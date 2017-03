Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Der US-Arbeitsmarktbericht für Februar dürfte zeigen, dass die US-Wirtschaft weiterhin kräftig neue Jobs schafft und der Lohndruck langsam zunimmt. Ein solcher Bericht wäre für die US-Notenbank (Fed) wohl der letzte Baustein für eine Zinserhöhung am 15. März. Befragten Ökonomen rechnen mit einem Stellenplus von 197.000 außerhalb der Landwirtschaft. Bei der Arbeitslosenquote sehen sie einen Rückgang von 4,8 auf 4,7 Prozent. Im Januar waren 227.000 zusätzliche Jobs entstanden. Bei den Stundenlöhnen rechnen Experten mit einem monatlichen Plus von 0,3 Prozent, womit sich der zuletzt stärkere Zuwachs fortsetzte. Das schwache Lohnwachstum von 0,1 Prozent im Januar halten die Commerzbank-Ökonomen für einen Ausreißer, der Trend dürfte weiter - wenn auch nur langsam - nach oben zeigen. Bereits ein monatliches Plus von 0,2 Prozent reichte aus, um die Jahresrate auf 2,7 Prozent zu treiben, nachdem sie im Januar von 2,8 auf 2,5 Prozent gesunken war.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US 14:30 Arbeitsmarktdaten Februar Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +197.000 gg Vm zuvor: +227.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,7% zuvor: 4,8% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm zuvor: +0,12% gg Vm +++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++ INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.369,50 +0,27% Nikkei-225 19.604,61 +1,48% Hang-Seng-Index 23.559,59 +0,25% Kospi 2.097,35 +0,30% Shanghai-Composite 3.211,98 -0,15% S&P/ASX 200 5.775,60 +0,60%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Kräftige Kursgewinne in Tokio und wenig veränderte Indizes an den chinesischen Plätzen prägen das Börsenbild zum Wochenausklang in Ostasien. Für Kauflaune in Tokio sorgt der zum Yen gestiegene Dollar. Hintergrund sind die verfestigten Erwartungen einer Leitzinserhöhung in den USA am Mittwoch. Zusätzliche Nahrung erhielt die Erwartung anziehender Zinsen davon, dass EZB-Chef Draghi am Vortag signalisierte, dass weitere geldpolitische Lockerungen in der Eurozone unwahrscheinlich seien. Hintergrund ist der nach oben zeigende Inflationstrend in der Eurozone, was wiederum als Beleg für eine anziehende Konjunktur gilt. An den Anleihemärkten sind daraufhin Verkäufe zu beobachten, die Renditen ziehen also an. In Tokio liegt die Zehnjahresrendite am oberen Rand der allgemein als Komfortzone der japanischen Notenbank verstandenen Spanne. An den Aktienmärkten profitieren davon vor allem Aktien aus dem Finanzsektor, weil ein höheres Zinsniveau deren Geschäftsaussichten verbessert. An den anderen Aktienmärkten der Region macht sich derweil eher Abwarten breit, denn im Tagesverlauf stehen die US-Arbeitsmarktdaten auf dem Programm. Sie könnten den letzten Hinweis liefern, dass die fed tatsächlich die Zinsen erhöhen wird. In Schanghai und Hongkong pendeln die Kurse um ihre Vortagesniveaus. In Seoul geht es um 0,2 Prozent nach oben. Hier mache sich etwas Erleichterung darüber breit, dass Präsidentin Park Geun Hye wegen einer Korruptionsaffäre endgültig ihres Amtes enthoben wurde. In Tokio gewinnen Toshiba 1 Prozent. Berichten zufolge soll das Unternehmen erwägen, die US-Kraftwerkstochter Westinghouse aus dem Konsolidierungsverbund herauszunehmen.

US-NACHBÖRSE

Die Finisar-Aktie hat stark unter Druck gestanden, nachdem der Hersteller optischer Komponenten mit seinem Quartalsbericht und seinem Ausblick in allen Belangen enttäuschte. So soll im vierten Quartal der Gewinn je Aktie bei 50 bis 56 Cent liegen und der Umsatz bei 360 bis 380 Millionen Dollar, während die bislang kursierenden Konsensschätzungen auf 58 Cent und 393,4 Millionen lauten. Finisar brachen um 16,3 Prozent ein. Verifone gaben um 0,8 Prozent nach. Der Bezahldienstleister hatte Ergebnisse vorgelegt, die zwar rückläufig, aber immer noch besser als gedacht ausgefallen waren.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.858,19 0,01 2,46 5,54 S&P-500 2.364,87 0,08 1,89 5,63 Nasdaq-Comp. 5.838,81 0,02 1,26 8,47 Nasdaq-100 5.363,98 0,08 4,18 10,29

Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 882 Mio 889 Mio Gewinner 905 823 Verlierer 2.101 2.197 Unverändert 97 93 Kaum verändert - An der Wall Street hielten sich die Anleger mit dem Näherrücken der US-Arbeitsmarktdaten am Freitag und der Fed-Sitzung in der kommenden Woche zurück. Die Konjunkturdaten des Tages - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und Importpreise - setzten keine Akzente, zumal sie ungefähr im Rahmen der Erwartungen lagen. Im Einzelhandelssektor brachen Tailored Brands um über 32 Prozent ein, nachdem der Einzelhändler nicht nur enttäuschende Geschäftszahlen zum vierten Quartal vorgelegt, sondern auch einen pessimistischen Ausblick gegeben hatte. Auch die Analysten von Mizuho befürchten, dass die Frühjahrsbelebung im Textileinzelhandel ausbleibt und haben neben Tailored Brands auch die Aktien von Express, DSW und Finish Line auf "Neutral" abgestuft und Guess auf "Underperform" gesenkt. Die Titel gaben zwischen 0,1 und 4,8 Prozent nach. Semtech gaben anfängliche Gewinne ab und verloren 0,7 Prozent, nachdem der Halbleiterhersteller mit den Ergebnissen für das vierte Quartal die Erwartungen des Marktes übertroffen hatte. Allerdings hat die Aktie allein seit der US-Präsidentschaftswahl im November um gut 35 Prozent zugelegt, weshalb hier wohl Gewinne mitgenommen wurden. PPG Industries verloren 3,7 Prozent. Das Unternehmen versucht sich an einer feindlichen Übernahmen der niederländischen Akzo Nobel.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,59 3,4 2,56 15,0 30 Jahre 3,18 3,3 3,15 11,4 Abermals leichte Verluste gab es auch am US-Anleihemarkt, wo die Blicke ebenfalls auf den Bericht zum US-Arbeitsmarkt und die US-Notenbanksitzung gerichtet waren. Auf den Notierungen lasteten nach Angaben von Händlern auch Aussagen des EZB-Präsidenten Mario Draghi . Dieser hatte im Anschluss an den Zinsentscheid der EZB gesagt, es habe keine Diskussion über weitere Langfristtender (TLTRO) gegeben

Devisen

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:31 % YTD EUR/USD 1,0591 +0,1% 1,0576 1,0526 +0,7% EUR/JPY 122,24 +0,4% 121,73 120,55 -0,6% EUR/GBP 0,8711 +0,1% 0,8700 0,8659 +2,2% GBP/USD 1,2158 0% 1,2158 1,2158 -1,5% USD/JPY 115,42 +0,3% 115,09 114,52 -1,3% USD/KRW 1157,83 -0,2% 1160,30 1157,93 -4,1% USD/CNY 6,9142 +0,0% 6,9113 6,9143 -0,4% USD/CNH 6,9084 +0,0% 6,9068 6,9118 -1,0% USD/HKD 7,7646 -0,0% 7,7648 7,7666 +0,1% AUD/USD 0,7525 +0,3% 0,7500 0,7509 +4,3%

Der Euro klettert mit den Aussagen aus der EZB-Pressekonferenz zwischenzeitlich über die Marke von 1,06 Dollar. Auch am Devisenmarkt wurden die Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi als hawkisch interpretiert. "Draghi betont zwar immer wieder, dass die EZB bereit sei, bei steigenden Risiken aktiv zu werden", so eine Devisenhändlerin. Allerdings seien momentan keine Risiken am Horizont zu sehen. Vielmehr stabilisiere sich die Konjunktur weltweit, zudem habe nicht einmal mehr eine Diskussion über ein weiteres TLTRO stattgefunden. Dies könne als Schritt gewertet werden, dass dem Markt diese Liquidität nicht mehr zur Verfügung gestellt werde. Im späten US-Handel notierte der Euro bei rund 1,0590 Dollar. Vor Beginn der Draghi-Aussagen hatte die Gemeinschaftswährung noch bei rund 1,0550 Dollar gelegen.

++++ Rohstoffe +++++

Öl

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,72 49,28 +0,9% 0,44 -10,3% Brent/ICE 52,55 52,19 +0,7% 0,36 -9,4%

Die Ölpreise litten abermals unter den am Vortag gemeldeten rekordhohen US-Lagerbeständen. Die Daten weckten Zweifel, ob die Förderkürzungen der Opec-Länder ausreichten, um das weltweite Überangebot abzubauen. Die Rohstoffexperten der Commerzbank verwiesen überdies auf Aussagen des Schieferölpioniers Harold Hamm ebenfalls vom Mittwoch. Der Chef des US-Schieferölunternehmens Continental Resources habe davor gewarnt, dass die US-Schieferölindustrie den Ölmarkt "töten" könne, wenn die Produktion zu stark ausgeweitet würde. Für WTI ging es um 2 Prozent auf 49,28 Dollar nach unten. Brent ermäßigte sich um 1,7 Prozent auf 52,19 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.197,81 1.200,90 -0,3% -3,09 +4,0% Silber (Spot) 16,90 16,95 -0,3% -0,05 +6,1% Platin (Spot) 935,45 935,50 -0,0% -0,05 +3,5% Kupfer-Future 2,57 2,57 -0,0% -0,00 +2,6%

Auf dem Goldpreis lasteten wie an den Vortagen die Erwartungen an eine US-Zinserhöhung in der kommenden Woche. Der Preis für die Feinunze fiel zum Settlement um 0,5 Prozent auf 1.203,20 Dollar und pendelte im nachfolgenden elektronischen Handel um diese Marke.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

INNENPOLITIK SÜDKOREA

March 10, 2017

Südkoreas Verfassungsgericht hat Präsidentin Park Geun Hye wegen einer Korruptionsaffäre offiziell des Amtes enthoben. Das Gericht bestätigte ein entsprechendes Parlamentsvotum vom Dezember.

GELDPOLITIK CHINA

Chinas Zentralbank-Chef Zhou Xiaochuan sieht dieses Jahr einen stabilen Yuan-Wechselkurs. Es werde einen Trend geben, bei dem sich der Yuan aus eigener Kraft stabilisieren werde, sagte der Notenbanker.

AIRBNB

Die Internetplattform Airbnb hat sich in einer Finanzierungsrunde 1 Milliarde US-Dollar gesichert. Der Zimmervermittler sei dabei auf eine Bewertung von 31 Milliarden Dollar gekommen, berichtete ein Informant.

March 10, 2017

