,02% Kospi 2.064,17 -0,61% Shanghai-Composite 3.090,10 -0,73% S&P/ASX 200 5.748,40 +0,48% +++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

An den ostasiatischen Börsen überwiegen zu Wochenbeginn die negativen Vorzeichen. Zurückhaltung vor dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Donald Trump am Freitag und die Furcht vor einem sogenannten harten Brexit dämpfen die Kauflust der Anleger. Der festere Yen drückt in Tokio die Kurse. Vor allem die Aktien exportorientierter Unternehmen werden verkauft, weil ein starker Yen ihre Erträge schmälert. In Hongkong stehen vor allem Finanzwerte unter Druck, nachdem China am Wochenende ein langsameres Geldmengenwachstum gemeldet hat. Gegen den Trend im Plus zeigt sich der australische Aktienmarkt. Das australische Exportvolumen ist 2015/2016 um 6,7 Prozent gestiegen, wie das Handelsministerium des Landes meldete. Das sei vor allem gestiegenen Gas- und Kohleexporten zu verdanken. Unter den Einzelwerten in Tokio fallen Nintendo um 2,5 Prozent. Marktteilnehmer sprechen von Anschlussverkäufen. Die Aktie hatte schon am Freitag deutlich nachgegeben, weil der Verkaufspreis für die neue Spielekonsole des Unternehmens als zu hoch angesehen wurde. Aktien von Kohlebergbau- und Stahlunternehmen stehen mit höheren Metallpreisen und den chinesischen Bemühungen um Kapazitätsbegrenzungen im Blick. In Hongkong steigen Yanzhou Coal um 0,5 Prozent. Für den australischen Eisenerzproduzenten Fortescue ging es um 2,9 Prozent nach oben. In Mumbai verbilligen sich Infosys nach einer Umsatzwarnung um 1,7 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Der Einzelhändler Macy's hat am Freitagabend nach Börsenschluss die Entlassung von Chief Growth Officer Peter Sachse bekannt gegeben. Die Aktie reagierte jedoch kaum auf die Personalentscheidung. Nach einem etwas leichteren Schluss im regulären Handel gewann das Papier auf nasdaq.com anschließend 0,1 Prozent.

Nachdem die US-Regierung der staatlichen Krankenversicherung Medicare genehmigt hatte, auch weiterhin die Kosten für die Blutzuckerüberwachung unter bestimmten Umständen zu tragen, schnellten Dexcom im reguären Handel um 26 Prozent in die Höhe. Nachbörslich kletterte die Aktie um weitere 1,6 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 19.885,73 -0,03 -5,27 0,62 S&P-500 2.274,63 0,18 4,19 1,60 Nasdaq-Comp. 5.574,12 0,48 26,63 3,55 Nasdaq-100 5.059,51 0,36 18,08 4,03

Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 754 Mio 799 Mio Gewinner 1.855 1.200 Verlierer 1.111 1.793 Unverändert 134 112 Uneinheitlich - Mit Mini-Aufschlägen am breiten Markt hat die Wall Street den Freitag beendet. Der Dow-Jones-Index drehte nach Eröffnungsgewinnen sogar leicht ins Minus, belastet von Verlusten bei einigen stärker gewichteten Aktien wie United Technologies, IBM oder Unitedhealth. Dagegen erreichte der technologielastige Nasdaq-Copmposite einmal mehr ein Rekordhoch. Bei der Ertragslage der US-Banken gab es keine einheitliche Tendenz. JP Morgan übertraf mit Einnahmen und Gewinn die Erwartungen. Licht und Schatten enthielten die Quartalszahlen der Bank of America. Bei Wells Fargo überzeugte vor allem die Vermögensverwaltungssparte, während die Mutter einen Gewinnrückgang zu verkraften hatte. Die Aktie der Bank stieg um 1,5 Prozent. Bank of America gewannen 0,4 Prozent. JP Morgan verbuchten ein Plus von 0,5 Prozent. Alle drei Aktien hatten zunächst deutlich mehr zugelegt. KKR kauft die Werkzeugsparte von Hitachi. Anadarko verkauft seine Öl- und Gasanlagen im Süden von Texas an Sanchez Energy und die Blackstone Group. KKR fielen um 0,1 Prozent. Sanchez Energy haussierten um 29 Prozent, Blackstone fielen um 0,4 Prozent und Anadarko um 0,3 Prozent. Für die Facebook-Aktie ging es 1,4 Prozent aufwärts. Raymond James sieht die Aktie nun als ein Strong Buy. Lockheed Martin gewannen 0,8 Prozent. Die Chefin des Rüstungskonzerns rechnet mit einem baldigen US-Auftrag für Kampfjets des Typs F-35.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,19 2,0 1,17 5 Jahre 1,90 3,6 1,86 7 Jahre 2,20 4,1 2,16 10 Jahre 2,39 3,5 2,36 30 Jahre 2,99 2,7 2,96 Am Anleihemarkt belasteten die höher als erwartet ausgefallenen Teuerungsdaten. In Zeiten steigender Preise wollen Anleger höhere Renditen sehen. Sinkende Kurse trieben die Rendite zehnjähriger Treasurys um 4 Basispunkte auf 2,39 Prozent nach oben

Devisen

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:43 % YTD EUR/USD 1,0622 -0,0% 1,0622 1,0631 +1,0% EUR/JPY 120,90 -0,5% 121,54 121,97 -1,7% EUR/GBP 0,8827 +0,1% 0,8818 0,8725 +3,6% GBP/USD 1,2034 -0,1% 1,2045 1,2183 -2,5% USD/JPY 113,84 -0,5% 114,42 114,72 -2,6% USD/KRW 1175,26 -0,1% 1175,26 1173,84 -2,7% USD/CNY 6,8931 -0,1% 6,9005 6,9007 -0,8% USD/CNH 6,8582 +0,2% 6,8467 6,8520 -1,7% USD/HKD 7,7553 +0,0% 7,7549 7,7546 +0,0% AUD/USD 0,7478 -0,1% 0,7486 0,7492 +3,6% Der Dollar bewegte sich etwas unter dem Stand vom Donnerstagabend. Er hatte am Mittwoch und Donnerstag auf breiter Front abgewertet, nachdem die Pressekonferenz des designierten US-Präsidenten keine neuen Erkenntnisse zu dessen wirtschaftspolitischen Plänen gebracht hatte. Eine deutliche Erholung blieb aber noch aus, im späten Geschäft kam er sogar nochmals etwas zurück. Aktuell kostet ein Euro rund 1,0640 Dollar.

Am Montagmorgen geht wieder das Gespenst eines "harten Brexit" um und belastet das Pfund. Britische Medien berichten, Premierministerin Theresa May werde in einer Rede am Dienstag auf dem Standpunkt beharren, dass Großbritannien auf den Zugang zum gemeinsamen Markt der EU verzichten werde, um die Kontrolle über seine Einwanderungspolitik zurückzuerlangen. Im Gegenzug ist vor allem der als Fluchtwährung in Krisenzeiten beliebte Yen gefragt.

++++ Rohstoffe +++++

Öl

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,40 52,37 +0,1% 0,03 -2,5% Brent/ICE 55,50 55,45 +0,1% 0,05 -2,2% Am Ölmarkt kamen die Preise nach der Erholung der beiden Vortage zurück, an denen der Ölpreis unter anderem vom schwächeren Dollar profitiert hatte. Die US-Währung stabilisierte sich inzwischen, so dass von dort keine weitere Unterstützung mehr kam. Daher trat wieder die Frage in den Vordergrund, ob die Förderkürzungen, auf die sich Ölförderländer im November verständigt hatten, in die Tat umgesetzt werden. Das Barrel US-Leichtöl der US-Sorte WTI ermäßigte sich um 1,2 Prozent auf 52,37 Dollar. In der abgelaufenen Woche hat Öl 3 Prozent verloren, das war der höchste Verlust seit Anfang November.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.206,31 1.197,49 +0,7% +8,82 +4,8% Silber (Spot) 16,89 16,81 +0,5% +0,08 +6,0% Platin (Spot) 989,60 983,90 +0,6% +5,70 +9,5% Kupfer-Future 2,68 2,69 -0,2% -0,01 +7,1% Gold legte nach einem volatilen Handelstag 0,2 Prozent zu auf 1.198 Dollar je Feinunze. Es war eine starke Woche für das Edelmetall mit einem Gewinn von rund 2 Prozent und einem kurzzeitigen Ausflug über die 1.200-Dollar-Marke. Vor allem sinkende Kurse beim Dollar, aber auch bei Aktien hatten Gold nach oben getrieben. Die Unsicherheit um die künftige US-Wirtschaftspolitik machte den sicheren Hafen attraktiv.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

POLITIK / USA / CHINA

Die chinesische Regierung hat den künftigen US-Präsidenten Donald Trump erneut vor einer Abkehr von der bisherigen Ein-China-Politik gewarnt. Diese jahrzehntelange diplomatische Praxis sei "nicht verhandelbar", erklärte das Außenministerium in Peking. Sollte die neue US-Regierung dies missachten, drohe ein Schaden für die "gesunden und stabilen bilateralen Beziehungen".

POLITIK / USA / RUSSLAND

Der kurz vor seiner Amtseinführung stehende neue US-Präsident Donald Trump hat sich offen für ein Ende der Sanktionen gegen Russland gezeigt. Für "mindestens einige Zeit" sollten die Sanktionen noch Bestand haben, sagte Trump in einem Interview mit dem Wall Street Journal. Wenn Russland beim Kampf gegen den Terrorsimus helfe und andere wichtige Ziele der Vereinigten Staaten unterstütze, könne er die Sanktionen gegen das Land aufheben, so Trump.

BANK OF JAPAN / KONJUNKTUR

Die japanische Notenbank schlägt weiter optimistische Töne für die Wirtschaft des Landes an. Sie hat ihre Einschätzung für drei der neun Wirtschaftsregionen Japans verbessert. Die Notenbanker verwiesen in dem sogenannten Sakura-Bericht auf einen höheren Konsum und auf eine höhere Produktion.

JAPAN / MASCHINENBAUAUFTRÄGE

--Maschinenbauaufträge Kern Nov +10,4% gg Vj

--Maschinenbauaufträge Kern Nov -5,1% (PROG: -2,0%) gg Vm

INDONESIEN / HANDELSBILANZ

--Handelsbilanz Dez Überschuss 990 Mio USD (PROG Überschuss 930 Mio USD)

--Importe Dez 12,78 Mrd USD

--Exporte Dez 13,77 Mrd USD

US-VERBRAUCHERSCHUTZBEHÖRDE FTC

Die Chefin der Federal Trade Commission (FTC), Edith Ramirez, hat am Freitag ihren Rücktritt erklärt. Damit ist der Weg für die neue Regierung von Donald Trump frei, einen Nachfolger für die US-Behörde zu ernennen, welche sich um Kartell- und Verbraucherschutzfragen kümmert.

DUET / CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE

Der australische Versorger Duet Group lässt sich von der chinesischen Cheung Kong (CKI) Infrastructure Holdings für 7,3 Milliarden australische Dollar, umgerechnet 5,14 Milliarden Euro, übernehmen.

FACEBOOK

will schärfer gegen gefälschte Nachrichten in Deutschland vorgehen. Die Bemühungen konzentrierten sich auf die Verbreitung von "eindeutigen Falschmeldungen", die durch sogenannte Spammer erstellt wurden, teilte Facebook mit.

LOCKHEED MARTIN

CEO Marillyn Hewson rechnet mit einem baldigen US-Auftrag für Kampfjets des Typs F-35, wie sie nach einem Treffen mit dem designierten US-Präsidenten Trump sagte. Trump hatte den Konzern wegen der Kosten für die Flugzeuge und der Verzögerungen öffentlich kritisiert. Hewson berichtete nun, sie habe in dem Gespräch einige Ideen mitgeteilt, wie die Kosten gesenkt werden könnten.

MOODY'S

zahlt 864 Millionen US-Dollar, um den Streit mit dem US-Justizministerium um die Rolle der Ratingagentur in der Finanzkrise beizulegen.

SAMSUNG

In der Korruptionsaffäre um die südkoreanische Präsidentin Park Geun Hye haben Staatsanwälte Haftbefehl für den Samsung-Erben Lee Jae-yong beantragt. Der Haftbefehl wegen Bestechung und anderen, nicht näher benannten Vorwürfen muss von einem südkoreanischen Gericht genehmigt werden. Die mit dem Fall betrauten Sonderermittler könnten ihre Untersuchung dann fortsetzen, während Lee zunächst in Haft bliebe. Eine formelle Anklageerhebung würde folgen.

TAKATA

hat sich mit dem US-Justizministerium wegen defekter Airbags auf eine Strafzahlung von 1 Milliarde Dollar geeinigt und wird überdies ein Schuldeingeständnis ablegen. Durch die Vereinbarung werden strafrechtliche Ermittlungen beendet.

