Mehr Asylanträge in Deutschland als in übrigen 27 EU-Staaten zusammen

LUXEMBURG (AFP)--In Deutschland sind in den ersten drei Quartalen 2016 mehr Asylanträge gestellt worden als in den übrigen 27 EU-Staaten zusammen: Von Januar bis einschließlich September vergangenen Jahres wurden in der Europäischen Union knapp 988.000 Asylanträge verzeichnet - davon mehr als 612.400 in Deutschland. Dies geht aus einem Zahlenwerk der Statistikbehörde Eurostat hervor, über das die Zeitung Die Welt zuerst berichtete.

Damit entfielen rund 62 Prozent der in der EU gestellten Anträge auf Deutschland. Den zweiten Platz nimmt laut Eurostat Italien mit gut 85.000 Asylanträgen ein, gefolgt von Frankreich (knapp 62.000), Österreich (gut 34.500) und Griechenland (knapp 30.500). In der gesamten EU gab es den Statistikern zufolge knapp 756.000 erstinstanzliche Entscheidungen über Asylanträge, davon gut 420.000 in Deutschland.

DJG/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 03, 2017 06:08 ET (11:08 GMT)- - 06 08 AM EST 01-03-17