Neu erschienen: MyDividends: Börsianer achten auf Statistiken | Nachricht | finanzen.net

Die Börse zeigte in den letzten Tagen gewisse Ermüdungsanzeichen. Nach der Übernahme der Amtsgeschäfte in 1 Woche durch Donald Trump rechnet MyDividends mit detaillierten Aussagen zur künftigen Wirtschaftspolitik. Neben Amerika stehen 2017 weitere wichtige Themen wie die Wahlen auf der Agenda.

Lesen Sie den vollständigen Marktkommentar von Werner W. Rehmet in der neuen Ausgabe von MyDividends!

Die TOP-Themen der neuesten Ausgabe

Colgate-Palmolive zahlt seit 1895 eine Dividende

Der amerikanische Konsumgüterhersteller Colgate-Palmolive wird eine Quartalsdividende in Höhe von 39 US-Cents an seine Anteilsinhaber ausbezahlen. Seit 1895 zahlt Colgate-Palmolive ununterbrochen eine Ausschüttung an die Aktionäre. Insgesamt hat das Unternehmen die letzten 53 Jahre seine Dividende Jahr um Jahr erhöht.

Target kündigt 198. Quartalsdividende in Folge an

Der Einzelhandelskonzern Target zahlt für das erste Quartal 2017 eine Dividende in Höhe von 0,60 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre. Seit dem Jahr 1967, als Target an die Börse ging, ist dies bereits die 198. Quartalsdividende in ununterbrochener Folge, die das Unternehmen ausschüttet. Seit dem Jahr 1946 spendet Target 5 % seiner Gewinne an Gemeinden.

Total-Aktionäre präferieren Aktiendividende

Die Aktionäre des französischen Energiekonzerns Total haben überwiegend die Option zum Erhalt der zweiten Zwischendividende in Form der Aktiendividende gewählt. Total zahlte 0,61 Euro je Aktie als Zwischendividende für das zweite Quartal 2016 aus. Die Auszahlung konnte auch in Form von Aktien mit einem Discount von 5 % erfolgen.

Ford Motor kündigt Bonusdividende an

Die Ford Motor Company wird für das erste Quartal 2017 eine Dividende in Höhe von 15 US-Cents je Aktie ausbezahlen. Das Unternehmen hatte die Dividende im Januar 2015 um 20 % auf den aktuellen Betrag angehoben. Zusätzlich will der Autobauer eine einmalige Bonusdividende ausschütten.

Altria erhöhte die Dividende in 47 Jahren 50 Mal

Der amerikanische Tabakkonzern Altria Group hat am Dienstag eine Quartalsdividende in Höhe von 0,61 US-Dollar an seine Aktionäre ausbezahlt. In den letzten 47 Jahren wurde die Dividende 50 Mal angehoben. Durch die Übernahme von SABMiller durch Anheuser-Busch InBev hält Altria nun 10,2 % der Aktien der weltweit größten Brauerei AB InBev.

