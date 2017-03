Neu erschienen: MyDividends: Dividenden - Zeit der Nebenwerte | Nachricht | finanzen.net

Die Börse reagierte sowohl auf die Wahlergebnisse in den Niederlanden als auch die Zinsentscheidung in den USA erleichtert. Der Konjunkturmotor brummt in den USA und auch in der deutschen Wirtschaft sieht es gut aus.

Die TOP-Themen der neuesten Ausgabe

Praxair ist bereit für die Fusion mit Linde

Der Industriegasespezialist Praxair plant eine Fusion mit dem Münchner Linde-Konzern. Doch es regen sich auch Widerstände. Ende Januar gab Praxair die 24. Jährliche Dividendenanhebung in Folge bekannt.

Stratec - 13. Dividendenanhebung in Folge

Stratec wurde 1979 gegründet und ging im Jahr 2005 an die Börse. Stratec wird den Aktionären für das Geschäftsjahr 2016 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,77 Euro je Aktie vorschlagen. Damit erhalten die Aktionäre seit Aufnahme der Dividendenzahlung im Jahr 2004 das 13. Mal in Folge eine höhere Dividende.

Bechtle kommt mit guten Nachrichten

Für die Aktionäre des IT-Dienstleisters Bechtle gab es am Dienstag gleich mehrere gute Nachrichten. So wird die Dividende das siebte Jahr in Folge angehoben. Darüber hinaus will Bechtle Gratisaktien ausgeben. Nach Abschluss der Aktion will Bechtle ein Aktienrückkaufprogramm starten.

Medtronic - 39. Dividendenanhebung in Folge

Der Medizintechniker Medtronic gab am 10. März eine Anhebung der vierteljährlichen Dividende um 13 % auf 0,43 US-Dollar bekannt. Dies war bereits die 39. jährliche Anhebung der Dividende in Folge. Medtronic gehört damit zu den Dividendenaristokraten, die seit mindestens 25 Jahren in Folge ihre Dividende erhöht haben.

IBM zahlt seit 101 Jahren eine Dividende

Die Aktie von IBM hat auf Sicht 1 Jahres an der Wall Street über 24 % zugelegt. Seit über 101 Jahren (1916) erhalten die Aktionäre jedes Quartal eine Dividende. Dabei wurde die Ausschüttung in den letzten 21 Jahren regelmäßig jedes Jahr erhöht, zuletzt im April 2016 um 8 %.

