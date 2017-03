Merkel schließt bei Beliebtheit zu Schulz auf

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei der persönlichen Beliebtheit zu ihrem Herausforderer Martin Schulz (SPD) aufgeschlossen. Im ZDF-Politbarometer sprechen sich bei der Frage, wen man nach der Bundestagswahl lieber als Kanzler oder Kanzlerin hätte, jetzt 44 Prozent für Merkel und ebenfalls 44 Prozent Schulz aus. Vergangenen Monat hatte der SPD-Mann mit 49 Prozent noch einen deutlichen Vorsprung vor der Amtsinhaberin, die nur auf 38 Prozent kam.

Die Parteien der beiden Kontrahenten liegen derweil beinahe gleich auf. CDU/CSU kommen weiterhin auf 34 Prozent, während die Sozialdemokraten zum dritten Mal in Folge zulegen und nun 32 Prozent erreichen (plus 2). Die Linke verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf 8 Prozent, während die Grünen zwei Punkte auf 7 Prozent einbüßen. Die FDP verliert einen Punkt auf 5 Prozent. Erneut einen Punkt abgeben musste die AfD und liegt nun bei auf 9 Prozent.

Damit gäbe es weiterhin nur eine klare Mehrheit für CDU/CSU und SPD - für Rot-Rot-Grün oder eine Koalition aus CDU/CSU, Grünen und FDP würde es nicht reichen.

