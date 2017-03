Nach Gewinnsprung: Deutsche Wohnen-Aktie von Gewinnmitnahmen belastet: Dividende für 2016 deutlich erhöht | Nachricht | finanzen.net

Nach einem deutlichen Gewinnplus 2016 können sich die Aktionäre über eine höhere Dividende freuen. Wie der im MDAX notierte Wohnimmobilienkonzern aus Berlin mitteilte, sollen die Anteilseigner 0,74 Euro je Aktie erhalten, 20 Cent mehr als im Vorjahr.

Im laufenden Jahr peilt der Konzern einen FFO I - die gängige Kennziffer in der Immobilienbranche für den operativen Gewinn - von rund 425 Millionen Euro an. 2016 steigerte Deutsche Wohnen das operative Ergebnis auf 384 von 304 Millionen Euro, wie schon im Februar mitgeteilt worden war. Der Nettoinventarwert (NAV) legte wegen der hohen Preise um 29 Prozent auf 29,68 Euro je Aktie zu. Die Vertragsmieten stiegen im Berichtszeitraum auf 704,5 von 634 Millionen Euro.

Wachsen will Deutsche Wohnen vor allem organisch. Die Qualität des Bestandes soll verbessert werden. Bis 2021 soll in rund 30.000 Wohnungen mit überdurchschnittlichen Zukunftsperspektiven 1 Milliarde Euro fließen. Darüber hinaus sollen in den nächsten vier Jahren für knapp 0,5 Milliarden Euro rund 2.200 Wohnungen entstehen.

Die Deutsche Wohnen verwaltet derzeit insgesamt gut 160.000 Einheiten, davon knapp 158.000 Wohneinheiten.

Die Deutsche Wohnen-Aktie muss im XETRA-Geschäft zwischenzeitlich dennoch einen Abschlag von mehr als 3,4 Prozent hinnehmen und notiert damit am MDAX-Ende. Eine Studie der Deutschen Bank belastete.

FRANKFURT (Dow Jones)

