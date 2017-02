Nachgehakt bei...: Nemetschek-Chef: 200 Millionen stehen bereit | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

von Wolfgang Ehrensberger und Klaus Schachinger, €uro am Sonntag



€uro am Sonntag: Sie haben gerade mit Ihren vorläufigen Zahlen Ihre eigene Ergebnisprognose verfehlt. Was ist los?

Patrik Heider: Ein unerwarteter einmaliger Umsatzsteuereffekt hat das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) mit 1,4 Millionen Euro belastet, sodass wir unsere Zielspanne um drei Prozent verfehlten. Trotzdem haben wir unsere Profitabilität erhöht, neue Rekorde bei Umsatz und Ergebnis erzielt und durch Investitionen in Personal und Zukäufe die Basis für künftiges Wachstum gelegt. In der Summe stimmt also das Bild.

Apropos Zukäufe - worauf liegt der Fokus?

Wir wollen unser Lösungsportfolio technologisch wie international ausweiten. Kandidaten sollten mindestens fünf bis zehn Millionen Euro Umsatz haben. Derzeit stehen zehn bis zwölf Unternehmen auf unserer Short-List, die in den USA, Europa und Asien ihren Sitz haben.

Welche Mittel stehen zur Verfügung?

Unsere solide Bilanz macht uns handlungsfähig. Für die Finanzierung greifen wir auf liquide Mittel und Banklinien zurück. Wir sehen einen Verschuldungsgrad noch als gesund an, der bei maximal dem Dreifachen des Ebitda liegt. Aktuell stehen uns damit rund 200 Millionen Euro für Akquisitionen zur Verfügung.

Wo spüren Sie Ihren ehrgeizigen Konkurrenten RIB Software am deutlichsten?

Nemetschek liefert Softwarelösungen für Architektur, Ingenieure und Bauunternehmen. Die Wege mit RIB Software kreuzen sich nur in einer Nische unseres Bausegments, wo es um Lösungen für die Kosten- und Zeitplanung bei Bauprozessen geht. Im Bereich 3-D - also alles rund um Architektur- und Ingenieurbaulösungen - spüren wir RIB nicht. Wir sind also sehr viel breiter aufgestellt, was unsere Kompetenz und unsere Lösungen betrifft.

Bildquellen: Nemetschek SE, Nemetschek Group