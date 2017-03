Nach fulminantem Start: Analysten: Snapchat-Aktie nach Börsengang massiv überbewertet | Nachricht | finanzen.net

Die Snapchat -Mutter Snap hat in der vergangenen Woche einen phänomenalen Start an der Börse hingelegt. Schon der erste Kurs der Snap-Aktie in New York lag am Donnerstag mit 24 Dollar rund 40 Prozent über dem Ausgabepreis - und das war noch längst nicht das Ende. Am Freitag gewann das Papier im US-Handel zeitweise rund 16 Prozent, schloss dann aber "nur" knapp 11 Prozent höher bei 27,09 Dollar.

Einen solch phantastischen Börsenstart hatte wohl niemand erwartet. Das Unternehmen hat noch nie Gewinne geschrieben und andere Tech-Börsengänge, wie beispielsweise der des großen Konkurrenten Facebook im Jahr 2012, hatten zunächst zu einer Bruchlandung für die Aktien geführt. Auch die Snapchat-Gründer hatten mit einer angepeilten Preisspanne von 14 bis 16 Dollar bei der Platzierung der Aktien im Rückblick offenbar eher konservative Vorstellungen - zumindest, wenn man die momentane Börsenstimmung betrachtet. Doch die aktuelle Euphorie könnte viel zu hoch gegriffen sein, sagen Analysten. Sie glauben, dass die Snapchat-Aktie schon jetzt viel zu teuer ist.

Analysten gehen mit Snapchat hart ins Gericht

Der Nomura-Analyst Anthony DiClemente schreibt in seiner Studie von Donnerstag etwa, dass das Kurspotenzial der Snap-Aktie begrenzt sei. Er setzte das Kursziel daher auf 16 Dollar fest, seine Empfehlung für Anleger lautet "Reduce". Weitere Experten schlossen sich dieser Meinung an und gingen sogar noch härter mit dem Börsenneuling ins Gericht.

Sageworks-Analyst Brian Hamilton sagte beispielsweise, Snap erscheine ihm ungeheuerlich überbewertet, und auch Brian Wieser von der Pivotal Research Group schrieb in seiner Analyse, dass Snapchat "signifikant überbewertet" sei, auch wenn das Unternehmen künftig erhebliche Möglichkeiten hätte. Dem gegenüber stünden aber auch erhebliche Risiken. Laut ihm sei das Papier daher momentan lediglich rund zehn Dollar wert, und selbst diese Bewertung sei schon bis aufs äußerste gestreckt.

Snap-Aktie halten oder verkaufen

Laut "MarketWatch" haben nach dem Börsengang am Donnerstag insgesamt sechs Analysten die Snapchat-Mutter in die Bewertung aufgenommen. Nur zwei von ihnen haben ihr Kursziel oberhalb des Ausgabepreises von 17 Dollar gesetzt, liegen mit einem Wert von jeweils 22 Dollar aber noch deutlich unter dem aktuellen Kursniveau. Alle anderen Experten sind deutlich pessimistischer für den Wert und empfehlen ihn teilweise auch zum Verkauf. Zu einem Kauf der Papiere rät hingegen niemand.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, Astrid Stawiarz/Getty Images, charnsitr / Shutterstock.com