Das Jobwachstum in den USA dürfte im Januar relativ solide geblieben sein. Ökonomen rechnen mit einem Stellenplus von 174.000 außerhalb der Landwirtschaft. Bei der Arbeitslosenquote sehen sie einen stabilen Wert von 4,7 Prozent, was die Knappheit des Kräfteangebots unterstreicht. Im Dezember waren 156.000 zusätzliche Jobs entstanden. Bei den Stundenlöhnen rechnen die Experten mit einem Plus von 0,3 Prozent, womit sich der zuletzt stärkere Zuwachs fortsetzen würde. Für die Nord/LB-Volkswirte ist die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts "von höchster Relevanz, schließlich gebe es Marktteilnehmer die mit der nächsten Zinsanhebung bereits im März rechnen." Im Falle starker Konjunkturdaten und insbesondere hoher Beschäftigungszuwächse könnte sich tatsächlich der Druck auf die Fed vergrößern, bald wieder tätig zu werden. Sollte es keine zunehmende Dynamik am Arbeitsmarkt geben, spräche das für eine behutsame Vorgehensweise und für einen nächsten Schritt erst im Juni, so die Experten.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US 14:30 Arbeitsmarktdaten Januar Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +174.000 gg Vm zuvor: +156.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,7% zuvor: 4,7% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm zuvor: +0,39% gg Vm

15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 55,1 zuvor: 53,9

16:00 Auftragseingang Industrie Dezember PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -2,4% gg Vm

16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 57,0 Punkte zuvor: 57,2 Punkte

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++ INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.274,70 -0,03% Nikkei-225 18.918,20 +0,02% Hang-Seng-Index 23.086,08 -0,42% Kospi 2.073,16 +0,10% Shanghai-Composite 3.139,52 -0,62% S&P/ASX 200 5.621,60 -0,42%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Wie schon an den Vortagen dominieren moderate Abgaben das Börsenbild. Zu der von US-Präsident Trump heraufbeschworenen Verunsicherung gesellen sich nun schwache Konjunkturdaten aus China. Insofern bescheinigen Marktakteure insbesondere der Börse in Schanghai eine gewisse Robustheit, denn dort fallen die Kurse nach der langen feiertagsbedingten Pause nur mäßig. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China ist im Januar stärker als erwartet gesunken. Die chinesische Notenbank erhöhte am Geldmarkt die kurzfristigen Zinsen, Analysten wollten jedoch nicht vom Einstieg in geldpolitische Straffungen sprechen. Die im Verlauf abbröckelnden Gewinne in Tokio gingen einher mit erhöhten Anleihekäufen der Bank of Japan. Dies hatte zunächst für Enttäuschung gesorgt, weil der Markt mehr erwartet hatte. Die Rendite zehnjährige Papiere kletterte deswegen auf ein Einjahreshoch. Die Notenbank reagierte darauf, indem sie nochmals zu einem festen Zinssatz nachkaufte, worauf sich die Rendite wieder in Richtung des von der Notenbank gewünschten Bereichs bewegte. Die Notenbankaktivitäten sorgen auch am Devisenmarkt für Bewegung des Yen-Wechselkurses. Letztlich glichen sich die Zentralbankaktivitäten in ihrer Wirkung auf die Wechselkurse aber wieder aus. Der US-Dollar wird aktuell höher gehandelt. In Tokio springen Sony um 5,1 Prozent auf ein 18-Monatshoch. Der Elektronikkonzern will trotz einer Milliardenabschreibung im laufenden Geschäftsjahr profitabel bleiben. Auf den Philippinen werden Bergbauwerte verkauft, nachdem die Regierung wegen Verstößen gegen Umweltauflagen Schließungen und Produktionsstopps verfügt hat. Die Aktien von Unternehmen, denen keine Verstöße nachgewiesen werden konnten, steigen dagegen.

US-NACHBÖRSE

Amazon ist zwar weiter kräftig gewachsen, aber nicht kräftig genug, um die hohen Erwartungen der Analysten zu erfüllen. Die Aktie des Online-Händlers sank um 4,2 Prozent. Visa hat im ersten Geschäftsquartal von höheren Kreditkartenumsätzen profitiert. Auch die Übernahme von Visa Europe trug dazu bei, dass das Unternehmen den Gewinn stärker als am Markt erwartet steigerte. Die Titel legten um 3,4 Prozent zu. Auch der Kurs von Amgen legte nach Ausweis von Viertquartalszahlen zu - um 2,4 Prozent. Der Biotechnologiekonzern legte darüber hinaus eine viel beachtete Studie zu einem neuen Cholesterin-Senker vor. Laut Studie wurden die wichtigsten Ziele erreicht. Gopro brachen um 12,5 Prozent ein. Der Kamerahersteller verfehlte die Markterwartungen. Doch die größte Enttäuschung war der schwache Ausblick. Papiere des auf Cybersicherheit spezialisierten Unternehmens Fireeye stürzten gar um 17,8 Prozent ab. Die Viertquartalszahlen enttäuschten quer durch die Bank. Hartford Financial Services ermäßigten sich um 1,7 Prozent. Der Finanzkonzern verbuchte erstmals seit 2013 wieder einen Quartalsverlust.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 19.884,91 -0,03 -6,03 0,62 S&P-500 2.280,85 0,06 1,30 1,88 Nasdaq-Comp. 5.636,20 -0,11 -6,45 4,70 Nasdaq-100 5.147,70 -0,10 -4,99 5,84

Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 880 903 Mio Gewinner 1.648 1.442 Verlierer 1.343 1.537 Unverändert 118 119 Kaum verändert - Der Abschottungs- und Protektionismus-Kurs von US-Präsident Trump dämpfte die Kauflaune. Viele Anleger dürften sich auch in Erwartung des offiziellen Arbeitsmarktberichts am Freitag zurückgehalten haben, hieß es. Der starke ADP-Arbeitsmarktbericht am Mittwoch und auch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe am Donnerstag hätten die Erwartungen hoch gesteckt. Der Bericht könnte mit entscheiden über das zukünftige Tempo der Zinserhöhungen. Unter den Einzelwerten fielen Facebook trotz guter Zahlen um 1,8 Prozent. Die Aktie habe seit Jahresbeginn schon gut 15 Prozent zugelegt, hieß es dazu. Die Übernahmeofferte von Reckitt Benckiser trieb Mead Johnson Nutrition um 21,4 Prozent nach oben. Geschäftszahlen von Merck & Co (+3,3 Prozent) sowie Philip Morris (+3 Prozent) kamen gut an. Ein enttäuschender Ausblick drückte den Kurs des Apple-Zulieferers Cirrus Logic um 14 Prozent. Ralph Lauren brachen um 12,3 Prozent ein. CEO Larsson verlässt den Modekonzern wegen unterschiedlicher Auffassungen über die Strategie des Unternehmens.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,47 0,3 2,47 3,0 30 Jahre 3,09 1,5 3,07 2,2 Am Rentenmarkt zogen die Notierungen nach den Konjunkturdaten etwas an. Rentenhändler sprachen angesichts der etwas weniger stark als erwartet gestiegenen Lohnstückkosten von geringem Lohndruck und damit eher mäßigen Inflationsaussichten. Dies dämpfe die Zinserhöhungsfantasie.

Devisen

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9.09 Uhr % YTD EUR/USD 1,0757 -0,0% 1,0761 1,0794 +2,3% EUR/JPY 121,68 +0,2% 121,45 121,87 -1,0% EUR/GBP 0,8594 +0,1% 0,8587 0,8515 +0,8% GBP/USD 1,2518 -0,1% 1,2529 1,2678 +1,5% USD/JPY 113,12 +0,2% 112,86 112,92 -3,2% USD/KRW 1147,07 +0,3% 1143,70 1147,35 -5,0% USD/CNY 6,8713 -0,2% 6,8817 6,8817 -1,1% USD/CNH 6,8201 +0,1% 6,8125 6,8193 -2,2% USD/HKD 7,7593 -0,0% 7,7597 7,7597 +0,1% AUD/USD 0,7656 -0,0% 0,7657 0,7652 +6,1%

Nach den als eher etwas taubenhaft interpretierten Aussagen der US-Notenbank am Vorabend neigte der Dollar vorübergehend zur Schwäche. Der Euro kletterte in der Spitze auf 1,0830 nach Wechselkursen um 1,0770 am Mittwoch. Im weiteren Tagesverlauf erholte sich der Dollar dann wieder, gestützt von gut ausgefallenen US-Konjunkturdaten, die der Zinserhöhungsspekulation Nahrung verliehen. Im späten US-Handel fiel der Euro auf das Tagestief von 1,0760 Dollar zurück. Das Pfund gab kräftig nach, nachdem die Bank of England (BoE) den Leitzins unverändert belassen und auch für die nahe Zukunft keine Zinserhöhungen in Aussicht gestellt hatte, obwohl die britische Wirtschaft gut läuft. Das Pfund fiel auf 1,2530 Dollar. Im Tageshoch vor Bekanntgabe der BoE-Beschlüsse notierte es bei gut 1,27 Dollar.

++++ Rohstoffe +++++

Öl

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,88 53,54 +0,6% 0,34 -1,4% Brent/ICE 56,84 56,56 +0,5% 0,28 -1,0%

Die Ölpreise gaben anfängliche Gewinne ab. US-Leichtöl der Sorte WTI ermäßigte sich um 0,6 Prozent auf 53,54 Dollar, Brent sank um 0,4 Prozent auf 56,56 Dollar. Im Handel war von einer offenbar strikten Einhaltung der Opec-Förderdrosselung die Rede, die tendenziell gestützt habe. Zudem gebe es eine kräftige Nachfrage aus Asien. Dem standen aber Befürchtungen gegenüber, dass es in den USA wieder zu einem Überangebot kommen könnte angesichts des inzwischen deutlich erhöhten Preisniveaus.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.213,06 1.215,90 -0,2% -2,84 +5,4% Silber (Spot) 17,34 17,49 -0,8% -0,15 +8,9% Platin (Spot) 993,35 1.000,00 -0,7% -6,65 +9,9% Kupfer-Future 2,65 2,69 -1,3% -0,04 +5,8%

Dollar-Schwäche und Trump-Verunsicherung trieben derweil den Goldpreis in der Spitze auf 1.225 Dollar. Zum Settlement notierte die Feinunze 0,9 Prozent höher bei 1.219,40 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

BEZIEHUNGEN DEUTSCHLAND/USA

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) sieht nach seinem Besuch bei der US-Regierung die Grundlage für weitere Gespräche gelegt. Es habe "eine große Bandbreite gemeinsamen Verständnisses" gegeben, sagte Gabriel nach Treffen mit Vizepräsident Mike Pence und Außenminister Rex Tillerson.

US-AUSSENPOLITIK

Der neue US-Vizepräsident Mike Pence wird bei seiner ersten Auslandsreise seit seinem Amtsantritt die Nato und die Europäische Union in Brüssel besuchen sowie an der Münchner Sicherheitskonferenz Mitte des Monats teilnehmen.

Die neue US-Regierung von Präsident Donald Trump will die wegen der russischen Annexion der Krim-Halbinsel verhängten Sanktionen gegen Moskau aufrecht erhalten. Die Strafmaßnahmen blieben bestehen, "bis Russland die Kontrolle über die Halbinsel an die Ukraine zurückgegeben hat", sagte die US-Botschafterin bei der UNO, Nikki Haley.

KONJUNKTUR CHINA

Die chinesische Wirtschaft hat zum Jahresstart etwas an Dynamik verloren und ist nicht ganz so stark gewachsen wie im Vorjahr. Der privat erhobene Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe sank im Januar auf 51 von 51,9 Punkten im Dezember. Ökonomen hatten nur mit einer marginalen Abschwächung auf 51,8 Punkte gerechnet.

AMAZON

In den drei Monaten per Ende Dezember setzte Amazon 43,74 Milliarden US-Dollar um und lag damit etwa in der Mitte der eigenen Vorgabe von 42 bis 45,5 Milliarden Dollar. Analysten hatte Amazon mit 44,68 Milliarden Dollar mehr zugetraut. Im Vorjahr waren 35,75 Milliarden Dollar Einnahmen geflossen. Den Gewinn steigerte Amazon dank des starken Weihnachtsgeschäfts auf 749 Millionen von 482 Millionen Dollar. Je Aktie betrug das Ergebnis 1,54 (1,00) Dollar. Die Beobachter waren im Mittel von 1,35 Dollar Gewinn je Aktie ausgegangen.

VISA

erzielte im Quartal per Ende Dezember ein Nettoergebnis von 2,07 Milliarden nach 1,94 Milliarden Dollar im Vorjahr. Je Aktie verdiente das Unternehmen 0,86 (Vorjahr 0,80) Dollar. Die Einnahmen steigerte der US-Konzern um ein Viertel auf 4,5 Milliarden Dollar. Analysten hatten die Einnahmen bei lediglich 4,29 Milliarden Dollar und das Ergebnis bei 0,78 Dollar je Aktie gesehen.

