Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

=== +++++ TAGESTHEMA +++++

Immer mehr Notenbanker sprechen sich in den USA für eine baldige Zinserhöhung aus. Fed-Gouverneurin Lael Brainard erklärte, dass eine Anhebung angesichts eines besseren Wirtschaftsumfelds sowohl in den USA als auch im Ausland bald möglich sei. Die Inflation in den USA bewege sich nach und nach auf die Zielmarke der Fed zu, man sei nahe an der Vollbeschäftigung und das Wachstum im Ausland stehe auf einer stabileren Grundlage. Brainard hatte sich in der Vergangenheit immer wieder skeptisch hinsichtlich einer Straffung der Zinspolitik geäußert. In den jüngsten Tagen haben die Zinserwartungen an den Finanzmärkten merklich gedreht - eine Zinserhöhung um 25 Basispunkten bereits bei der Sitzung im März wird als zunehmend wahrscheinlich angesehen. Zu dieser veränderten Wahrnehmung haben neben soliden US-Konjunkturdaten nicht zuletzt Äußerungen von Fed-Vertretern beigetragen. Die an den Finanzmärkten implizierte Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 25 Punkte bereits am 14. und 15. März ist mittlerweile auf 69 Prozent gestiegen und hat sich damit seit Dienstag nahezu verdoppelt. Nach Ansicht von Robert Kaplan, Präsident der Federal Reserve Bank of Dallas, ist die US-Wirtschaft "stark genug" um weitere Zinserhöhungen zu verkraften.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 245.000 zuvor: 244.000

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++ INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.391,30 -0,09% Nikkei-225 19.564,80 +0,88% Hang-Seng-Index 23.869,41 +0,39% Kospi 2.102,65 +0,53% Schanghai-Composite 3.235,59 -0,35% S&P/ASX-200 5.776,60 +1,26%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Neue Rekordstände der Wall Street stützen Aktien in Asien. Im Handel zeigt man sich ein wenig erstaunt über die an den US-Märkten so positiv aufgenommenen Äußerungen Trumps. Entscheidend sei weniger, was er gesagt habe, sondern wie er es gesagt habe, heißt es. Trump habe einen präsidialen Ton angeschlagen und auf seine berüchtigten Rundumschläge verzichtet. Ganz allgemein ist von steigendem Konjunkturoptimismus die Rede, der seinen Ursprung in den USA hat. Denn dort stehen die Zinsampeln auf Grün, was am Markt als Ausdruck ökonomischer Stärke interpretiert wird. Denn immer mehr US-Notenbanker sprechen sich für eine baldige Zinserhöhung aus. Nun erklärte sogar die als geldpolitische "Taube" bekannte Fed-Gouverneurin Lael Brainard, dass eine Zinsanhebung bald möglich sei. Und auch das Beige Book spricht von einer Fortsetzung des Wachstumskurses in den USA. In Tokio steigt der Nikkei-225 beflügelt von einem nachgebenden Yen auf das höchste Verlaufsniveau seit Dezember 2015. Schanghai zeigt sich hingegen knapp behauptet. Händler verweisen auf eine steigende Nervosität vor der Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses. Der Dollar steigt mit den wachsenden Zinserhöhungsfantasien. Im Handel wird auf die Aussagen Brainards verwiesen. Der WSJ-Dollarindex klettert um 0,2 Prozent. Leidtragender der Zinsspekulationen und des festeren Dollar ist Gold. In ganz Asien sind Finanz- und Rohstoffwerte gesucht. In Hongkong verlieren China Travel 2,6 Prozent, nachdem das Unternehmen wegen Abschreibungen einen Gewinneinbruch angekündigt hat.

US-NACHBÖRSE

Shake Shack gaben 4,0 Prozent, nachdem die Schnellrestaurantkette die Wachstumserwartungen enttäuscht hatte. Der Umsatz kletterte auf vergleichbarer Basis im vierten Quartal um 1,6 Prozent, Analysten hatten jedoch auf 3,2 Prozent Zuwachs gehofft. In der Vorjahresperiode hatten die Erlöse noch um 11 Prozent zugelegt. Auch der Wachstumsausblick auf das laufende Geschäftsjahr wurden den Markterwartungen nicht gerecht.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.115,55 1,46 303,31 6,85 S&P-500 2.395,96 1,37 32,32 7,02 Nasdaq-Comp. 5.904,03 1,35 78,59 9,68 Nasdaq-100 5.390,99 1,14 60,68 10,84

Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,03 Mrd 1,19 Mrd Gewinner 2.053 1.084 Verlierer 995 1.914 Unverändert 64 111 Nach der präsidial gehaltenen Rede von US-Präsident Donald Trump vor dem Kongress hat die Wall Street zur Wochenmitte zum Höhenflug angesetzt. Nach der Verschnaufpause am Vortag, im Anschluss an die längste Gewinnstrecke des Dow-Jones-Index seit 30 Jahren, überwand der Index erstmals die Marke von 21.000 Punkten. Auch S&P-500 und Nasdaq-Composite stiegen auf neue Allzeithochs. Trump äußerte sich, vor allem was sein Wirtschaftsprogramm wie steigende Ausgaben für die Infrastruktur und sinkende Unternehmenssteuern angeht, zwar erneut nur vage, dafür fiel der Ton seiner Rede insgesamt überraschend versöhnlich aus. Daneben machte sich auch ein zunehmender Konjunkturoptimismus breit. Zum einen von ermutigenden Wirtschaftsdaten aus China, zum anderen von den jüngsten Auftritten diverser US-Notenbanker. Dazu kamen überzeugende US-Konjunkturdaten. Der Bankensektor legte um 3,3 Prozent zu. Ein höheres Zinsniveau verbessert die Gewinnperspektive der Banken und der Versicherer. JP Morgan waren mit einem Plus von 3,3 Prozent größter Gewinner im Dow. Goldman Sachs legten 1,9 Prozent zu. Die McDonald's-Aktie war zwischenzeitlich vom Handel ausgesetzt wegen einer bevorstehenden wichtigen Nachricht. Der Konzern setzt sich neue ambitionierte Ziele. Die Aktie schloss 1,1 Prozent höher.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,45 6,0 2,39 0,9 30 Jahre 3,06 6,1 3,00 -1,1 Mit der Zinsspekulation zogen am US-Anleihemarkt die Renditen stark an. Die US-Zehnjahresrendite legte um 6 Basispunkte auf 2,45 Prozent zu, das größte Tagesplus seit November.

Devisen

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10:09 Uhr % YTD EUR/USD 1,0530 -0,2% 1,0551 1,0544 +0,1% EUR/JPY 120,21 +0,2% 120,02 119,80 -2,2% EUR/GBP 0,8574 -0,1% 0,8579 0,8515 +0,6% GBP/USD 1,2281 -0,1% 1,2299 1,2382 -0,5% USD/JPY 114,16 +0,4% 113,75 113,61 -2,3% USD/KRW 1141,88 +0,1% 1140,34 1144,64 -5,4% USD/CNY 6,8865 +0,1% 6,8819 6,8804 -0,8% USD/CNH 6,8776 +0,2% 6,8671 6,8704 -1,4% USD/HKD 7,7627 -0,0% 7,7630 7,7630 +0,1% AUD/USD 0,7658 -0,3% 0,7681 0,7661 +6,1%

Am Devisenmarkt legte der Dollar mit der Zinsspekulation auf breiter Front zu. Der Euro fiel von 1,0625 Dollar im Hoch am Dienstag auf 1,0546 Dollar im späten US-Handel zur Wochenmitte. Geschürt wurde sie von einer Reihe von US-Notenbankern.

++++ Rohstoffe +++++

Öl

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,58 53,83 -0,5% -0,25 -3,3% Brent/ICE 56,17 56,36 -0,3% -0,19 -3,1%

Die Ölpreise gaben anfängliche Gewinne wieder ab, als zunächst gute Wirtschaftsdaten aus China und die Konjunkturzuversicht gestützt hatten. Doch dann belasteten zunehmend der feste Dollar und der erneute Anstieg der US-Lagerdaten. Diese haben sich die achte Woche in Folge erhöht. Ein Barrel der Sorte WTI reduzierte sich um 0,3 Prozent auf 53,83 Dollar, Brent verlor 0,3 Prozent auf 56,36 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.244,97 1.249,55 -0,4% -4,59 +8,1% Silber (Spot) 18,39 18,42 -0,2% -0,03 +15,5% Platin (Spot) 1.014,85 1.017,00 -0,2% -2,15 +12,3% Kupfer-Future 2,73 2,73 -0,1% -0,00 +8,8%

Das keine Zinsen abwerfende Gold litt dagegen unter der Erwartung steigender Zinsen sowie unter dem festeren Dollar. Die Feinunze kostete zum US-Settlement 1.250 Dollar, ein Minus von 0,3 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

US-INNENPOLITIK

US-Präsident Donald Trump bekommt sein Kabinett allmählich zusammen. Der Senat gab grünes Licht auch für die Nominierung von Innenminister Ryan Zinke.

BEIGE BOOK

Die US-Wirtschaft hat einer Erhebung der US-Notenbank zufolge ihren langsamen und stetigen Wachstumskurs fortgesetzt. Die Unternehmen seien zu Beginn des Jahres 2017 optimistisch, heißt es im jüngsten Konjunkturbericht "Beige Book" der Fed. Allerdings machen den Unternehmen die schwierige Suche nach Arbeitskräften und die Unsicherheit durch die Politik der neuen US-Regierung zu schaffen.

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Industrieproduktion Jan +3,3% (PROG: -0,5%) gg Vormonat

Industrieproduktion Jan +1,7% (PROG: +3,8%) gg Vorjahr

Index Frühindikatoren Jan 100,7 (Dez: 100,6)

APPLE

Zwei Jahre nach der Verurteilung des US-Technologieriesen Apple zu einer Entschädigungszahlung von mehr als 500 Millionen Dollar hat ein Berufungsgericht in den USA das Urteil wegen Patentverstoßes kassiert. Der zuständige Richter erklärte, der Kläger - das weitgehend unbekannte Unternehmen Smartflash - habe keine neue Technologie geschaffen.

IPO/SNAP

Die Aktie von Snap wird zu einem Preis von 17 Dollar ihr Börsendebüt an der Wall Street geben. Die Mutter des Instant-Messaging-Dienstes Snapchat wird damit mit rund 24 Milliarden Dollar bewertet, der höchste Wert seit dem Alibaba-Börsengang im Jahr 2014.

IPO/LOTTE

02 Mar 2017 06:53:00 UTC DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-



Der südkoreanische Mischkonzern Lotte Group will seine in Malaysia ansässige Petrochemiesparte an die Börse bringen und damit Milliarden einsammeln. Das Unternehmen könnte darüber 1,5 Milliarden bis 2 Milliarden US-Dollar erlösen, sagten informierte Personen.

