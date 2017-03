Moodys bestätigt Ratings der Deutschen Bank - Ausblick stabil

FRANKFURT (Dow Jones)--Nachdem die Deutsche Bank am Wochenende eine Kapitalerhöhung und Kurskorrekturen angekündigt hat, hält die Ratingagentur Moody's an ihrer Bonitätsbeurteilung des Geldhauses fest. Das Rating für vorrangige, unbesicherte Verbindlichkeiten lautet unverändert "Baa2", der Ausblick sei stabil.

Die nun angekündigten Schritte seien - in Verbindung mit den Fortschritten beim Abbau von Risiken in der Bilanz - positiv für die Inhaber von Anleihen der Deutschen Bank. Mit der Kapitalerhöhung schaffe sich die Bank zeitlich und finanziell Spielraum, ihre revidierten Ziele bis 2020 zu erreichen. Das Vertrauen von Kunden und Geschäftspartnern dürfte gestärkt werden, so die Ratingagentur.

March 06, 2017

