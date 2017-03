Merkel würdigt Wahlausgang in den Niederlanden

BERLIN (Dow Jones)--Kanzlerin Angela Merkel hat den Sieg der rechtsliberalen Partei VVD von Ministerpräsident Mark Rutte bei der Parlamentswahl in den Niederlanden als "guten Tag für die Demokratie" gewürdigt. "Die Niederlande sind unser Partner, unser Freund, unser Nachbar. Deshalb habe ich mich sehr gefreut - und ich denke es geht vielen so -, dass eine hohe Wahlbeteiligung zu einem sehr proeuropäischen Ergebnis geführt hat", sagte die CDU-Vorsitzende am Donnerstag in Berlin.

Die VVD hatte sich am Mittwoch gegen die rechtspopulistische PVV von Geert Wilders durchgesetzt. Merkel sprach von einem "klaren Signal" und betonte, dies sei passiert "nach Tagen, in denen die Niederlande Anwürfe und Vorwürfe zu ertragen hatten, die aus der Türkei kamen und völlig inakzeptabel sind, und das nach Tagen, in denen wir ihnen unsere Solidarität gezeigt haben".

Sie habe am Mittwoch ihrem Kollegen Mark Rutte gratuliert, sagte Merkel. "Wir freuen uns auf eine zukünftige Zusammenarbeit."

