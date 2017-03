Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Im Streit um die Pläne zur Beseitigung der Gesundheitsreform seines Vorgängers Barack Obama hat US-Präsident Donald Trump der eigenen Partei ein Ultimatum gestellt. Vor der auf Freitag verschobenen Abstimmung über seine Gesetzesvorlage ließ Trump die Rebellen in den eigenen Reihen wissen, dass "Obamacare" zunächst bestehen bleibe, wenn es im Repräsentantenhaus keine Zustimmung gebe. Die Abstimmung war verschoben worden, weil sich weiterhin eine größere Zahl von republikanischen Abgeordneten der Gesetzesvorlage widersetzte. Der Präsident habe ausrichten lassen, "dass er morgen in jedem Fall eine Abstimmung haben will", sagte der republikanische Abgeordnete Chris Collins nach einer Dringlichkeitssitzung der Fraktion am Donnerstag. In letzter Minute war im US-Repräsentantenhaus die Abstimmung über den von ihm unterstützten Plan zur Beseitigung der großen Gesundheitsreform Obamas verschoben worden. Die Fraktionsspitze von Trumps Republikanischer Partei hatte sich zur Verschiebung entschlossen, weil sich weiterhin zu viele republikanische Abgeordnete der Gesetzesvorlage widersetzten. Damit fehlte die Mehrheit für den von der Fraktionsführung vorgelegten Plan. Er sieht vor, "Obamacare" durch ein stärker marktwirtschaftlich ausgerichtetes Modell zu ersetzen.

-US 13:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Februar PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: revidiert +2,0% gg Vm; vorläufig +1,8% gg Vm 14:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 53,8

14:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 54,2

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++ INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.345,50 +0,24% Nikkei-225 19.262,53 +0,93% Hang-Seng-Index 24.289,01 -0,16% Kospi 2.094,05 -3,62% Shanghai-Composite 3.259,85 +0,35% S&P/ASX 200 5.753,50 +0,80% +++++ FINANZMÄRKTE +++++

Überwiegend freundlich - Ein verhaltener Optimismus kennzeichnet am Freitag das Börsengeschehen in Ostasien. Hauptthema bleibt die Gesundheitsreform in den USA. Die Abstimmung im Repräsentantenhaus über das Projekt von Präsident Donald Trump wurde auf den heutigen Freitag verschoben. Damit ist zwar weiter unklar, ob Trump eine Mehrheit hinter sich bringt, doch hoffen Teilnehmer, dass die Verschiebung Trump in die Hände spielen könnte. Wie bereits an der Wall Street zeigen sich Bankenwerte fester. In den USA half die Hoffnung auf die Deregulierung des Sektors. In Australien ging es mit den Aktien der vier großen Banken zwischen 0,9 und 1,5 Prozent nach oben. Der Yen zeigt sich gegenüber dem späten Donnerstag zum Dollar geschwächt, nachdem er zuvor, nach Börsenschluss in Japan, zugelegt hatte. Aktuell wird der Dollar mit 111,37 Yen bezahlt. Das stützt die Stimmung - vor allem für Exportaktien. Derweil hat der japanische Notenbankpräsident Haruhiko Kuroda Spekulationen eine Absage erteilt, dass es demnächst zu einem Anziehen der Zinsen kommen könnte. Unter den Einzelwerten steigen Mitsubishi Motor und Sony um jeweils 1,6 Prozent. Die Toshiba-Aktie verteuert sich um 6,6 Prozent. Hintergrund sind Berichte, wonach die in Singapur ansässige Effissimo Capital Management einen Anteil von 8,1 Prozent erworben hat und damit zum größten Eigner des Unternehmens wird. Die chinesischen Börsen in Schanghai und Hongkong liegen gegen den regionalen Trend leicht im Minus. Immobilien- und Baumaterial-Werte geben nach, weil die Region Peking neue Maßnahmen erlassen hat, die den Erwerb zusätzlicher Häuser beschränkt. Besser als der Schnitt halten sich dagegen Medienwerte.

Die Micron-Aktie hat am Donnerstag nach Börsenschluss massiv zugelegt, nachdem Zweitquartalszahlen gut ausgefallen waren. Steigende Preise für DRAM-Chips haben den Umsatz um fast 60 Prozent nach oben getrieben. Der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf mit 90 Cent die Erwartungen, die lediglich bei 86 Cent lagen. Der Nettogewinn stieg im Berichtsquartal von 180 auf 894 Millionen Dollar. Zudem übertraf Micron mit seinem Ausblick deutlich die bislang kursierenden Analystenschätzungen. Für das Papier ging es auf nasdaq.com um 10,3 Prozent auf 29,19 Dollar nach oben. Dagegen stürzten Gamestop nach Vorlage von Geschäftszahlen um 11,5 Prozent ab auf 21,20 Dollar. Der Videospiele-Einzelhändler leidet unter der Abwanderung von Kunden, die Spiele aus dem Netz laden. Das Unternehmen will nun 2 bis 3 Prozent aller Läden schließen. KB Home zeigten sich nach zwischenzeitlichen nachbörslichen Gewinnen schließlich unverändert bei 19,32 Dollar. Das Hausbau-Unternehmen hat im ersten Quartal bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertroffen, gestützt durch ein gestiegenes Auftragsvolumen und höhere Preise.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.656,58 -0,02 -4,72 4,52 S&P-500 2.345,96 -0,11 -2,49 4,79 Nasdaq-Comp. 5.817,69 -0,07 -3,95 8,07 Nasdaq-100 5.355,14 -0,23 -12,41 10,11

Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 805 Mio 899 Mio Gewinner 1.936 1.603 Verlierer 1.034 1.407 Unverändert 134 113 Knapp behauptet - Im Umfeld der möglicherweise richtungsweisenden Entscheidung der Politik legte die Wall Street eine Achterbahnfahrt hin. Investoren warteten mit Spannung auf die Abstimmung im US-Repräsentantenhaus über die Gesundheitsreform von US-Präsident Trump. Als kurz vor Handelsende die Entscheidung einer Vertagung des Votums bekannt wurde, büßte der Markt seine anfänglichen Gewinne wieder ein. Händler charakterisierten die Abstimmung als eine Art Lackmustest: Bei einem Scheitern dürften die Zweifel steigen, ob Trump seine geplante Agenda von Steuersenkungen, Deregulierungen und Infrastrukturmaßnahmen umsetzen könne. Die zuletzt arg gebeutelten Bankenaktien liefen mit der Hoffnung auf die in Aussicht gestellte Deregulierung besser als der Gesamtmarkt. Der Sektorindex verbuchte Aufschläge von 0,2 Prozent, der Gesundheitssektor büßte dagegen 0,4 Prozent ein. Ford sanken indes um 0,8 Prozent. Der Autobauer hatte vor einem Gewinnrückgang im laufenden Jahr gewarnt. Five Below zogen um 10,8 Prozent an. Der Jahresumsatz stieg über die magische Marke von 1 Milliarde Dollar und übertraf damit ebenso die Erwartungen wie der Gewinn. PVH schnellten um 8,5 Prozent empor. Der Bekleidungskonzern hatte die Erwartungen für 2017 klar geschlagen.

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,25 0,0 1,25 4,6 5 Jahre 1,94 0,5 1,94 1,7 7 Jahre 2,23 0,2 2,22 -2,1 10 Jahre 2,42 0,9 2,41 -2,9 30 Jahre 3,02 0,2 3,02 -4,3 Leichte Entspannung signalisierte der fallende Rentenmarkt, nachdem die Notierungen zu Beginn der Sitzung noch gestiegen waren. Zwischenzeitlich hatten schwache wöchentliche Arbeitsmarktdaten den Anleihemarkt gestützt.

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8,49 Uhr % YTD EUR/USD 1,0766 -0,2% 1,0783 1,0794 +2,4% EUR/JPY 119,99 +0,2% 119,70 120,00 -2,4% EUR/GBP 0,8630 +0,2% 0,8614 0,8645 +1,2% GBP/USD 1,2476 -0,3% 1,2518 1,2483 +1,1% USD/JPY 111,46 +0,4% 111,02 111,19 -4,7% USD/KRW 1123,00 +0,1% 1122,36 1121,15 -7,0% USD/CNY 6,8959 +0,1% 6,8862 6,8870 -0,7% USD/CNH 6,8836 +0,2% 6,8725 6,8707 -1,3% USD/HKD 7,7668 -0,0% 7,7671 7,7674 +0,2% AUD/USD 0,7617 -0,2% 0,7629 0,7650 +5,6% Am Devisenmarkt tat sich wenig. Händler sprachen von einer gewissen Nervosität vor der Abstimmung über die letztlich dann vertagte Abstimmung im US-Repräsentantenhaus. Der Euro zeigte sich mit 1,0785 Dollar wenig verändert zum Vorabend. Im asiatisch dominierten Geschäft am Freitag zeigt der Dollar etwas Stärke; er zieht sowohl zum Euro wie auch zum Yen an.

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,84 47,7 +0,3% 0,14 -14,7% Brent/ICE 50,66 50,56 +0,2% 0,10 -12,6% Der Preisverfall setzte sich den dritten Tag in Folge fort. Übergeordnet belastete weiter die Sorge vor einem steigenden Ölangebot - vor allem durch eine anziehende US-Förderung. Laut Kreisen sind die Ölreserven am Rohöldrehkreuz von Cushing erneut gestiegen, die Menge des dort gelagerten Erdöls überstieg die Werte des Vorjahres. Händler sprachen von einem Rekordstand in den USA. WTI verlor 0,7 Prozent auf 47,70 Dollar. Für Brent ging es um 0,2 Prozent auf 50,56 Dollar nach unten.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.243,29 1.244,89 -0,1% -1,60 +8,0% Silber (Spot) 17,58 17,58 -0,0% -0,00 +10,4% Platin (Spot) 957,95 960,75 -0,3% -2,80 +6,0% Kupfer-Future 2,62 2,64 -0,7% -0,02 +4,4% (MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

Der Goldpreis überwand zunächst die Marke von 1.250 Dollar, kam dann aber zurück. Im späten Geschäft zeigte sich die Feinunze auf Tagessicht mit 1.247 US-Dollar knapp behauptet. Damit endete eine fünftägige Rally des Edelmetalls.

Der Präsident der Federal Reserve Bank von Dallas, Robert Kaplan, hält drei Zinserhöhungen in diesem Jahr für angemessen. Eine Pause bei den Anhebungen sei nicht nötig, solange sich US-Arbeitsmarkt und Inflation weiter verbesserten, sagte Kaplan, der im Offenmarktausschuss der Fed stimmberechtigt ist.

Der Gouverneur der japanischen Notenbank will den Rückenwind aus dem Ausland für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes nutzen und wies Forderungen nach einer geldpolitischen Straffung zurück. "Unter allen drei Aspekten - Wirtschaft, Preise und finanzielle Rahmenbedingungen - ist es offensichtlich, dass die Notenbank die derzeitige Zinskurve beibehalten sollte, um damit das Beste aus der Erholung der globalen Wirtschaft herauszuholen", sagte der Chef der Bank of Japan (BoJ).

