Merkel sieht mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede mit CSU

MüNCHEN (AFP)--CDU-Chefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor dem sogenannten Friedensgipfel von CDU und CSU die Gemeinsamkeiten der Schwesterparteien betont. Sie sei sicher, dass die Unionsparteien "sehr viel mehr gemeinsam haben als das, was unterschiedlich beantwortet wird", sagte Merkel am Sonntag in München vor Journalisten. CDU und CSU wollten bei ihrem Treffen die Grundlagen für das Wahlprogramm zur Bundestagswahl im September legen.

Die Spitzen von CDU und CSU werten am Sonntag zunächst die Ergebnisse ihrer sechs im vergangenen Jahr abgehaltenen Deutschlandkongresse aus, um auf dieser Grundlage die Grundzüge des gemeinsamen Wahlprogramms festzulegen. Die von der CSU geforderte Obergrenze für Flüchtlinge wird nicht darin vorkommen, die CSU wird dies ihn ihrem eigenständigen zusätzlichen Wahlprogramm namens Bayernplan aufnehmen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2017 10:06 ET (15:06 GMT)- - 10 06 AM EST 02-05-17