Möglicher Opel-Verkauf ruft in Europa politischen Widerstand hervor

Von William Boston und Nick Kostov

BERLIN/PARIS (Dow Jones)--Die CEOs von General Motors und Peugeot haben am Mittwoch rasch reagiert, als deutlich wurde, dass angesichts eines möglichen Verkaufs der GM-Tochter Opel an den französischen Wettbewerber in Deutschland politischer Widerstand aufkeimt. Sowohl in Deutschland als auch in Frankreich wird in diesem Jahr gewählt - somit sind drohende Jobverluste womöglich das größte Hindernis für einen wie auch immer gearteten Deal zwischen Opel und Peugeot.

GM-Chefin Mary Barra ist am Mittwoch zum Opel-Stammsitz nach Rüsselsheim gereist, um mit dem Opel-Management und Arbeitnehmervertretern zu sprechen. Peugeot-Chef Carlos Tavares wiederum bat um eine Unterredung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel , um bei ihr um Unterstützung für die Pläne zu werben. Tavares versäumte es auch nicht, bei der Gelegenheit auf den schnellen Restrukturierungserfolg bei dem französischen Autohersteller hinzuweisen.

Regierungssprecher Steffen Seibert sagte bei einer Pressekonferenz in Berlin, eine offizielle Anfrage von Peugeot zu einem eventuellen Gespräch mit Merkel habe das Büro der Bundeskanzlerin zwar noch nicht erreicht, allerdings wolle die Bundesregierung den Vorgang begleiten, da ihr an einer "erfolgreichen Zukunft von Unternehmen und Standorten gelegen" sei.

Nahles: Sicherung der deutschen Werke hat oberste Priorität Die Opel-Verkaufsgespräche reißen bei der Bundeskanzlerin alte Wunden auf. Im Jahr 2009 hatte sie hart darum gekämpft, dass der damals geplante Verkauf des deutschen Traditionsunternehmens an den kanadischen Autozulieferer Magna nicht zu massiven Stellenstreichungen in deutschen Opel-Werken führt. Doch schließlich überlegte es sich GM anders und nahm die Restrukturierung seines Europageschäfts selbst in die Hand.

Nun macht GM ausgerechnet im Wahljahr, in dem Angela Merkel angesichts der politischen Konkurrenz durch SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz um ihre Kanzlerschaft bangen muss, eine erneute Kehrtwende. Das Kabinett habe intensive Gespräche über den Verkauf und die Zukunft von Opel geführt, sagte Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD). Den Fortbestand der drei Opel-Werke in Deutschland zu sichern, habe höchste Priorität, sagte Nahles nach dem Kabinettstreffen zu Journalisten.

Opel ist einer der ältesten Autohersteller Deutschlands. Das Unternehmen, das 1862 mit der Herstellung von Nähmaschinen an den Start ging, baute 1899 erstmals Autos. Im Jahr 1929 wurde Opel inmitten der Weltwirtschaftskrise von General Motors übernommen. Heute sind Opel und die britische Schwestermarke Vauxhall mit zehn Werken in Europa vertreten. Der Autohersteller hat 38.000 Mitarbeiter, davon 19.000 in Deutschland.

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) übte bereits offen Kritik an den Verhandlungen über einen Verkauf von Opel an Peugeot. Die Ministerin hatte der Bild-Zeitung gesagt, sie finde es nicht akzeptabel, dass eine solche Entscheidung an die Öffentlichkeit gelangt, ohne dass vorher mit Betriebsrat, IG-Metall oder der Landesregierung darüber gesprochen worden sei.

Vauxhall-Mitarbeiter wollen nicht ins Hintertreffen geraten Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier machte sich unterdessen für die Arbeitsplätze im Rüsselsheimer Werk stark. "Es ist vergleichsweise egal, ob der Eigentümer wie bisher in den USA sitzt oder in Frankreich", sagte der CDU-Politiker. "Entscheidend ist, was hier geschieht", fügte er hinzu. Wichtig sei, dass das Opel-Entwicklungszentrum am hessischen Standort Rüsselsheim bleibe.

Sollten Arbeitsplätze in Frankreich in Gefahr sein, rechnen Analysten auch dort mit Widerstand. Der französische Staat ist mit 14 Prozent an der PSA Peugeot Citroen SA beteiligt. Peugeot könnte somit in der Zwickmühle stecken, wenn im Wahljahr 2017 Regierung und Arbeitnehmervertreter in Deutschland wie in Frankreich einer Restrukturierung von Opel im Wege stehen. Frankreichs Gewerkschaften sind berüchtigt für ihre Einflussnahme auf die Politik, indem sie die Wirtschaft des Landes durch Streiks lahm legen.

Auch die britischen Arbeitnehmervertreter sind alarmiert. Es wird befürchtet, dass Peugeot-Chef Tavares andernorts den Rotstift ansetzen könnte, beispielsweise bei Vauxhall, um sich die politische Unterstützung Deutschlands und Frankreichs zu sichern. Len McCluskey, Generalsekretär der größten britischen Gewerkschaft Unite, sagte, der Entschloss von GM, Opel zu verkaufen, sei vermutlich eine Folge des Brexit-Referendums, und rief die britische Regierung dazu auf, Vauxhall zu unterstützen.

Es könne nicht sein, dass die Zukunft britischer Arbeiter in den Händen der französischen Regierung und ihrer Unterstützung für Peugeot liege, sagte er am Mittwoch nach einer Unterredung mit dem Staatssekretär für Geschäfte, Energie und Industriestrategie, Greg Clark, zu Journalisten. Die britische Regierung müsse den Arbeitern in den Vauxhall-Werken mindestens ebenso viel Rückhalt geben.

February 15, 2017

