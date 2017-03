Der DAX -Konzern erwartet für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres nun einen Umsatzanstieg gegenüber dem Vorquartal von etwa 8 Prozent. Anfang Februar hatte Infineon einem Umsatzanstieg von 3 bis 7 Prozent vorhergesagt. Dem neuen Ausblick liege ein durchschnittlicher Euro-Dollar-Wechselkurs von etwa 1,07 zugrunde. Die Segmentergebnis-Marge werde nun bei etwa 17 statt 15 Prozent gesehen.

Für das Gesamtjahr per 30. September 2017 prognostiziert Infineon bei einem für das zweite Halbjahr unterstellten Euro-Dollar-Wechselkurs von 1,10 einen Anstieg des Umsatzes von 8 bis 11 Prozent, vorher waren es 4 bis 8 Prozent. Im Mittelpunkt der Spanne werde nun eine Segmentergebnis-Marge von voraussichtlich etwa 17 Prozent statt vorher 16 Prozent erwartet.

Aufgrund der stärker als erwarteten Entwicklung von Umsatz und Auftragseingang seien höhere Investitionen in Fertigungsanlagen notwendig, hieß es weiter. Daher plane das Unternehmen nun Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte einschließlich aktivierter Entwicklungskosten von etwa 1,05 Milliarden Euro nach bisher 950 Million Euro. Darin enthalten seien wie bisher circa 35 Millionen Euro für einen Erweiterungsbau am Hauptsitz von Infineon in Neubiberg.

Die Infineon-Aktie legt um knapp 4 Prozent zu und notiert damit auf einem 15-Jahreshoch.

DJG/bam/mgo Dow Jones Newswires

