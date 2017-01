Merkel bleibt Weltwirtschaftsforum in Davos fern

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird nicht am Weltwirtschaftsforum in Davos teilnehmen. Das bestätigte das Bundespresseamt auf Nachfrage. "Die Kanzlerin wird nicht nach Davos reisen", sagte ein Sprecher.

Das Weltwirtschaftsforum findet zwischen dem 17. Und 20. Januar in den Schweizer Bergen statt und damit kurz vor der Amtsübernahme Donald Trumps in den USA. In dem Wintersportort treffen sich seit über 40 Jahren Unternehmenslenker und Spitzenpolitiker, um über die Probleme des Planeten zu diskutieren. Durch ihre Absage wird die Bundeskanzlerin das zweite Mal in Folge nicht zum Wirtschaftsforum reisen. Ebenfalls fernbleiben wird Frankreichs Staatschef Francois Holland.

