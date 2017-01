Navios Maritime kündigt Dividende an

-Anzeige-

Die Navios Maritime Midstream Partners L.P. (ISIN: MHY621341046, NYSE: NAP) zahlt ihren Aktionären eine Quartalsdividende von 0,4225 US-Dollar. Auf das Gesamtjahr gerechnet werden 1,69 US-Dollar ausgeschüttet.Die Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 11,95 US-Dollar (Stand: 23. Januar 2017) bei 14,14 Prozent. Die Auszahlung erfolgt am 14. Februar 2017 (Record date: 9. Februar 2017).Navios Maritime besitzt und betreibt ein Flotte von Öltankern. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2016 hat der Konzern einen Umsatz von 22,21 Mio. US-Dollar erwirtschaftet. Der Nettogewinnn lag bei 5,5 Mio. US-Dollar. Die Aktie ist an der Wall Street notiert und hat seit Jahresbeginn 10,39 Prozent an Wert gewonnen.Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de