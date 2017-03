May - London-Attentäter in Großbritannien geboren

London (Reuters) - Der Attentäter von London wurde nach den Worten von Premierministerin Theresa May in Großbritannien geboren.

Er sei den Sicherheitsbehörden bekannt gewesen, sagte May am Donnerstag vor dem Parlament. "Vor einigen Jahren wurde gegen ihn vom (Geheimdienst) MI5 im Zusammenhang mit gewalttätigem Extremismus ermittelt", sagte sie vor den Abgeordneten. "Er war nur eine Randfigur."

Die Polizei geht davon aus, dass der Anschlag am Mittwoch von einem Einzeltäter verübt wurde. Er war zunächst auf der Westminster-Brücke mit einem Auto in die Passanten gerast. Später krachte der Wagen in den Zaun des Parlaments, wo der Attentäter einen Polizisten niederstach, bevor er von Sicherheitskräften erschossen wurde. Neben dem Polizisten kamen auf der Brücke eine Frau Mitte 40 und ein Mann Mitte 50 ums Leben.