'March for Europe' - Tausende Berliner feiern Europa

BERLIN (dpa-AFX) - Tausende Menschen sind in Berlin zum 60. Jahrestag der Römischen Verträge für die europäische Idee auf die Straße gegangen. 4000 Teilnehmer folgten nach Angaben der Veranstalter am Samstag dem Aufruf verschiedener Vereine und Gewerkschaften, für ein geeintes und freies Europa und zugleich "gegen die Rückkehr zu Nationalismus, Abschottung und Konfrontation" zu demonstrieren.

Die Teilnehmer zogen vom Bebelplatz zum Brandenburger Tor, wo auf einer Abschlusskundgebung symbolisch eine Wand aus Pappkartons eingerissen wurde. Wie in vielen anderen europäischen Städten war die EU-Fahne auf T-Shirts, Luftballons und Transparenten der Teilnehmer allgegenwärtig. Auf Plakaten waren Parolen wie "Some call it Europa - we call it HOME!" (Einige nennen es Europa, wir nennen es Zuhause) und "Stand up Europe" (Steh auf, Europa) zu lesen. Die Veranstaltung blieb bis zum Nachmittag friedlich.

Am 25. März 1957 hatten Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg, die Niederlande und die Bundesrepublik Deutschland in Rom die Verträge zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft unterzeichnet. Damit legten die Staaten den Grundstein für die Europäische Union./afa/DP/he