Merkel gegen Protektionismus - Appell für einiges Europa

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Europäische Union angesichts des protektionistischen Kurses von US-Präsident Donald Trump zu einer einigen und offenen Handelspolitik aufgerufen. "Auch wenn wir in Teilen der Welt nationalistische und protektionistische Ansätze auf dem Vormarsch sehen: Europa darf sich niemals einigeln, abschotten und zurückziehen", sagte Merkel in einer Regierungserklärung am Donnerstag im Bundestag. Den Namen Trumps erwähnte sie nicht ausdrücklich - Merkel wird den US-Präsidenten an diesem Dienstag in Washington erstmals persönlich treffen.

"Europa muss sich seine Offenheit gegenüber der Welt bewahren, auch und gerade in der Handelspolitik", forderte die Kanzlerin. Am Nachmittag trifft sie sich in Brüssel mit ihren EU-Kollegen zum Frühjahrsgipfel, bei dem die wirtschaftliche Lage in Europa im Zentrum steht. Weitere Themen sind abermals die Flüchtlingskrise, die Sicherheits- und Verteidigungspolitik und die Lage auf dem Westbalkan./bk/DP/zb