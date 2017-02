Merkel spricht mit Peugeot-Chef über Opel

Von Nick Kostov

PARIS (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel wird sich am Mittwoch mit dem Chef des Autobauers Peugeot, Carlos Tavares, treffen. Ein Termin für dieses Treffen, bei dem über die mögliche Übernahme des Wettbewerbers Opel gesprochen werde, sei nicht festgelegt worden, sagte eine Sprecherin von Peugeot. "Beide, Merkel und Tavares, haben volle Terminkalender, aber sie wollen sich treffen."

Der Sprecherin zufolge ist Tavares auch sehr daran interessiert, die bei Opel vertretenen Gewerkschafter zu treffen. Die IG Metall hatte am Dienstag überrascht auf die Gespräche zwischen der Opel-Mutter General Motors und Peugeot reagiert und vor einer Verletzung von Mitbestimmungsrechten gewarnt.

