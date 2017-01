Merkel macht Tempo bei Abkommen mit Neuseeland

BERLIN (Dow Jones)--Kanzlerin Angela Merkel hat dem neuseeländischen Regierungschef Bill English Hilfe bei der Fertigstellung des Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union versprochen. Die Bundesregierung habe sich immer dafür eingesetzt, "dass wir das Freihandelsabkommen mit Neuseeland verhandeln können", sagte Merkel am Montag nach einem Treffen mit English im Kanzleramt. Die Einschätzung in Brüssel sei, dass die Verhandlungen sehr zügig geführt werden könnten. Deutschland werde hier gleichwohl "auch Druck in die richtige Richtung machen".

Die EU und Neuseeland hatten Ende Oktober 2015 den Startschuss für die Aufnahme von Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen gegeben. Neuseeland hat bereits zahlreiche solcher Abkommen abgeschlossen, es unterhält entsprechende Verträge unter anderem mit Australien sowie gleichzeitig mit China, Taiwan und Hongkong. Neuseeland und Australien setzen zudem in einem gemeinsamen Bündnis auf Freihandel mit allen Asean-Staaten.

Bei den Verhandlungen über das TPP Abkommen (Trans Pacific Partnership) war Neuseeland führend dabei. Das Abkommen muss in den USA noch ratifiziert werden, der gewählte US-Präsident Donald Trump hat bereits angekündigt, er werde TPP beerdigen. English äußerte sich zu den TPP-Chancen am Montag in Berlin nicht.

