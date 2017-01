Nachgehakt bei...: CtW-Chef Waizenegger: "Schneepflug auf Abwegen" | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

von Tim Schäfer, New York



€uro am Sonntag: Kundenzahlen steigen und Gewinne sprudeln bei T-Mobile US. Was werfen Sie der Telekom-Tochter vor? Dieter Waizenegger: Wir sind besorgt, weil das Unternehmen Kennzahlen darstellt, die nicht mehr auf US-Rechnungslegungsvorschriften basieren. Außerdem sind wir besorgt, dass Kunden in die Irre geführt werden. Schließlich sind auch die Rechtsverletzungen gegenüber Mitarbeitern ein Problem. Die zahlreichen Verfahren vor Arbeitsgerichten zeigen das.

Was halten Sie von T-Mobile-Chef Legere?

Er ist ein charismatischer Unternehmenschef, der derzeit viel wert ist für das Unternehmen. Ich frage die Telekom: Was macht ihr, um ihn in der Bahn zu halten? Wenn ein Schneepflug unterwegs ist, werden Pfähle gesteckt, um ihm zu zeigen: Hier geht’s lang. Das ist deine Bandbreite. Wo stecken bei Legere die Pfähle? Das wollen wir wissen.

Sie haben im November Beschwerde bei der Börsenaufsicht SEC eingereicht und auch Telekom-Chefkontrolleur Ulrich Lehner aufgefordert, Missstände aufzuklären. Wie hat er reagiert?

Der Aufsichtsrat hat unseren Brief zur Kenntnis genommen und T-Mobile gebeten, das zu untersuchen. Dann haben sie festgestellt, dass es keine Probleme gibt, und uns in drei, vier Zeilen mitgeteilt, dass sie die Sache als erledigt ansehen. Das war nicht das, was wir uns erhofft haben.

Wie gehen Sie jetzt weiter vor?

Wir werden erneut an den Aufsichtsrat herantreten, aber auch Kontakt mit den großen Anteilseignern der Telekom aufnehmen. Beim Bund als Gesellschafter sollte es durchaus Bedenken geben, wenn eines seiner großen Unternehmen eine sehr risikoreiche Strategie fährt. Das sollte auch für den Steuerzahler in Deutschland von Interesse sein.

