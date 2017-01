Merkel mahnt Einhaltung des Stabilitätspaktes an

Von Stefan Lange

BERLIN/KÖLN (Dow Jones)--Kanzlerin Angela Merkel hat eindringlich die Einhaltung der Finanzmarktregeln in Europa angemahnt. Bei einer Veranstaltung des Deutschen Beamtenbundes in Köln erinnerte Merkel am Montag an die letzte Finanzkrise. Damals hätten doch alle gesehen, was für schwerwiegende Auswirkungen es habe, "wenn die Finanzmärkte sich gegen Europa verbünden". Deshalb seien gemeinsame Regeln aufgestellt worden und für ein glaubwürdiges Europa gelte, dass gemeinsam vereinbarte Regeln auch wirklich gemeinsam eingehalten würden.

Merkel nannte zwar keine EU-Mitgliedstaaten beim Namen. Die CDU-Vorsitzende dürfte aber unter anderem die Regierung in Italien gemeint haben. Rom stützt angeschlagene Banken, allen voran die Banca Monte dei Paschi di Siena, mit Steuergeldern. Das Reglement der EU hingegen sieht vor, dass zunächst das Vermögen der Gläubiger eingesetzt wird, bevor Steuergelder zur Bankenrettung verwendet werden.

Erinnerung an schlechte Zeiten Sie finde es "schon ein wenig schwierig, um es mal ganz vorsichtig zu sagen", wenn angesichts der schwere Krise der europäischen Währung vor gar nicht so vielen Jahren nun ausgerechnet diejenigen als kleinkariert kritisiert würden, die sich an die vereinbarten Regeln hielten, sagte Merkel.

"Wir haben damals in großer Sorge und in großer Eile Rettungspakete verabschiedet, weil die Zinsen in einigen Ländern stiegen und ich kann uns allen in Europa nur raten, diese Zeit nicht einfach zu vergessen", sagte die Kanzlerin. Man müsse sich daran erinnern, "warum wir den Stabilitäts- und Wachstumspakt verändert haben, warum wir neue Regeln eingeführt haben. Denn wir haben dies gemacht, um uns besser zu schützen vor zukünftigen Krisen".

Deshalb müsse gelten, dass gemeinsam Vereinbartes auch eingehalten werde, mahnte die deutsche Regierungschefin. Für sie sei die gemeinsame Eurowährung ein "genauso konstitutiver Bestandteil einer europäischen Gemeinschaft" wie etwa der gemeinsame Grenzschutz oder der gemeinsame Handel.

