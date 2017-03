Merkel verteidigt vor Trump ihre Flüchtlingspolitik

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach früherer Kritik von Donald Trump hat Kanzlerin Angela Merkel ihre Flüchtlingspolitik im Beisein des US-Präsidenten verteidigt. Illegale Migration müsse geordnet und gesteuert, zudem müssten die Schlepper gestoppt werden, sagte Merkel am Freitag nach ihrem ersten persönlichen Treffen mit Trump im Weißen Haus in Washington. Trump will die USA strikt gegen Ausländer abschotten, die aus seiner Sicht unerwünscht sind, darunter auch Flüchtlinge.

Beim Schutz der Außengrenzen müsse im gegenseitigen Interesse mit den Nachbarn gearbeitet werden, sagte Merkel. "Aber meine Überzeugung ist, dass wir dies im Blick auf die Flüchtlinge tun müssen." Ihnen müssten vor Ort Lebenchancen gegeben werden, indem man den Ländern in der Region helfe, die oft nicht dazu in der Lage seien oder in denen Bürgerkriege herrschten. Dies sei die richtige Art des Herangehens.

Trump hatte Merkel wegen ihrer Entscheidung, im Sommer 2015 die Grenzen für syrische Bürgerkriegsflüchtlinge offenzuhalten, in früheren Äußerungen eine "katastrophal" falsche Flüchtlingspolitik vorgeworfen./bk/DP/fbr