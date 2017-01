Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Die britische Premierministerin Theresa May wird am Dienstag aller Vorraussicht nach erklären, dass Großbritannien einen Schlussstrich unter seine Zeit in der EU ziehen möchte. In ihrer mit Spannung erwarteten Rede wird sie den Erwartungen zufolge ihre Pläne für den Austritt ihres Landes darlegen. May wird erklären, dass Großbritannien keine "Teilmitglieschaft" in der EU oder "irgendetwas, mit dem wir halb drinnen, halb draußen sind", haben wolle, wie aus Auszügen einer Rede hervorgeht, die ihr Büro am Montag veröffentlichte. "Wir streben nicht danach, an Teilen der Mitgliedschaft festzuhalten, wenn wir gehen", wird May laut dem Redetext sagen. Stattdessen wolle Großbritannien eine neue Art von Beziehung mit der EU. Die Premierministerin wird ihre Rede vor einer Gruppe von Diplomaten und anderen Amtsträgern am Dienstag in London halten.

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

11:55 Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 4Q, Minneapolis

12:55 Morgan Stanley, Ergebnis 4Q, New York

22:24 United Continental Holdings Inc, Ergebnis 4Q, Chicago

-US 14:30 Empire State Manufacturing Index Januar PROGNOSE: +8,2 zuvor: +9,0

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++ INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.265,00 -0,33% Nikkei-225 18.813,53 -1,48% Hang-Seng-Index 22.837,73 +0,53% Kospi 2.072,39 +0,40% Shanghai-Composite 3.105,29 +0,06% S&P/ASX 200 5.699,40 -0,85% +++++ FINANZMÄRKTE +++++

Am Dienstag dominieren an den Börsen in Ostasien und Australien erneut negative Vorzeichen. Vor der mit Spannung erwarteten Brexit-Rede der britischen Premierministerin Theresa May wollen die Anleger kein Risiko eingehen. Statt Aktien kaufen sie den als Fluchtwährung beliebten Yen oder Gold. Laut vorab veröffentlichten Auszügen aus der Rede Mays will Großbritannien "keine Teil-Mitgliedschaft in der EU", sondern mit dem Austritt aus dem gemeinsamen Markt einen klaren Schnitt vollziehen. Daraus schließen Beobachter, dass die Premierministerin der Kontrolle der Landesgrenzen und der Einwanderung Priorität vor dem Zugang zum europäischen Binnenmarkt einräumt. Weitere Gründe für die Zurückhaltung der Anleger sind fehlende Impulse aus den USA, wo die Börsen am Montag wegen eines Feiertags geschlossen waren, und die bevorstehende Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump am Freitag. Aktien chinesischer Ölkonzerne legen an der Börse in Hongkong zu. Sinopec und Petrochina steigen um je 1,5 Prozent. Die staatliche chinesische Planungsbehörde hat am Dienstag angekündigt, dass die chinesische Ölförderung bis zum Jahr 2020 um 7 Prozent auf 4 Millionen Barrel pro Tag sinken soll. Unter den politischen Unsicherheiten leiden besonders die Aktien der Banken. Neben der May-Rede und der Trump-Präsidentschaft nennen Marktteilnehmer auch die Wahlen in Frankreich und Deutschland, die allerdings erst im späteren Verlauf des Jahres anstehen. In Tokio verbilligen sich Sumitomo Mitsui um 1 Prozent und Mizuho Financial Group um 1,3 Prozent. Mitsubishi UFJ verlieren 1,4 Prozent.

Der Einzelhändler Macy's hat am Freitagabend nach Börsenschluss die Entlassung von Chief Growth Officer Peter Sachse bekannt gegeben. Die Aktie reagierte jedoch kaum auf die Personalentscheidung. Nach einem etwas leichteren Schluss im regulären Handel gewann das Papier auf nasdaq.com anschließend 0,1 Prozent auf 29,90 US-Dollar. Nachdem die US-Regierung der staatlichen Krankenversicherung Medicare genehmigt hatte, auch weiterhin die Kosten für die Blutzuckerüberwachung unter bestimmten Umständen zu tragen, schnellten Dexcom im reguären Handel um 26 Prozent in die Höhe. Nachbörslich kletterte die Aktie um weitere 1,6 Prozent auf 86,50 Dollar.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 19.885,73 -0,03 -5,27 0,62 S&P-500 2.274,63 0,18 4,19 1,60 Nasdaq-Comp. 5.574,12 0,48 26,63 3,55 Nasdaq-100 5.059,51 0,36 18,08 4,03

Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 754 Mio 799 Mio Gewinner 1.855 1.200 Verlierer 1.111 1.793 Unverändert 134 112 Uneinheitlich - Mit Mini-Aufschlägen am breiten Markt hat die Wall Street den Freitag beendet. Der Dow-Jones-Index drehte nach Eröffnungsgewinnen sogar leicht ins Minus, belastet von Verlusten bei einigen stärker gewichteten Aktien wie United Technologies, IBM oder Unitedhealth. Dagegen erreichte der technologielastige Nasdaq-Copmposite einmal mehr ein Rekordhoch. Bei der Ertragslage der US-Banken gab es keine einheitliche Tendenz. JP Morgan übertraf mit Einnahmen und Gewinn die Erwartungen. Licht und Schatten enthielten die Quartalszahlen der Bank of America. Bei Wells Fargo überzeugte vor allem die Vermögensverwaltungssparte, während die Mutter einen Gewinnrückgang zu verkraften hatte. Die Aktie der Bank stieg um 1,5 Prozent. Bank of America gewannen 0,4 Prozent. JP Morgan verbuchten ein Plus von 0,5 Prozent. Alle drei Aktien hatten zunächst deutlich mehr zugelegt. KKR kauft die Werkzeugsparte von Hitachi. Anadarko verkauft seine Öl- und Gasanlagen im Süden von Texas an Sanchez Energy und die Blackstone Group. KKR fielen um 0,1 Prozent. Sanchez Energy haussierten um 29 Prozent, Blackstone fielen um 0,4 Prozent und Anadarko um 0,3 Prozent. Für die Facebook-Aktie ging es 1,4 Prozent aufwärts. Raymond James sieht die Aktie nun als ein Strong Buy. Lockheed Martin gewannen 0,8 Prozent. Die Chefin des Rüstungskonzerns rechnet mit einem baldigen US-Auftrag für Kampfjets des Typs F-35.

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,19 2,0 1,17 5 Jahre 1,90 3,6 1,86 7 Jahre 2,20 4,1 2,16 10 Jahre 2,39 3,5 2,36 30 Jahre 2,99 2,7 2,96 Am Anleihemarkt belasteten die höher als erwartet ausgefallenen Teuerungsdaten. In Zeiten steigender Preise wollen Anleger höhere Renditen sehen. Sinkende Kurse trieben die Rendite zehnjähriger Treasurys um 4 Basispunkte auf 2,39 Prozent nach oben.

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0655 +0,5% 1,0599 1,0593 +1,3% EUR/JPY 120,88 -0,0% 120,93 120,92 -1,7% EUR/GBP 0,8794 -0,3% 0,8818 0,8807 +3,2% GBP/USD 1,2117 +0,8% 1,2019 1,2029 -1,8% USD/JPY 113,43 -0,6% 114,08 114,14 -3,0% USD/KRW 1175,15 -0,7% 1183,30 1182,17 -2,7% USD/CNY 6,8848 -0,2% 6,9010 6,8961 -0,9% USD/CNH 6,8379 -0,3% 6,8587 6,8615 -2,0% USD/HKD 7,7557 +0,0% 7,7553 7,7553 +0,0% AUD/USD 0,7520 +0,7% 0,7471 0,7460 +4,2% Das britische Pfund stabilisierte sich am Ende des europäischen Handels am Montag wieder etwas. Im frühen Verlauf war die Devise erstmals seit langem auf unter 1,20 Dollar gefallen, konnte dieses Niveau allerdings wieder zurückerobern. Hintergrund war das gespannte Warten auf die Rede der britischen Premierministerin Theresa May am Dienstag zum weiteren Vorgehen beim Brexit. Wedien atten am Wochenende berichtet, dass May dabei einen "harten Brexit" ankündigen werde. Der Euro bewgte sich derweil um die Marke von 1,06 Dollar seitwärts. Der Yen profitierte tendenzell von seinem Ruf als sicherer afen in Krisenzeiten und legte zu. Am frühen Dienstag steigt der Yen weiter, auch nachdem es neue konkrete Signale gibt, dass Theresa May im späteren Tagesverlauf tatsächlich einem harten Brexit das Wort reden wird. Das Pfund leidet darunter aber zunächst nicht mehr, sondern erholt sich weiter auf gut 1,21 Dollar.

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD Brent/ICE 55,59 55,86 -0,5% -0,27 -2,0% Am Dienstagmorgen geht es mit den Ölpreisen leicht nach unten. Die Investoren warten bereits mit Spannung auf neue Förderdaten der Opec, die im Laufe der Woche bekannt gegeben werden sollen. Man erhofft sich davon genauere Hinweise, in welchem Maße die beschlossenen Fördermengebegrenzungen bereits in die Tat umgesetzt wurden.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.211,09 1.203,18 +0,7% +7,91 +5,2% Silber (Spot) 16,94 16,81 +0,8% +0,13 +6,4% Platin (Spot) 990,20 983,50 +0,7% +6,70 +9,6% Kupfer-Future 2,63 2,66 -2,4% -0,06 +4,8% Vor der Grundsatzrede der britischen Premierministerin Theresa May zum Brexit am Dienstag ist Gold gesucht. Die Feinunze ist so teuer wie zuletzt im November. Gestützt wird das Edelmetall auch von den jüngsten Aussagen des designierten US-Präsidenten Donald Trump.

--Industrieproduktion Nov revidiert +1,5% (vorläufig: +1,5%) gg Vormonat

--Auslieferungen Nov revidiert +1,0% (vorläufig: +0,9%) gg Vormonat

--Lagerbestände Nov revidiert -1,6% (vorläufig: -1,5%) gg Vormonat

--Kapazitätsauslastung Nov +3,0% gg Vormonat

GENERAL MOTORS (GM)

will mindestens 1 Milliarde US-Dollar in seinen Werken in den USA investieren. Die Investition werde im Lauf dieser Woche angekündigt, sagten zwei mit den Plänen vertraute Personen. Nach der Kritik des gewählten neuen Präsidenten Donald Trump an den Importen des Konzerns aus Mexiko wolle GM damit sein Bekenntnis zu Arbeitsplätzen im amerikanischen Produktionssektor herausstellen.

