Mitarbeiter-Benefits: Facebook bietet allen Angestellten sechs Wochen bezahlte Auszeit für kranke Familienmitglieder | Nachricht | finanzen.net

Jobs bei dem weltgrößten sozialen Netzwerk Facebook dürften künftig noch begehrter werden, als sie es ohnehin schon sind. Denn die Facebook-Chefin Sheryl Sandberg hat für alle Angestellten ein Angebot, an dem sich viele andere Jobgeber - nicht nur in den USA - ein Beispiel nehmen könnten.

6 Wochen bezahlte Auszeit für die Familie

Sandberg kündigte im Rahmen der "Makers"-Konferenz in Kalifornien an, dass sich Facebook-Angestellte, die sich um kranke Familienmitglieder kümmern, für diesen Zweck künftig sechs Wochen lang bezahlt von der Arbeit freistellen lassen können. Doch damit nicht genug: Drei zusätzliche Tage frei gibt es für Angestellte, um die Betreuung kurzzeitig kranker Familienmitglieder, etwa Kinder mit einer Erkältung, zu gewährleisten. Zudem wird der so genannte Trauerurlaub, also die Zeit, die Angestellte der Arbeit nach einem Trauerfall in der Familie fernbleiben dürfen, auf 20 Tage verdoppelt.

Sandbergs persönliches Anliegen

Nachdem Sheryl Sandberg ihren Ehemann 2015 überraschend durch einen Unfall verlor, ist die Neuregelung für sie "eine persönliche Sache". Facebook habe ihr damals eine Auszeit und Flexibilität ermöglicht, "und jetzt tun wir noch mehr", so die Facebook-Chefin.

Silicon-Valley-Riesen buhlen um Mitarbeiter

Im Ringen um hochqualifizierte Angestellte überbieten sich die Tech-Unternehmen im Silicon Valley seit geraumer Zeit mit Benefits und Zugeständnissen an ihre Mitarbeiter. Mit der sechswöchigen Pflegeauszeit für Familienmitglieder, die Facebook-Angestellte alle 12 Monate wieder neu in Anspruch nehmen können, hat das weltgrößte soziale Netzwerk nun die Nase vorn. Erst 2016 hatte das Unternehmen die Elternzeit für Männer und Frauen, die bei Facebook angestellt sind, auf vier Monate ausgeweitet. Die neue bezahlte Auszeit gilt nun für alle Mitarbeiter, nicht nur für Neu-Eltern.

Andere Unternehmen sollen nachziehen

Sandberg rief im Rahmen der Konferenz andere Unternehmen dazu auf, dem Beispiel von Facebook zu folgen und ihren Mitarbeitern ähnliche Benefits anzubieten. Auch nahm sie die Politik in die Pflicht, die Bedingungen dafür zu schaffen, dass auch Mitarbeiter, die nicht bei einem Milliardenunternehmen wie Facebook beschäftigt sind, entsprechende Auszeiten für die Familie ohne Gehaltseinbußen ermöglicht bekommen. "Die Menschen sollten in der Lage sein zu arbeiten und gleichzeitig für ihre Familien da zu sein", so Sandberg weiter.



