Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

=== +++++ TAGESTHEMA +++++

Das Internetunternehmen Yahoo hat mit seinen Viertquartalszahlen sowohl beim Umsatz wie beim Gewinn die Analystenerwartungen übertroffen. Rückenwind kam von einem guten Anzeigengeschäft auf mobilen Endgeräten und dem sogenannten Native Advertising, in den jeweiligen Kontext von Internetseiten passenden Werbung. CEO Marissa Mayer sagte, Yahoo liege mit den Ergebnissen über Plan. Der Umsatz im vierten Quartal belief sich auf 1,469 Milliarden Dollar, während Analysten mit 1,38 Milliarden gerechnet hatten. Der Nettogewinn lag mit 162 Millionen Dollar ebenfalls über der Erwartung von 120 Millionen. Yahoo teilte zudem mit, dass sich der Deal mit Verizon länger hinziehen dürfte.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

12:00 Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 3Q, Hangzhou

12:00 Dupont & Co, Ergebnis 4Q, Wilmington

12:40 Johnson & Johnson, Ergebnis 4Q, New Brunswick

13:00 Verizon Communications Inc, Ergebnis 4Q, New York

13:30 3M Co, Ergebnis 4Q, St. Paul

22:03 Alcoa Inc, Ergebnis 4Q, Pittsburgh

22:30 Texas Instruments Inc, Ergebnis 4Q, Dallas

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,4 zuvor: 54,3

16:00 Verkauf bestehender Häuser Dezember PROGNOSE: -1,8% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++ INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.260,20 -0,08% Nikkei-225 18.787,99 -0,55% Hang-Seng-Index 22.946,28 +0,21% Kospi 2.076,79 +0,52% Shanghai-Composite 3.142,01 +0,17% S&P/ASX 200 5.650,10 +0,70%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit einer wenig veränderten Tendenz zeigen sich die Kurse an den Börsen in Ostasien am Dienstag. Die Investoren beobachten weiterhin sehr aufmerksam die Entwicklungen in den ersten Tagen der Präsidentschaft von Donald Trump . So hat er wie bereits angekündigt den Ausstieg aus dem Transpazifischen Freihandelsabkommen TPP besiegelt. Die erneute Androhung von Strafzöllen belastet dagegen die Stimmung an den Aktienmärkten etwas. Für den Nikkei-225 ging es mit dem anhaltend starken Yen erneut nach unten. In Sydneysorgten die Aufschläge bei den Minenwerten für ein Plus. Überzeugende Zahlen verhelfen der Samsung-Aktie zu einem leichten Plus. Samsung Electronics hat im vierten Quartal 2016 trotz der Probleme mit dem Rückruf von 3 Millionen Luxus-Smartphones des Modells Galaxy Note 7 operativ den höchsten Gewinn seit mehr als drei Jahren eingefahren. Erneut abwärts geht es mit der Takata-Aktie. Weiter sorgen sich die Investoren, dass der Konzern kurz vor einem Insolvenzantrag stehen könnte. Mit dem starken Yen stehen in Tokio erneut die Exportwerte unter Abgabedruck.

US-NACHBÖRSE

Überzeugende Quartalszahlen haben der Yahoo-Aktie am Montag im nachbörslichen Handel zu einem Plus verholfen. Das Internetunternehmen hat mit den Zahlen für das vierte Quartal sowohl beim Umsatz wie beim Gewinn die Analystenerwartungen übertroffen. Die Aktie gewann bis um 19.59 Uhr Ortszeit auf nasdaq.com um 1,1 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 19.799,85 -0,14 -27,40 0,19 S&P-500 2.265,20 -0,27 -6,11 1,18 Nasdaq-Comp. 5.552,94 -0,04 -2,39 3,15 Nasdaq-100 5.065,70 0,05 2,50 4,15

Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 754 Mio 974 Mio Gewinner 1.627 1.891 Verlierer 1.358 1.064 Unverändert 123 136 Kaum verändert - Die Anleger ließen sich zu Beginn der ersten Börsenwoche unter dem neuen Präsidenten Donald Trump nicht aus der Reserve locken. An den Märkten dominierte eine Mischung aus Enttäuschung und Verunsicherung, nachdem Trumps Antrittsrede am Freitag von protektionistischer Rhetorik geprägt war, Details zu den im Wahlkampf versprochenen Konjunkturmaßnahmen und Steuersenkungen aber vermissen ließ. In diesem Umfeld wurden sogenannte sichere Häfen wie Anleihen und Gold favorisiert. Für Zurückhaltung am Aktienmarkt sorgte auch, dass die US-Quartalsberichtssaison Fahrt aufnimmt. Dabei werde das Augenmerk nicht nur den Umsätzen und Gewinnen gelten, sondern vor allem deren Erwartungen an das eigene Geschäft unter der neuen Präsidentschaft, sagte Marktstratege Andrew Adams von Raymond James. Die Qualcomm-Aktie stürzte um weitere 12,7 Prozent ab, nachdem die Aktie schon im späten Handel am Freitag ins Trudeln gekommen war, weil Apple wegen der Lizenzpraktiken von Qualcomm Klage eingereicht hat. Dabei geht es um eine Summe von 1 Milliarde US-Dollar. Halliburton verloren 2,9 Prozent, nachdem der Ausrster der Ölindustrie im vierten Quartal tiefer in die Verlustzone gerutscht ist als erwartet. Bei McDonald's enttäuschte das Geschäft auf dem Heimatmarkt, die Aktie gab um 0,7 Prozent nach.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag 7 Jahre 2,20 -7,2 2,27 10 Jahre 2,40 -6,3 2,47 30 Jahre 2,99 -5,7 3,05 Am US-Anleihemarkt stiegen die Kurse kräftig, die Renditen sanken also. Die Zehnjahresrendite fiel von 2,47 am Freitag auf 2,40 Prozent. In Erwartung steigender Zinsen waren die Kurse am Anleihemarkt nach dem Wahlsieg Trumps kräftig gefallen. Nun kommt es auch hier zu einer Gegenbewegung, weil die Zweifel zunehmen, ob Trump seinen Worten auch Taten folgen lässt.

Devisen

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8.58 Uhr % YTD EUR/USD 1,0748 -0,2% 1,0772 1,0744 +2,2% EUR/JPY 121,49 +0,2% 121,25 121,98 -1,2% EUR/GBP 0,8601 +0,1% 0,8594 0,8627 +0,9% GBP/USD 1,2496 -0,3% 1,2533 1,2458 +1,3% USD/JPY 113,02 +0,4% 112,56 113,50 -3,3% USD/KRW 1165,70 +0,2% 1162,92 1166,36 -3,4% USD/CNY 6,8574 +0,0% 6,8540 6,8573 -1,3% USD/CNH 6,8209 +0,1% 6,8118 6,8245 -2,2% USD/HKD 7,7575 +0,0% 7,7564 7,7575 +0,0% AUD/USD 0,7571 -0,4% 0,7601 0,7562 +4,9%

Die Verunsicherung über den Kurs von Donald Trump machte auch vor dem Devisenmarkt nicht halt. Der Dollar gab auf breiter Front nach, sogar zum mexikanischen Peso. Der Euro überwand schon am Freitag knapp die Marke von 1,07 Dollar und kostete im späte US-Geschäft über 1,0740. Zur japanischen Währung sank der Greenback von über 115 auf rund 113. In den Wochen nach Trumps Wahlsieg hatte der Dollar noch stark zugelegt mit der Spekulation, dass Konjunkturprogramme und steigende Staatsausgaben das Zinsniveau nach oben treiben dürften. Im asiatischen Handel neigte der Dollar weiter zur Schwäche. Zum Yen rutscht der Greenback unter die Marke von 113 Yen.

++++ Rohstoffe +++++

Öl

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,96 52,75 +0,4% 0,21 -3,1% Brent/ICE 55,51 55,23 +0,5% 0,28 -2,2%

Am Ölmarkt zeigte sich kein klarer Trend. Auch mit Hilfe des schwächeren Dollar erholten sich die Preise im Tagesverlauf von ihren Tiefs, blieben aber unter den Ständen vom Freitag. Brentöl ermäßigte sich um 0,3 Prozent auf 55,33 Dollar, WTI um 0,8 Prozent auf 52,81. Zwar wächst unter den Akteuren am Ölmarkt die Zuversicht, dass die Opec ihre im November beschlossenen Fördermengenkürzungen in die Tat umsetzt, gleichzeitig mehren sich aber Hinweise, dass in den USA wieder mehr Öl gefördert wird. Für viele US-Produzenten von Schieferöl lohnt sich die Förderung wieder, nachdem sich der Ölpreis von seinen Tiefs erholt hat und sich nunmehr relativ stabil in einer Spanne zwischen 50 und 60 Dollar bewegt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.215,42 1.218,53 -0,3% -3,12 +5,6% Silber (Spot) 17,14 17,23 -0,6% -0,10 +7,6% Platin (Spot) 981,70 983,00 -0,1% -1,30 +8,6% Kupfer-Future 2,65 2,65 -0,1% -0,00 +5,6%

Das vielen als sicherer Hafen geltende Gold legte um 0,4 Prozent zu auf zuletzt gut 1.215 Dollar. Es befindet sich damit auf dem höchsten Niveau seit November 2016. Ernüchterung über Trump und die Dollarschwäche stützten.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

FREIHANDELSABKOMMEN TPP

Die USA steigen aus dem Transpazifischen Freihandelsabkommen TPP aus. Der neue US-Präsident Donald Trump unterzeichnete am Montag ein entsprechendes Dekret. Er setzte damit eines seiner zentralen Wahlkampfversprechen um.

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Richmond, Jeffrey Lacker, plädiert weiter für eine Zinserhöhung . Die US-Notenbank stehe aktuell vor dem Risiko, mit ihrer Zinspolitik der wirtschaftlichen Entwicklung hinterherzulaufen, sagte Lacker gegenüber dem Radiosender WCVE. Er sagte nicht, wieviel Erhöhungen er für richtig halte.

AUSSENPOLITIK USA

Nach den jüngsten Irritationen in den transatlantischen Beziehungen hat der neue US-Verteidigungsminister James Mattis die Bedeutung der Nato hervorgehoben.

AETNA/HUMANA

Ein US-Bundesgericht hat die geplante Fusion der beiden Krankenversicherungen Aetna und Humana wegen kartellrechtlicher Bedenken blockiert.

DOW/DUPONT

Die Europäische Kommission lässt sich länger Zeit für ihre Kartellprüfung der geplanten Fusion von Dow Chemical und Dupont.

FORMEL 1

Bei der Formel-1 geht eine Ära zuende. Nach mehr als vier Jahrzehnten steht künftig nicht mehr Bernie Ecclestone an der Spitze der Rennserie, sondern Chase Carey.

SAMSUNG ELECTRONICS

hat im vierten Quartal 2016 trotz der Probleme mit dem Rückruf von 3 Millionen Smartphones operativ den höchsten Gewinn seit mehr als drei Jahren eingefahren.

BERKSHIRE HEATHAWAY

US-Starinvestor Warren Buffett übernimmt den deutschen Hersteller für Rohrzubehörteile, die Wilhelm Schulz GmbH. Eine Tochter der US-Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway kauft das mittelständische Unternehmen für eine nicht genannte Summe.

