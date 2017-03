€uro am Sonntag

: Wir sind ein privates Unternehmen. Unsere Kunden sind Investoren, die an überdurchschnittlichen Renditen interessiert sind - auch größere chinesische Unternehmen, etwa Versicherer. Weil Sektoren, die durch Pekings Wirtschaftsplanung gefördert werden, deutlich zulegen, haben wir uns darauf fokussiert. Das sind Trends, von denen jeder andere profitieren kann - etwa in den Branchen Automatisierung und Medizintechnik.

Beim Anlagenbauer KraussMaffei Bers­torff hat AGIC 2016 zusammen mit ChemChina investiert. Wird es weitere ähnliche Kooperationen geben?

Warum nicht? AGIC investiert bis zu 200 Millionen Dollar Eigenkapital pro Transaktion. Wir haben europaweit acht bis zehn Firmen auf unserer Liste. Ein Syndikat gäbe uns die Möglichkeit, größere Firmen ins Portfolio aufzunehmen.

Den ersten Fonds mit einer Milliarde Dollar Volumen hat AGIC gerade geschlossen. Mit dem Geld der chinesischen Investoren sollen mittelgroße europäische Firmen übernommen werden. Ursprünglich sollten auch europäische Investoren am Fonds ­beteiligt werden. Warum kam es anders?

Wir haben wie geplant in Asien und in Europa viele Gespräche geführt. In Europa mit Pensionsfonds und Family Offices, die alle sehr großes Interesse gezeigt haben. Allerdings dauerten die für Investments notwendigen Prozesse hier länger als von uns erwartet. Asiatische Investoren waren deshalb schneller. Wir haben unser Volumen erreicht. Europäische Investoren sind unser Fokus für den zweiten, größeren Fonds mit zwei bis drei Milliarden Dollar Volumen.

Bildquellen: Argum/AGIC Capital, Shutterstock, hxdbzxy / Shutterstock.com