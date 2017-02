Naturkosthandel verteidigt Marktanteil gegen Supermarkt-Bioangebote

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Ob klassischer Müsli-Laden oder moderner Biomarkt - der deutsche Naturkostfachhandel hat trotz wachsenden Bioangebots in vielen Supermärkten seinen Marktanteil am Geschäft mit Naturkost verteidigt. Noch immer fließe ein gutes Drittel der damit erwirtschafteten Umsätze in die Kassen der rund 2500 Fachläden in Deutschland, berichtete die Geschäftsführerin des Bundesverbandes Naturkost Naturwaren (BNN), Elke Röder, am Montag im Vorfeld der Naturkostmesse Biofach der Deutschen Presse-Agentur.

Insgesamt erzielten die Naturkostläden, die ausschließlich Bioprodukte im Regal haben, 2016 einen Umsatz von 3,21 Milliarden Euro. Mit 5,6 Prozent fiel der Zuwachs allerdings nicht mehr ganz so hoch aus wie im Jahr davor./kts/DP/stw