Merck beantragt Zulassung von Avelumab als MCC-Therapie in Japan

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck hat in Japan die Zulassung für sein Krebsmittel Avelumab zur Behandlung einer seltenen Hautkrebsart, dem sogenannten Merkelzellkarzinom (MCC), beantragt. Ein Sprecher des Darmstädter Konzerns bestätigte einen entsprechenden Bericht der japanischen Webseite Pharma Japan.

Das neue Immuntherapeutikum wird in dieser Indikation derzeit von der US-Gesundheitsbehörde FDA in einem beschleunigten Verfahren geprüft. Anfang November hatte auch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) den Zulassungsantrag zur Behandlung dieses bösartigen Hauttumors akzeptiert.

Der gemeinsam mit dem US-Konzern Pfizer entwickelte Wirkstoff ist der größte Hoffnungsträger in der Pharma-Pipeline von Merck. Eine erste Markteinführung von Avelumab erwarte Merck 2017, danach will das Unternehmen mindestens eine weitere Marktzulassung pro Jahr bis 2022 erreichen.

March 10, 2017

