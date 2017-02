Model 3 als Argument: Analyst: Jetzt ist der beste Zeitpunkt, um Tesla-Aktien zu kaufen | Nachricht | finanzen.net

Für Tesla -Anleger waren die vergangenen drei Monate seit der US-Präsidentschaftswahl im November eine durchaus erfreuliche Angelegenheit: Die Tesla-Aktie hat einen deutlichen Erholungskurs eingeleitet und fast 40 Prozent zugelegt. Die vermeintliche Nähe, die Tesla-Chef Elon Trump zu dem in der Techwelt durchaus umstrittenen US-Präsidenten sucht, hat Tesla-Titeln also zumindest nicht geschadet.

Musk und Trump: Wieso die Kombination wider Erwarten passt

Dabei hatte der Chef des Elektroautoriesen in der Vergangenheit eher mit Trumps Vorgänger, dem Demokraten Barack Obama , sympathisiert und während des Wahlkampfes Trumps Gegenkandidatin, Hillary Clinton, unterstützt. Schließlich hatte Donald Trump bereits vor seinem Amtsantritt deutlich gemacht, wo mit ihm als Präsident die Reise hingehen soll: Rückkehr zu fossilen Brennstoffen, härtere Gangart bei Integrationswilligen, America First. Themen, bei denen der aus Südafrika stammende Musk, dessen international tätiger Tesla-Konzern den Fokus auf saubere Energie legt, traditionsgemäß die gegenteilige Meinung vertritt. So überraschte es nicht wenige, als Musk sich einem Beratergremium anschloss, das dem US-Präsidenten in Sachen Wirtschaftsfragen zur Seite stehen soll.

Doch es gibt einen Punkt, in dem Trump und Musk offenbar auf einer Wellenlänge schwimmen: Die Tatsache, dass Tesla seine Elektroautos in den USA baut und das auch das neue Milliardenprojekt des Unternehmens, die Gigafabrik, im US-Bundesstaat Nevada hochgezogen wird, ist genau im Sinne des US-Präsidenten. Trump hatte immer wieder mit markigen Worten gedroht, dass er Unternehmen, die ihre Produkte außerhalb der USA produzieren lassen, statt für Arbeitsplätze im eigenen Land zu sorgen, mit empfindlichen Strafzöllen belegen lassen will.

Tesla-Chef verteidigt seine Tätigkeit für Trump

Aus Sicht von Elon Musk könnte die Zusammenarbeit mit dem neuen ersten Mann im Weißen Haus auch noch aus ganz anderer Sicht Sinn machen. Er wolle der neuen Regierung "Feedback zu Fragen geben, die für unser Land und die Welt wichtig sind", twitterte Musk, nachdem zahlreiche Musk-Fans ihrer Enttäuschung auf Twitter Luft gemacht hatten. Er zeigte sich überzeugt, dass es nichts bringe, den Präsidenten und sein Team per se anzugreifen. Stattdessen sei kritisches Engagement besser, als ein Ausstieg aus Protest, verteidigte sich Musk bei seiner Followerschaft.

Activists should be pushing for more moderates to advise President, not fewer. How could having only extremists advise him possibly be good? - Elon Musk (@elonmusk) 5. Februar 2017

Kritisch einbringen will er sich und verfolgt dabei ein klares Ziel: Alternative Energien sollen deutlich ausgebaut werden. Kein Wunder, hat Tesla sich in den vergangenen Jahren doch vom reinen Elektroautobauer zum umfassenden Energiekonzern gemausert. So hatte unter anderem die Übernahme von SolarCity den Wandel eingeläutet, darüber hinaus verfolgt Musk weitere hochfliegende Pläne, um die Welt von fossilen Energien unabhängiger zu machen, etwa durch ein Solardach aus dem Hause Tesla.

Analyst empfiehlt: Jetzt Tesla-Aktien kaufen

Doch die jüngste Kaufempfehlung für die Tesla-Aktie wird von einem Experten nicht mit Teslas Geschäftsmodell, die Welt ein bisschen sauberer zu machen, begründet. Stattdessen nennt Ben Kallo, Analyst beim Investmenthaus Robert W. Baird, das Kerngeschäft als ausschlaggebendes Kaufargument. Denn der Experte erwartet eine positive Überraschung, wenn Tesla am 22. Februar über seine Geschäftsentwicklung im vierten Quartal berichten wird und rät Anlegern daher, sich im Vorfeld der voraussichtlich positiven Zahlen richtig zu positionieren. Kallo setzt dabei auf das neue Model 3, dessen Auslieferung an Kunden bereits zum Jahresende starten soll. "Wir wollen Aktien besitzen, bevor Tesla seine Produktion für das Model 3 hochfährt", so der Experte. Schließlich sei es historisch gesehen in den sechs Monaten vor der Markteinführung neuer Modelle stets zu einer positiven Aktienkursentwicklung gekommen, begründet Kallo seine Kaufempfehlung.

Kommt die Tesla-Kapitalerhöhung?

Er geht weiterhin davon aus, dass Tesla in der ersten Jahreshälfte sein Kapital erhöhen wird, um bei den Investoren Vertrauen zu schaffen, dass der Produktionsstart für das Mittelpreismodell Tesla 3 unmittelbar bevorsteht. Dieser Schritt würde für die Aktie den Weg nach oben freimachen, erklärte Kallo weiter. Um seine positive Einschätzung zu untermauern, hat der Analyst dann auch ein ambitioniertes Kursziel von 338 Dollar ausgegeben. Verglichen mit dem aktuellen Kurswert wäre dies ein Sprung um mehr als 25 Prozent.



