Nachgehakt bei...: Alzchem-Chef Seibel: "Wollen Dividenden zahlen" | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag: Sie wollen Alzchem am 10. Februar an die Börse bringen. Wollen Sie unbedingt die Ersten 2017 sein?

Ulli Seibel: Nein, das hat sich eher zufällig so ergeben. Natürlich beschert uns das nun etwas mehr Aufmerksamkeit, hat bei der Planung aber keine Rolle gespielt.

Was produziert Alzchem?

Unser Schwerpunkt liegt auf Produkten mit typischer Stickstoff-Kohlenstoff-Stickstoff-Bindung. Unsere Erzeugnisse sind chemisch sehr eng miteinander verwandt und bauen aufeinander auf. Die wichtigsten Anwendungen liegen in der Landwirtschaft, im Bereich Pflanzenschutz und Tiernahrung, in der Ernährung, bei Nahrungsergänzungsmitteln für Sportler, reichen aber auch in die Windenergie und Photovoltaik.

Wie groß ist der Markt und in welche Größenordnung wollen Sie hineinwachsen?

Wir haben führende Positionen in ausgewählten Nischenmärkten. Im Spezialchemiebereich wollen wir auch künftig weiter stark wachsen. Dort lag die Ebitda-Marge zuletzt bei weit über 20 Prozent. Damit sollte das Ebitda auch auf Konzernebene stärker zulegen als der Umsatz.

Warum ist die Alzchem-Aktie für Privat­anleger interessant?

Das Tolle an Alzchem ist, dass wir stark aufgestellt sind, um von den Megatrends globales Bevölkerungswachstum, gesundes Altern und Energieeffizienz zu profitieren. Unsere Produkte finden in vielen Branchen Anwendung und so können wir mit einer extrem breiten Produktpalette in ganz unterschiedlichen Märkten aktiv sein.

Wollen Sie eine Dividende zahlen?

Ja. Wir waren stets dividendenfähig und wollen künftig 30 bis 40 Prozent des Nettogewinns ausschütten.

