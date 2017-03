Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

Der Präsident der US-Notenbank von Chicago, Charles Evans, würde aggressiv vorgehen, sofern "die Wirtschaft wirklich Fahrt aufnimmt". Die Fed könne die Zinsen in diesem Jahr in einem solchen Fall viermal anheben, sagte Evans. "Wenn es wirklich aufwärts geht, wenn wir anhaltend starkes Wachstum haben und wenn die Teuerung tatsächlich anzieht, könnten wir in diesem Jahr viermal die Zinsen erhöhen", sagte Evans. Es könnten aber auch lediglich zwei Zinserhöhungen "die richtige Anzahl" sein, falls die Unsicherheit über den konjunkturellen Ausblick zunehme. Der Gouverneur der Federal Reserve von Dallas, Robert Kaplan, mahnte derweil behutsame Zinserhöhungen an. Er werde weitere Zinsschritte unterstützen, sofern weitere Stellen am Arbeitsmarkt geschaffen würden und die Inflation sich weiter in Richtung von 2 Prozent bewege. "Wir wären gut beraten, schrittweise und geduldig vorzugehen", sagte Kaplan. Der Median der Fed-Vertreter liegt aktuell bei drei Zinserhöhungen in diesem Jahr.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex Januar 20 Städte PROGNOSE: +5,6% gg Vj zuvor: +5,6% gg Vj

16:00 Index des Verbrauchervertrauens März PROGNOSE: 113,4 zuvor: 114,8

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++ INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.342,30 +0,17% Nikkei-225 19.181,59 +1,03% Hang-Seng-Index 24.327,91 +0,55% Kospi 2.159,48 +0,18% Shanghai-Composite 3.252,36 -0,45% S&P/ASX 200 5.821,20 +1,30% +++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Nachdem eine harschere Reaktion auf das gescheiterte Gesundheitsreformgesetz von Donald Trump an der Wall Street ausgeblieben ist, geht es an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien wieder nach oben. Der Fehlschlag beim Durchbringen des Gesundheitsgesetzes müsse nicht zwangsläufig eine negative Indikation für die Steuer- und Infrastrukturausgabenpläne Trumps sein, heißt es nun. Dass die Akteure wieder hoffnungsvoller nach vorne schauen, spiegelt sich auch beim Yen wider. Die als Fluchthafen in Krisenzeiten geltende Währung wertet nach ihrem Höhenflug wieder etwas ab. In Tokio macht der Nikkei-Index auch mit Hilfe des wieder schwächeren Yen seine Vortagesverluste fast wieder wett. Kräftig erholte Rohstoffaktien - am Montag noch mit die größten Verlierer aus Sorge, dass Trumps geplantes Infrastrukturausgabenprogramm so nicht kommen könnte - treiben den Index in Sydney nach oben. Auch die Öl- und andere Rohstoffpreise stabilisieren sich wieder. An den anderen Plätzen fallen die Gewinne etwas kleiner aus. Teilnehmer am Aktienhandel sprechen zudem von Konjunkturhoffnungen. "Wir sind an einer Phase des Zyklus angelangt, in der sich das wirtschaftliche Umfeld verbessert", sagt Ric Spooner, Chefanalyst bei CMC Markets in Sydney. Für Öl- und Rohstoffaktien wie Woodside Petroleum, Oil Search, Rio Tinto und BHP Billiton geht es in Sydney um bis zu 1,6 Prozent nach oben. In Tokio ziehen Inpex und Japan Petroleum um 3 bzw. 2,2 Prozent an.

US-NACHBÖRSE

Red Hat legten auf Nasdaq.com bis 19.59 Uhr Ortszeit um 5,4 Prozent zu nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen. Zudem überzeugte Red Hat auch mit seinem angehobenen Ausblick. Synnex gewannen 2,2 Prozent. Der IT-Dienstleister konnte Umsatz und Gewinn im Vergleich zum Vorjahr steigern. Abwärts ging es bei Auxilio und zwar um 2,8 Prozent. Das auf Unternehmenssicherheit spezialisierte, vor allem in der Pharmabranche tätige hatte einen 1-prozentigen Umsatzanstieg gemeldet und einen kleinen Gewinnanstieg. Digital Ally brachen nach deutlich verfehlten Analystenerwartungen um 10,9 Prozent ein. Darden Restaurants fanden ein positives Echo mit der Entscheidung des Unternehmens, für 780 Millionen Dollar die Restaurantkette Cheddar's Scratch Kitchen zu übernehmen. Die Darden-Aktie legte um 3,9 Prozent zu.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.550,98 -0,22 -45,74 3,99 S&P-500 2.341,59 -0,10 -2,39 4,59 Nasdaq-Comp. 5.840,37 0,20 11,64 8,49 Nasdaq-100 5.374,27 0,19 10,28 10,50

Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 826 Mio 791 Mio Gewinner 1.500 1.537 Verlierer 1.487 1.420 Unverändert 122 139 Knapp behauptet - Das Scheitern des ersten großen Reformprojekts von US-Präsident Donald Trump belastete vor allem zu Handelsbeginn. Im Verlauf verminderten die Indizes ihre Verluste aber. Die Schlappe sorgte nicht für einen größeren Ausverkauf, nachdem die Börsianer zunächst noch befürchteten, dass damit auch die anderen Reformen in Frage stehen. Die Stimmung bleibt aber angeknackst, auch weil der Dow den achten Tag in Folge nachgab. Die Apple-Aktie legte 0,2 Prozent zu, nachdem der Konzern einen wichtigen Patentstreit in China gewonnen hatte. Dow Chemical und Dupont dürfen sich aus Sicht der EU-Kommission zusammenschließen. Dow gewannen 1,5 Prozent, Dupont 1,2 Prozent. Die Aktien von Krankenhausbetreibern legten mit dem Scheitern der Gesundheitsreform zu. HCA stiegen um 5,2 Prozent, Tenet Healthcare um 1,4 Prozent und Lifepoint Health um 1,7 Prozent. Auch Pharmawerte schnitten besser ab als der Gesamtmarkt. Für die Snap-Aktie ging es um 4,8 Prozent nach oben. Eine Reihe von Analysehäusern startete Aktie mit positiven Einschätzungen.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,26 0,8 1,25 5,5 5 Jahre 1,92 -2,7 1,94 -0,8 7 Jahre 2,19 -4,0 2,23 -5,8 10 Jahre 2,37 -3,8 2,41 -7,1 30 Jahre 2,98 -3,1 3,01 -8,5 Der "sichere Hafen" der Anleihen war mit der wegen der gescheiterten Gesundheitsreform gestiegenen politischen Unsicherheit gesucht. Zudem wurde die Trump-Reflation teilweise ausgepreist. Sollte Trump nicht liefern können, seien die Inflationserwartungen möglicherweise zu hoch, hieß es. Für die Rendite zehnjähriger US-Papiere ging es um 4 Basispunkte auf 2,37 Prozent nach unten.

Devisen

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:28 % YTD EUR/USD 1,0863 -0,0% 1,0864 1,0870 +3,3% EUR/JPY 120,17 -0,0% 120,19 119,78 -2,3% EUR/GBP 0,8653 +0,0% 0,8650 0,8647 +1,5% GBP/USD 1,2555 -0,1% 1,2562 1,2574 +1,8% USD/JPY 110,63 -0,0% 110,64 110,19 -5,4% USD/KRW 1111,10 -0,0% 1111,40 1113,16 -8,0% USD/CNY 6,8841 +0,2% 6,8729 6,8745 -0,9% USD/CNH 6,8640 +0,1% 6,8562 6,8526 -1,6% USD/HKD 7,7677 +0,0% 7,7674 7,7672 +0,2% AUD/USD 0,7610 -0,1% 0,7614 0,7629 +5,5% Der Dollar stand mit der Trump-Pleite unter Druck und rutschte auf den tiefsten Stand seit vier Monaten. Damit notierte der Greenback auf Niveaus, die er zuletzt im Umfeld des Wahlsiegs von Trump im November gesehen hatte. "Es ist wichtig, dass Trump nun etwas Substanzielles liefert, sonst werden die Zweifel nur noch zunehmen", sagte Craig Erlam vom Londoner Broker Oanda. Nach der Wahl Trumps hatte der Dollar stark aufgewertet in Erwartung einer anziehenden Inflation und damit steigender Zinsen. Der Euro stieg in der Spitze auf 1,0906 Dollar, im späten Geschäft holte der Dollar etwas auf und der Euro stand schließlich bei 1,0864.

++++ Rohstoffe +++++

Öl

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,01 47,73 +0,6% 0,28 -14,3% Brent/ICE 51,00 50,75 +0,5% 0,25 -12,0% Die Ölpreise zeigten sich mit Abgaben, schlossen aber deutlich über den Tagestiefs. Die Opec hatte ihre Mitglieder ermahnt, die beschlossenen Förderkürzungen einzuhalten, asonsten könne es am Ölmarkt wieder zu Verspannungen kommen. Vor diesem Hintergrund steht auch eine mögliche Verlängerung der Förderkürzungen um weitere sechs Monate im Raum. Übergeordnet belastet weiter die Sorge um ein weiter steigendes Ölangebot - vor allem durch eine anziehende US-Förderung. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 0,5 Prozent auf 47,73 Dollar. Im asiatisch dominierten Geschäft am Dienstag ziehen die Ölpreise etwas an.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.253,94 1.255,80 -0,1% -1,86 +8,9% Silber (Spot) 18,05 18,10 -0,3% -0,05 +13,4% Platin (Spot) 970,50 968,00 +0,3% +2,50 +7,4% Kupfer-Future 2,62 2,63 -0,2% -0,01 +4,4% Der Goldpreis machte mit der Trump-Niederlage einen deutlichen Satz über die Marke von 1.250 Dollar je Feinunze. Er profitierte von der wieder gestiegenen Verunsicherung unter den Investoren wie auch vom deutlich gefallenen Dollar. Das Edelmetall wurde auch deshalb gekauft, weil die Spekulationen auf steigende Zinsen einen Dämpfer erhalten haben mit der Trump-Schlappe. Die Feinunze lag bei 1.255 Dollar, ein Plus von 0,9 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Das BIP in Südkorea ist 2016 nach reviderten Daten um 2,8 und nicht um 2,7 Prozent zum Vorjahr gestiegen.

HNA

Der chinesische Mischkonzern HNA will sich an dem Schweizer Flughafen-Retailer Dufry beteiligten. Die HNA Group sei an einige Aktionäre des Betreibers von Duty-Free-Geschäften herangetreten, darunter auch Singapurs Staatsfonds Temasek und GIC, wie mit der Sache vertraute Personen sagten. Die Dufry AG wird zurzeit mit 7,6 Milliarden US-Dollar bewertet.

SAMSUNG

Nach dem Debakel mit dem Smartphone Galaxy Note 7 hat Samsung ein umfassendes Recycling-Konzept vorgelegt, das den Verkauf runderneuerter Note 7-Geräte oder die Verwertung einzelner Komponenten vorsieht. Ziel sei ein "umweltfreundlicher" Abbau der riesigen Lagerbestände. Der Konzern hatte Millionen der Smartphones wegen explosionsgefährdeter Akkus aus Sicherheitsgründen zurückgerufen.

UBER

Drei Tage nach einem Unfall sind die selbstfahrenden Autos des US-Fahrdienstanbieters Uber wieder auf die Straßen in den USA zurückgekehrt. Nach Polizeiangaben hatte der Fahrer eines anderen Autos dem Uber-Wagen die Vorfahrt genommen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

